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Ракицкий: «Главное, что мы сыграем в Лиге Европы»

вчера, 08:57
МальмеЛоготип футбольный клуб Мальме1 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Украинский защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий поделился мнением после поединка своей команды в Лиге чемпионов против «Мальме»:

Пропустили нелепый гол. Начали неплохо первые 5–10 минут, потом отдали инициативу. В общем, первый тайм провели неважно.

Перестроились, надо было идти вперед. Артем не забил пенальти, но нам дали второй — заслуженно. Я сказал, что могу ударить, все ответили, что давай, бей.
Не волновался. Я щекой ударил в угол, спокойно забил.

«Зенит» после 5 сыгранных матчей группового этапа находится на 3 месте в своей группе, досрочно обеспечив себе выход в Лигу Европы. При этом петербургский клуб никак не может прервать свою безвыигрышную серию в выездных матчах Лиги чемпионов.

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Все комментарии
Чист
Чист
сегодня в 15:17
Стыдоба -этим они ещё гордятся -да и что ждать если тренер СМИ все твердят задача выполнена -ведь Мальма показала уровень игры наших средних команд в РПЛ -неужиль стоить тратить стока денег -а не повернуться лицом к своему футболу и не потратить на воспитание своих игроков
trudogolik
trudogolik
вчера в 20:00
Если наши лишаться гарантированного места в ЛЧ, то через отбор с такой игрой они не выйдут, физрука давно пора просить на выход, на третий год в ЛЧ добился выдающегося результата-3-к место в группе, это круто.
Sadisto
Sadisto
вчера в 16:59
Раньше наши клубы радовались попасть в весну в ЛЧ. Теперь радуются ЛЕ. Через 2 года: "рады что попали в лигу конференции".
witynchik
witynchik
вчера в 15:46
Ракицкий классный защитник, Украина потеряла отказавшись от него
g2venbv7ev28
g2venbv7ev28
вчера в 14:50
Две игры точно сыграете.
zenit_forever2014
zenit_forever2014 ответ Hypnoz (раскрыть)
вчера в 13:35
Вот и посмотрим, пока в ЛЕ у Семака 1 место в группе и вылет, но в 1/8 стандартый результат. Он был и с Манчини, с Луческу хуже.
zenit_forever2014
zenit_forever2014 ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 13:32, ред.
Спаллетти имея такой состав проигрывал Осеру, Базелю и т.д...а да он тоже не тренер. Мы играем в пять защитников и это нам не мешает забивать море голов. Были уже супер тренеры Боаш, Луческу, Манчини они хорошо играли в Европе, но в чемпионате о нас все вытирали ноги. Это всё кончилось пятым место и отбором в ЛЕ. Плавали и такое не хотим. Да вчера провалили первый тайм, надо разобрать и идти дальше. Ле тот результат, который должны были получить. Юве и Челси не по зубам. Мальме мы обыграли 4-0 дома. У Локо иностранец, так они турков дома обыграть не в состояние. повторюсь ТУРКОВ. Динамо вообще пока сливается даже от кубка конференций.
Ironigor
Ironigor ответ zenit_forever2014 (раскрыть)
вчера в 13:25
Я не над кем не ржал и не собираюсь. Таковы реалии нашего футбола ⚽️. А лишь высказал своё мнение по поводу прибывания Семака как тренера Зенита , что это ни о чём. Он не тренер, имея такой состав, Зенит при любом другом тренере , да и без тренера, сами парни могли бы выиграть этот Мальмё. Выходить на матч с тем соперником которого ты совсем недавно вынес со счётом 4:0 , выходить на матч с пятью защитниками в игре которая ничего не надо было отстаивать, лишь бы не проиграть со счётом 5:0 ?!! Команда которая за весь турнир не забила ни одного мяча .
Я только об этом высказался и никого этим не оскорблял. Ещё раз, - Семак не тренер для Зенита.
Спасибо за понимание. Всем Добра !!!
zenit_forever2014
zenit_forever2014 ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 12:57, ред.
Так он и не интересно. Я понимаю, что все хотят, чтобы Семак свалил....Круто же вытирать ноги о Зенит Манчини и Луческу. Ржать над нами и самим играть в ЛЧ.
oFANATo
oFANATo
вчера в 12:56, ред.
Ракицкий: «Главное, что мы сыграем в Лиге Европы»
А зачем? Что бы Дзюба потом сказал - " Что мы о.....ь" , как уже раньше говорил.
112910415
112910415
вчера в 12:51
главное, Артём был неудержим !
Hypnoz
Hypnoz
вчера в 12:42
Никто и не ожидал большего !
Выход в весну ЛЕ и проигрыш в первом раунде.
Это потолок.
makkie
makkie
вчера в 12:12
Еле отскочили от самой слабой команды в этом розыгрыше ЛЧ.
Да к тому же Мальмё до этого матча ни разу не мог забить. А тут забили Зениту, хорошо что только один гол. Иначе Семаку реально светило поражение!
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:09, ред.
Ракицкий: «Главное, что мы сыграем в Лиге Европы».
Как-то очень плачевно всё это выглядит.
Исходя из той игры которую демонстрирует Зенит в еврокубках и особенно вчерашний матч с посредственным для европейских турниров соперником в лице Мальмё, пусть не обижаются на меня болельщики этого клуба, но это на сегодняшний день именно так, команда под руководством Семака ничего хорошего не ждёт и в лиге Европы. Как можно вообще играть с такими соперниками в такой трусливый футбол в пять защитников. Сесть сразу в оборону и сетовать на контратаки, тем более когда у тебя в центре нападения Дзюба, который совсем не скоростного плана игрок, который не может убежать от соперников и при помощи дриблинга, которым он не обладает, создать голевой момент и забить гол. Он даже не смог переиграть вратаря, который совсем не Доннарумма, с одинадцати метровой отметки, т.е с пенальти . Спасибо нужно сказать судейскому корпусу который вытащил Зенит за уши от поражения назначив в конце игры очень на мой взгляд пенальти, который именно защитник Ракицкий и исполнил. Благодаря которому Зенит убежал от поражения.
Очень понравились мне его слова, сказанные Ракицким сразу после игры. Ему задали вопрос, а почему в сегодняшнем матче вы вышли на игру по такой схеме с пятью защитниками, когда у вас в соперниках тот клуб который вы дома вынесли со счётом 4:0.
Все вопросы к главному тренеру !
Ещё и Аршавин удивился, что он так открыто и откровенно высказался в сторону Семака.
Вывод я думаю здесь только один - Семак вообще никакой не тренер, а, как говорит Дзюбашка, он обыкновенный тренеришка, который просто не достоин тренировать такой клуб как Зенит имея в наличии такой состав.
Высказал своё субъективное мнение. Всем Добра !!!
d_fincher
d_fincher
вчера в 11:57
Главное - что я тысячу раз читал словосочетание "усиление под ЛЧ", а теперь вы "прорвались" в Лигу Европы.
Kolenok
Kolenok
вчера в 11:45
Толстячку Ракицкому главное подольше продержаться на контракте
ZIBO rock
ZIBO rock
вчера в 11:41
Что то интервью Дзюбы не видно, где он?!
Lu4nik
Lu4nik
вчера в 11:05
не спешите Зенит раньше времени хоронить, лучше пожелаем им удачи в ЛЕ!
pele1981
pele1981
вчера в 10:49
Еще бы! Целых два матча сыграете!)))))
Project _Pandora_
Project _Pandora_
вчера в 10:10
Гол пропустили рабочий, а вот пенка действительно нелепая.
shur
shur
вчера в 10:02
...по силе удар был мощный, но вратарь угол угадал, повезло хохлу, а то
сейчас не распинался !!!
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 09:52
На большее не способны, радуются минимуму
Gahi
Gahi
вчера в 09:42
Вот именно сыграть достойно в Лиги Европы, а не мучиться, как это было в игре с Мальмё, где за счёт второго пенальти смогли свести матч в ничью. Удачи
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 09:22
Вот и плохо, что для "Зенита" главное, что они сыграют в ЛИГЕ ЕВРОПЫ, а должно быть главным, КАК ВЫ СЫГРАЕТЕ В ЕВРОПЕ!
И терзают смутные сомнения, что в ЛЕ сыграете так, что никакой радости от вашей игры и результата у болельщиков в очередной раз не будет....
Futurista
Futurista
вчера в 09:15
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 08:59
Ещё бы Зенит не вышел в лигу европы. Мальмё самая слабая команда в лиге чемпионов по результатам
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