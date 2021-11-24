Аллегри: «Даже после таких поражений мы станем сильнее»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился впечатлениями после поражения от «Челси».
Разочарованы, что пропустили четыре мяча, но главную задачу — выход в 1/8 финала — мы решили. Были моменты, когда мы теряли мяч, когда пытались быстро перейти в атаку, хотя надо было постараться придержать владение.
В Турине мы на протяжении всех 90 минут внимательно играли в обороне, а сегодня делали это только 45 минут, после чего сдались. Мы знаем свои слабые и сильные стороны. Даже после таких поражений мы станем сильнее.
«Челси» продолжал доминировать, поскольку гости изо всех сил пытались сохранить владение мячом в перспективных областях. Травмы Бена Чилуэлла и Н'Голо Канте не помешали хозяевам доминировать, и «Челси» все время сохранял свой атакующий импульс.
Каллум Хадсон-Одои забил третий гол на 58-й минуте после аккуратной работы ног Рубена Лофтуса-Чика. Тимо Вернер завершил игру практически последним ударом, хорошо что и он забил.
Эта победа также означает, что Томас Тухель сохранил 31 чистый лист - больше, чем у любой команды в пяти ведущих лигах Европы - в своих первых 50 играх в качестве тренера «Челси», пропустив при этом всего 24 раза.
А «Ювентусу» можно пожелать удачи, «Челси» просто не давал ни единого шанса. Даже когда «Юве» был близок чтобы забивать, Тиагу Силва из ниоткуда появлялся, чтобы делать очередной сейв в своей карьере, он молодец. Всем Добра!
«Челси» продолжал доминировать, поскольку гости изо всех сил пытались сохранить владение мячом в перспективных областях. Травмы Бена Чилуэлла и Н'Голо Канте не помешали хозяевам доминировать, и «Челси» все время сохранял свой атакующий импульс.
Каллум Хадсон-Одои забил третий гол на 58-й минуте после аккуратной работы ног Рубена Лофтуса-Чика. Тимо Вернер завершил игру практически последним ударом, хорошо что и он забил.
Эта победа также означает, что Томас Тухель сохранил 31 чистый лист - больше, чем у любой команды в пяти ведущих лигах Европы - в своих первых 50 играх в качестве тренера «Челси», пропустив при этом всего 24 раза.
А «Ювентусу» можно пожелать удачи, «Челси» просто не давал ни единого шанса. Даже когда «Юве» был близок чтобы забивать, Тиагу Силва из ниоткуда появлялся, чтобы делать очередной сейв в своей карьере, он молодец. Всем Добра!