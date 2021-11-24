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«Янг Бойз» и «Аталанта» расписали результативную ничью

сегодня, 00:55
Янг БойзЛоготип футбольный клуб Янг Бойз (Берн)3 : 3Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)АталантаМатч завершен

«Янг Бойз» сыграл вничью с «Аталантой» со счётом 3:3 в матче группового этапа Лиги чемпионов.

«Янг Бойз» — «Аталанта» 3:3 (1:1)
Голы: Сибатчу 39, Сьерро 80, Хефти 84 — Сапата 10, Паломино 51, Муриэль 88

«Янг Бойз»: Февр, Хефти, Бюрги, Лаупер, Гарсия, Аэбишер, Мартинс Перейра, Ридер (Сьерро 67), Месак (Мамбимби 67), Сибатчу (Канга 89), Нгамалё
Главный тренер: Вагнер Дэвид.

«Аталанта»: Муссо, Толой, Демирал (Джимсити 71), Паломино, Дзаппакоста (Пеццелла 46), де Рон, Фройлер (Пессина 78), Мехле (Муриэль 87), Пашалич (Копмейнерс 71), Малиновский, Сапата
Главный тренер: Гасперини Джан Пьеро.

Предупреждения: Гарсия 22, Нгамалё 44, Демирал 63, Хефти 66, Сапата 90+2

Судья: Зиберт Даниэль.

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 12:01
во-первых, почему просто Аталанта, а не Аталанта Миранчука? а во-вторых, почему не было новости, что Миранчук 13 игру подряд начинает в запасе?
я уже реально сам начал следить за этим бредом
112910415
112910415
сегодня в 11:09
хороший матч сыграли
beefs
beefs
сегодня в 07:48
В этом матче выиграли зрители...
Землянин
Землянин
сегодня в 01:45, ред.
Заголовок какой то двухсмысленный, как будто в кабинете уже всё было решено и подписано 🤔🙄
амурец
амурец
сегодня в 01:02
Весёленький матч, и закономерный результат
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:57, ред.
Самый бодрый матч. Респект обеим командам.
За восемь минут два мяча забили. Вот это футбол ⚽️.
Ну как же далеко наш футбол во главе с Зенитом, если это издевательство над болельщиками и мячом, можно вообще назвать футболом ! Такое ощущение что наши команды даже по телевизору несмотрят европейский футбол. Просто какой-то кошмар. Пусть посмотрят вот этот матч, далеко не топ клубов как надо играть. И потом свой матч и сравнят, как же вы ужасно играете.
Спасибо Янг Бойз и Аталанте за красоту футбола ⚽️.
Молодцы ребятушки, бились на поле, показали классный футбол ⚽️ . Удачи вам !!! Всем Добра !!!
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