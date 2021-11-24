Тухель: «Хотели сыграть терпеливо, но при этом не заснуть»

Наставник «Челси» Томас Тухель прокомментировал победу над «Ювентусом».
Хотели сыграть терпеливо, но при этом не заснуть. Собирались повышать ритм и интенсивность. Создавать моменты и забивать очень тяжело, но мы создали очень много. Великолепный матч и фантастический результат.
И защита хорошо сыграла. Ювентус как раз на свое второе место опустили. Молодцы!
И защита хорошо сыграла. Ювентус как раз на свое второе место опустили. Молодцы!
Тухель прав, с таким противником легко заснуть.
Тухель прав, с таким противником легко заснуть.
2. Юрген Клопп
3. Эрик тен Хаг
2. Юрген Клопп
3. Эрик тен Хаг
Радуют мега тренеры - Пеп, Клопп и Тухель. Радуют даже Сарри, Сампаоли и Бьелса.
Лучший тренер уходящего года. Других кандидатов даже и не видно
Радуют мега тренеры - Пеп, Клопп и Тухель. Радуют даже Сарри, Сампаоли и Бьелса.
Лучший тренер уходящего года. Других кандидатов даже и не видно
«Челси» разослал заявление о своих намерениях остальной европейской элите, поскольку голы Трево Чалобы, Риса Джеймса, Каллума Хадсон-Одои и Тимо Вернера закрепили за собой командное выступление на «Стэмфорд Бридж».
Эта игра также ознаменовала 50-е место, когда Тухель отвечал за «Челси» во всех соревнованиях, и обладатели Лиги чемпионов не показывают никаких признаков ослабления под руководством немца.
Из этих 50 игр с Тухелем «Челси» одержал 32 победы и сохранил 31 чистый лист. Уважаю Тухеля!
«Челси» разослал заявление о своих намерениях остальной европейской элите, поскольку голы Трево Чалобы, Риса Джеймса, Каллума Хадсон-Одои и Тимо Вернера закрепили за собой командное выступление на «Стэмфорд Бридж».
Эта игра также ознаменовала 50-е место, когда Тухель отвечал за «Челси» во всех соревнованиях, и обладатели Лиги чемпионов не показывают никаких признаков ослабления под руководством немца.
Из этих 50 игр с Тухелем «Челси» одержал 32 победы и сохранил 31 чистый лист. Уважаю Тухеля!