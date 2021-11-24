Ракицкий: «Главное, что мы сыграем в Лиге Европы».

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вчера, 08:57

Украинский защитник «Зенита» поделился мнением после поединка своей команды в Лиге чемпионов против «Мальме»:

Пропустили нелепый гол. Начали неплохо первые 5–10 минут, потом отдали инициативу. В общем, первый тайм провели неважно. Перестроились, надо было идти вперед. Артем не забил пенальти, но нам дали второй — заслуженно. Я сказал, что могу ударить, все ответили, что давай, бей.

Не волновался. Я щекой ударил в угол, спокойно забил.

«Зенит» после 5 сыгранных матчей группового этапа находится на 3 месте в своей группе, досрочно обеспечив себе выход в Лигу Европы. При этом петербургский клуб никак не может прервать свою безвыигрышную серию в выездных матчах Лиги чемпионов.