Тренер «Мальме»: «„Зенит“ тратит по 100 млн евро в год. Мы хорошо сыграли»

Главный тренер «Мальме» Йон-Даль Томассон прокомментировал результат матча против «Зенита».
В этом году Рождество слишком рано пришло в Россию. Было много ситуаций с просмотром видеоповторов, но с этим мы должны жить. Я горжусь командой, нашей игрой, тем, как мы атаковали, как забили гол. Мы хорошо играли против отличного соперника, который тратит по сто миллионов евро в год.
Однако эра финансовой гегемонии ЦСКА длилась недолго. В том же 2005 году Газпром с ярым болельщиком Зенита А. Миллером во главе стал владельцем 100% акций Зенита и принялся накачивать бюджет клуба газовыми деньгами. И если в том сезоне питерская команда с ее по разным оценкам от 20 до 25 миллионами баксов еще не могла на равных тягаться не только с командой Гинера, но и со Спартаком (50 млн), уже перешедшим под эгиду Л. Федуна и даже с федорычевским Динамо (30 млн). То уже в 2007-м потратил только на покупку новичков 35 млн (в том числе приобрел у Шахтера, самого богатого клубв Восточной Европы с бюджетом в 100 млн, А. Тимощука за фантастическую для того времени сумму в 20 млн). Руководство Зенита не решилось раскрыть размер своего бюджета. По официальным данным, самый большой бюджет в том сезоне был у Локомотива - 70 млн долларов ( рекорд за все время российских первенств). Но скорей всего газпромовские вливания уже на тот момент уже превышали эту сумму, и Зенит благополучно, пусть и в огненном последнем туре, вырвал чемпионство в заочном противостоянии со Спартаком.
Статистика «Зенита» показывает картину истины.
Однако эра финансовой гегемонии ЦСКА длилась недолго. В том же 2005 году Газпром с ярым болельщиком Зенита А. Миллером во главе стал владельцем 100% акций Зенита и принялся накачивать бюджет клуба газовыми деньгами. И если в том сезоне питерская команда с ее по разным оценкам от 20 до 25 миллионами баксов еще не могла на равных тягаться не только с командой Гинера, но и со Спартаком (50 млн), уже перешедшим под эгиду Л. Федуна и даже с федорычевским Динамо (30 млн). То уже в 2007-м потратил только на покупку новичков 35 млн (в том числе приобрел у Шахтера, самого богатого клубв Восточной Европы с бюджетом в 100 млн, А. Тимощука за фантастическую для того времени сумму в 20 млн). Руководство Зенита не решилось раскрыть размер своего бюджета. По официальным данным, самый большой бюджет в том сезоне был у Локомотива - 70 млн долларов ( рекорд за все время российских первенств). Но скорей всего газпромовские вливания уже на тот момент уже превышали эту сумму, и Зенит благополучно, пусть и в огненном последнем туре, вырвал чемпионство в заочном противостоянии со Спартаком.
Статистика «Зенита» показывает картину истины.