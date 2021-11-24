Тухель: «Хотели сыграть терпеливо, но при этом не заснуть»

Наставник «Челси» прокомментировал победу над «Ювентусом».

Хотели сыграть терпеливо, но при этом не заснуть. Собирались повышать ритм и интенсивность. Создавать моменты и забивать очень тяжело, но мы создали очень много. Великолепный матч и фантастический результат.