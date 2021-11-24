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Аллегри: «Даже после таких поражений мы станем сильнее»

вчера, 10:25
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)4 : 0Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился впечатлениями после поражения от «Челси».

Разочарованы, что пропустили четыре мяча, но главную задачу — выход в 1/8 финала — мы решили. Были моменты, когда мы теряли мяч, когда пытались быстро перейти в атаку, хотя надо было постараться придержать владение.

В Турине мы на протяжении всех 90 минут внимательно играли в обороне, а сегодня делали это только 45 минут, после чего сдались. Мы знаем свои слабые и сильные стороны. Даже после таких поражений мы станем сильнее.

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Все комментарии
League1
League1
вчера в 18:45
Его слова только подчеркнули, что аллегро слабый тренер с музыкальной фамилией.
112910415
112910415
вчера в 14:12
это точно помогает ?
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 13:33
А пока Ювентус всё слабее и слабее.
z9zd3btu952m
z9zd3btu952m
вчера в 12:50, ред.
Ерунда, главное задача выполнена.
drug01
drug01
вчера в 12:24
Всё ясно без слов!
протон
протон
вчера в 11:39
Задачу выхода в плей офф решили, только потому что в нруппе были Зенит и Мальмё. Будь вместо них условные Зальцбург и Шериф, такой Юве мог занять и 4-е место.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 10:50, ред.
«Челси» обеспечил себе место в 1/8 финале Лиги чемпионов после победы со счетом 4:0 над «Ювентусом» на «Стэмфорд Бридж».

«Челси» продолжал доминировать, поскольку гости изо всех сил пытались сохранить владение мячом в перспективных областях. Травмы Бена Чилуэлла и Н'Голо Канте не помешали хозяевам доминировать, и «Челси» все время сохранял свой атакующий импульс.

Каллум Хадсон-Одои забил третий гол на 58-й минуте после аккуратной работы ног Рубена Лофтуса-Чика. Тимо Вернер завершил игру практически последним ударом, хорошо что и он забил.

Эта победа также означает, что Томас Тухель сохранил 31 чистый лист - больше, чем у любой команды в пяти ведущих лигах Европы - в своих первых 50 играх в качестве тренера «Челси», пропустив при этом всего 24 раза.

А «Ювентусу» можно пожелать удачи, «Челси» просто не давал ни единого шанса. Даже когда «Юве» был близок чтобы забивать, Тиагу Силва из ниоткуда появлялся, чтобы делать очередной сейв в своей карьере, он молодец. Всем Добра!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:37
Еще бы не выйти из самой слабой группы ЛЧ!) Наверно даже разобранный мю без тренера выбьет старушку в плей-офф)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 10:30
Да нормально всё будет...
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