Тренер «Мальме»: «„Зенит“ тратит по 100 млн евро в год. Мы хорошо сыграли»

Главный тренер «Мальме» прокомментировал результат матча против «Зенита».

В этом году Рождество слишком рано пришло в Россию. Было много ситуаций с просмотром видеоповторов, но с этим мы должны жить. Я горжусь командой, нашей игрой, тем, как мы атаковали, как забили гол. Мы хорошо играли против отличного соперника, который тратит по сто миллионов евро в год.