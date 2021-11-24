ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеЛига чемпионов 2021/2022

Тухель: «Хотели сыграть терпеливо, но при этом не заснуть»

вчера, 12:19
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)4 : 0Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

Наставник «Челси» Томас Тухель прокомментировал победу над «Ювентусом».

Хотели сыграть терпеливо, но при этом не заснуть. Собирались повышать ритм и интенсивность. Создавать моменты и забивать очень тяжело, но мы создали очень много. Великолепный матч и фантастический результат.

Все новости
Зинченко: «Играть в полузащите я способен»
Сегодня, 16:50 Комментарии5
Владимир Олейник: «На матч между Россией и Украиной люди бы пришли»
Сегодня, 13:33 Комментарии11
Кроос о победе над «Шерифом»: «Рад забитому голу, но результат важнее»
Сегодня, 11:58 Комментарии2
Вернидуб о поражении «Шерифа»: «Проиграли большому клубу»
Сегодня, 11:49 Комментарии8
«Тебе не стыдно ходить пешком по полю?» Ван дер Варт раскритиковал Месси
Сегодня, 10:31 Комментарии70
«Трудно осознавать это». Месси — о годовщине смерти Марадоны
Сегодня, 09:13 Комментарии6
Сортировать
Все комментарии
azkan
azkan
вчера в 19:36
С победой Челси! Отличный разгромный реванш! Джеймс красиво и четко. В прошлую игру с Лестером не засчитывали. В этот раз все четко. И Вернер забивает!
И защита хорошо сыграла. Ювентус как раз на свое второе место опустили. Молодцы!
Zhgoon
Zhgoon
вчера в 17:11
У зебр больше всех за сезон забил голов Бонуччи. Атака занимается ерундой, полузащитники тоже особо не потеют. Только центрзащитник забивает, да и то с пенальти.
Тухель прав, с таким противником легко заснуть.
112910415
112910415
вчера в 14:32
аплодисменты, переходящие в овацию !
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 13:15
У них отлично получилось
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 13:14
И всё получилось!
Онотолий Вассерман
Онотолий Вассерман ответ David Young (раскрыть)
вчера в 12:38
Трудный вопрос,я думаю где то в первой десятке точно но не в тройке..
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian ответ David Young (раскрыть)
вчера в 12:37
В этом сезоне лично для меня он на первом месте.

2. Юрген Клопп
3. Эрик тен Хаг
David Young
David Young ответ Онотолий Вассерман (раскрыть)
вчера в 12:34
На какое место Вы бы его поставили если брать всех главных тренеров которые до сих пор тренеруют?
протон
протон
вчера в 12:33
Как меня радуют тенденции в мировом футболе. Радует Аякс, радует Брюгге, радует Янг Бойз... За смелось и слаженность действий.
Радуют мега тренеры - Пеп, Клопп и Тухель. Радуют даже Сарри, Сампаоли и Бьелса.
Лучший тренер уходящего года. Других кандидатов даже и не видно
Онотолий Вассерман
Онотолий Вассерман
вчера в 12:32
Красавчик)
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak
вчера в 12:32
Тухеля понесло!!
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 12:32
Томас Тухель «обыграл» Жозе Моуринью и установил новый рекорд после разгрома со счетом 4:0 в Лиге чемпионов во вторник вечером.

«Челси» разослал заявление о своих намерениях остальной европейской элите, поскольку голы Трево Чалобы, Риса Джеймса, Каллума Хадсон-Одои и Тимо Вернера закрепили за собой командное выступление на «Стэмфорд Бридж».

Эта игра также ознаменовала 50-е место, когда Тухель отвечал за «Челси» во всех соревнованиях, и обладатели Лиги чемпионов не показывают никаких признаков ослабления под руководством немца.

Из этих 50 игр с Тухелем «Челси» одержал 32 победы и сохранил 31 чистый лист. Уважаю Тухеля!
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 12:20
Вы молодцы!
shlomo
shlomo
вчера в 12:20
Красиво обыграли...молодцы!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100