«Янг Бойз» и «Аталанта» расписали результативную ничью

«Янг Бойз» сыграл вничью с «Аталантой» со счётом 3:3 в матче группового этапа Лиги чемпионов.
«Янг Бойз» — «Аталанта» 3:3 (1:1)
Голы: Сибатчу 39, Сьерро 80, Хефти 84 — Сапата 10, Паломино 51, Муриэль 88
«Янг Бойз»: Февр, Хефти, Бюрги, Лаупер, Гарсия, Аэбишер, Мартинс Перейра, Ридер (Сьерро 67), Месак (Мамбимби 67), Сибатчу (Канга 89), Нгамалё
Главный тренер: Вагнер Дэвид.
«Аталанта»: Муссо, Толой, Демирал (Джимсити 71), Паломино, Дзаппакоста (Пеццелла 46), де Рон, Фройлер (Пессина 78), Мехле (Муриэль 87), Пашалич (Копмейнерс 71), Малиновский, Сапата
Главный тренер: Гасперини Джан Пьеро.
Предупреждения: Гарсия 22, Нгамалё 44, Демирал 63, Хефти 66, Сапата 90+2
Судья: Зиберт Даниэль.
За восемь минут два мяча забили. Вот это футбол ⚽️.
Ну как же далеко наш футбол во главе с Зенитом, если это издевательство над болельщиками и мячом, можно вообще назвать футболом ! Такое ощущение что наши команды даже по телевизору несмотрят европейский футбол. Просто какой-то кошмар. Пусть посмотрят вот этот матч, далеко не топ клубов как надо играть. И потом свой матч и сравнят, как же вы ужасно играете.
Спасибо Янг Бойз и Аталанте за красоту футбола ⚽️.
Молодцы ребятушки, бились на поле, показали классный футбол ⚽️ . Удачи вам !!! Всем Добра !!!
За восемь минут два мяча забили. Вот это футбол ⚽️.
Ну как же далеко наш футбол во главе с Зенитом, если это издевательство над болельщиками и мячом, можно вообще назвать футболом ! Такое ощущение что наши команды даже по телевизору несмотрят европейский футбол. Просто какой-то кошмар. Пусть посмотрят вот этот матч, далеко не топ клубов как надо играть. И потом свой матч и сравнят, как же вы ужасно играете.
Спасибо Янг Бойз и Аталанте за красоту футбола ⚽️.
Молодцы ребятушки, бились на поле, показали классный футбол ⚽️ . Удачи вам !!! Всем Добра !!!