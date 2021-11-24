Малком: «Теперь мы хотим победить „Челси“»

Форвард «Зенита» Малком отреагировал на результат матча против «Мальме». Команда обеспечила себе выход в плей-офф Лиги Европы.
Думаем о том, как пройти как можно дальше в Лиге Европы. Мы уверены в своих тренерах, в каждом игроке в команде. Продолжим работать и отдавать все свои силы. Теперь мы настроены выиграть дома у «Челси», чтобы закончить выступление в Лиге чемпионов на мажорной ноте.
много, много, диких обезьян, пляжи и бананы???!!!
много, много, диких обезьян, пляжи и бананы???!!!
Не понимаю как он вообще в Барсу попал)...
Не понимаю как он вообще в Барсу попал)...