Малком: «Теперь мы хотим победить „Челси“»

Форвард «Зенита» Малком отреагировал на результат матча против «Мальме». Команда обеспечила себе выход в плей-офф Лиги Европы.

Думаем о том, как пройти как можно дальше в Лиге Европы. Мы уверены в своих тренерах, в каждом игроке в команде. Продолжим работать и отдавать все свои силы. Теперь мы настроены выиграть дома у «Челси», чтобы закончить выступление в Лиге чемпионов на мажорной ноте.