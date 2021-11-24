Ракицкий: «Главное, что мы сыграем в Лиге Европы».

Украинский защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий поделился мнением после поединка своей команды в Лиге чемпионов против «Мальме»:
Пропустили нелепый гол. Начали неплохо первые 5–10 минут, потом отдали инициативу. В общем, первый тайм провели неважно.
Перестроились, надо было идти вперед. Артем не забил пенальти, но нам дали второй — заслуженно. Я сказал, что могу ударить, все ответили, что давай, бей.
Не волновался. Я щекой ударил в угол, спокойно забил.
«Зенит» после 5 сыгранных матчей группового этапа находится на 3 месте в своей группе, досрочно обеспечив себе выход в Лигу Европы. При этом петербургский клуб никак не может прервать свою безвыигрышную серию в выездных матчах Лиги чемпионов.
Как-то очень плачевно всё это выглядит.
Исходя из той игры которую демонстрирует Зенит в еврокубках и особенно вчерашний матч с посредственным для европейских турниров соперником в лице Мальмё, пусть не обижаются на меня болельщики этого клуба, но это на сегодняшний день именно так, команда под руководством Семака ничего хорошего не ждёт и в лиге Европы. Как можно вообще играть с такими соперниками в такой трусливый футбол в пять защитников. Сесть сразу в оборону и сетовать на контратаки, тем более когда у тебя в центре нападения Дзюба, который совсем не скоростного плана игрок, который не может убежать от соперников и при помощи дриблинга, которым он не обладает, создать голевой момент и забить гол. Он даже не смог переиграть вратаря, который совсем не Доннарумма, с одинадцати метровой отметки, т.е с пенальти . Спасибо нужно сказать судейскому корпусу который вытащил Зенит за уши от поражения назначив в конце игры очень на мой взгляд пенальти, который именно защитник Ракицкий и исполнил. Благодаря которому Зенит убежал от поражения.
Очень понравились мне его слова, сказанные Ракицким сразу после игры. Ему задали вопрос, а почему в сегодняшнем матче вы вышли на игру по такой схеме с пятью защитниками, когда у вас в соперниках тот клуб который вы дома вынесли со счётом 4:0.
Все вопросы к главному тренеру !
Ещё и Аршавин удивился, что он так открыто и откровенно высказался в сторону Семака.
Вывод я думаю здесь только один - Семак вообще никакой не тренер, а, как говорит Дзюбашка, он обыкновенный тренеришка, который просто не достоин тренировать такой клуб как Зенит имея в наличии такой состав.
Высказал своё субъективное мнение. Всем Добра !!!
Как-то очень плачевно всё это выглядит.
Исходя из той игры которую демонстрирует Зенит в еврокубках и особенно вчерашний матч с посредственным для европейских турниров соперником в лице Мальмё, пусть не обижаются на меня болельщики этого клуба, но это на сегодняшний день именно так, команда под руководством Семака ничего хорошего не ждёт и в лиге Европы. Как можно вообще играть с такими соперниками в такой трусливый футбол в пять защитников. Сесть сразу в оборону и сетовать на контратаки, тем более когда у тебя в центре нападения Дзюба, который совсем не скоростного плана игрок, который не может убежать от соперников и при помощи дриблинга, которым он не обладает, создать голевой момент и забить гол. Он даже не смог переиграть вратаря, который совсем не Доннарумма, с одинадцати метровой отметки, т.е с пенальти . Спасибо нужно сказать судейскому корпусу который вытащил Зенит за уши от поражения назначив в конце игры очень на мой взгляд пенальти, который именно защитник Ракицкий и исполнил. Благодаря которому Зенит убежал от поражения.
Очень понравились мне его слова, сказанные Ракицким сразу после игры. Ему задали вопрос, а почему в сегодняшнем матче вы вышли на игру по такой схеме с пятью защитниками, когда у вас в соперниках тот клуб который вы дома вынесли со счётом 4:0.
Все вопросы к главному тренеру !
Ещё и Аршавин удивился, что он так открыто и откровенно высказался в сторону Семака.
Вывод я думаю здесь только один - Семак вообще никакой не тренер, а, как говорит Дзюбашка, он обыкновенный тренеришка, который просто не достоин тренировать такой клуб как Зенит имея в наличии такой состав.
Высказал своё субъективное мнение. Всем Добра !!!