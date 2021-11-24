ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеЛига чемпионов 2021/2022

Малком: «Теперь мы хотим победить „Челси“»

вчера, 08:54

Форвард «Зенита» Малком отреагировал на результат матча против «Мальме». Команда обеспечила себе выход в плей-офф Лиги Европы.

Думаем о том, как пройти как можно дальше в Лиге Европы. Мы уверены в своих тренерах, в каждом игроке в команде. Продолжим работать и отдавать все свои силы. Теперь мы настроены выиграть дома у «Челси», чтобы закончить выступление в Лиге чемпионов на мажорной ноте.

Все новости
Черчесов: «Мне не стыдно за Евро-2020. Россия уступила двум топ-командам»
Сегодня, 17:36 Комментарии29
Д. Билялетдинов: «Миранчуку не стоит возвращаться в Россию»
Сегодня, 16:30 Комментарии18
Червиченко — о «Локомотиве»: «Черкизовский паровоз идёт под немецкий откос»
Сегодня, 16:15 Комментарии15
Гаврилов: «„Наполи“ не заслужил это поражение от „Спартака“»
Сегодня, 15:54 Комментарии28
Канчельскис — о лимите: «Занимаются какой-то ерундой из года в год»
Сегодня, 15:42 Комментарии7
Колосков: «У „Локомотива“ хорошие шансы одержать победу над „Лацио“»
Сегодня, 15:12 Комментарии8
Сортировать
Все комментарии
Франц Кафка
Франц Кафка
вчера в 13:56
Пусть Семак и его команда смажут себе БлэкДжеки вазелином
Misha78
Misha78 ответ протон (раскрыть)
вчера в 12:59
Ну хотя бы очки в копилку рейтинга.
112910415
112910415
вчера в 12:27
хм ... против Челси и два пенальти не спасут
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 12:04
"Зениту" не хватит "хотелки" для того, чтобы победить "Челси"....
kasyak7
kasyak7
вчера в 11:58
Водки нажрался)) в себя поверил,чё за дичь несёт
dimagas2
dimagas2
вчера в 11:57, ред.
Зениту точно нужно отдать эту ЛЧ ,хотя бы за безпочвенные заявления их игроков)))
протон
протон
вчера в 11:42
А толку уже от этой победы?
galem72
galem72
вчера в 11:42
Мальмё вчера нахлобучили, теперь очередь за Лондоном. Этот топовый восточно-европейский клуб ещё наведёт шороху в ЛЧ. ))
Сантус
Сантус
вчера в 11:11
Обычно,дети раньше перестают верить в Деда Мороза....
Ironigor
Ironigor
вчера в 10:47
Лучше бы промолчал, умнее бы казался !
Аксинья
Аксинья
вчера в 10:32
Если Малком считает что уровень Челси где-то между Тамбовом и Крыльями Советов, то его явно ввели в заблуждение))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 10:12
Если заработаете пенальти,пусть Дзюба пробьёт,он ас!
shur
shur
вчера в 10:00
...вот что у них в головах, еле еле отскочили при левом пенальти, наверное
много, много, диких обезьян, пляжи и бананы???!!!
Oplot
Oplot
вчера в 09:59, ред.
Нужно под конец как следует хлопнуть дверью,разгромив Челси и показать что предыдущие матчи были случайностью.Челси в первом матче не знал что делать против нашего бессменного чемпиона.Зенит уже сейчас является главным фаворитом Лиги Европы.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 09:48
Все возможно, но только Челси из группы лучше выходить с первого места, так что стимул будет.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 09:48
Одного хотения мало,надо еще и играть.
4RT
4RT
вчера в 09:22
Если Челси приедет третьим составом, в ничью сможите
Futurista
Futurista ответ LOpp (раскрыть)
вчера в 09:21
В Барселоне празднуется каждый год местный мини праздник "День продажи Малкома"...
Не понимаю как он вообще в Барсу попал)...
LOpp
LOpp
вчера в 09:17
Малком после вчерашнего матча, решил что он хочет победить Челси?
Futurista
Futurista
вчера в 09:10
Челси наверняка будет биться за 1 место в группе...вынесут Зенит в одну калитку, как вчера Ювентус...советую Семаку сыграть в 10 защитников)...
Futurista
Futurista
вчера в 09:02
beefs
beefs
вчера в 08:58
ну что максимум достигнут...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100