Аллегри: «Даже после таких поражений мы станем сильнее»

Главный тренер «Ювентуса» поделился впечатлениями после поражения от «Челси».

Разочарованы, что пропустили четыре мяча, но главную задачу — выход в 1/8 финала — мы решили. Были моменты, когда мы теряли мяч, когда пытались быстро перейти в атаку, хотя надо было постараться придержать владение.

В Турине мы на протяжении всех 90 минут внимательно играли в обороне, а сегодня делали это только 45 минут, после чего сдались. Мы знаем свои слабые и сильные стороны. Даже после таких поражений мы станем сильнее.