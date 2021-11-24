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Тренер «Мальме»: «„Зенит“ тратит по 100 млн евро в год. Мы хорошо сыграли»

вчера, 09:54
МальмеЛоготип футбольный клуб Мальме1 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Главный тренер «Мальме» Йон-Даль Томассон прокомментировал результат матча против «Зенита».

В этом году Рождество слишком рано пришло в Россию. Было много ситуаций с просмотром видеоповторов, но с этим мы должны жить. Я горжусь командой, нашей игрой, тем, как мы атаковали, как забили гол. Мы хорошо играли против отличного соперника, который тратит по сто миллионов евро в год.

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Все комментарии
Конь 666
Конь 666
вчера в 23:31
Дело не в том сколько они тратят, а сколько тратят на ЛЧ. Ну вы поняли о чем я... ))
4RT
4RT
вчера в 16:00, ред.
Не тратит,а просирает
112910415
112910415
вчера в 14:09
остроумный мужик
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 13:56
"....Газпром с ярым болельщиком Зенита А. Миллером во главе стал владельцем 100% акций Зенита...." Эта информация неточна, т.к Зенит не является акционированным клубом. По статусу Зенит - это непрофильный актив Газпрома. А купил Газпром у Абрамовича Сибнефть, которая естественно перестала быть спонсором ЦСКА. И содержится Зенит на деньги Госкорпорации ( ПАО Газпром), т.е. на государственные деньги. Реальные расходы государства на содержание Зенита никто не обнародует, но примерный размер можно оценить по сумме контрактов игроков (Дзюба- 4 млн, Малком 6 млн, + еще 7 легионеров в сумме не менее 30 млн+10 наших "звезд" в сумме не мене еще 30 млн + менеджмент и т.д.и т.п. То-есть около 100 млн - это текущие расходы (зарплата) . А еще сборы, перелеты, питание, проживание, лечение и т.д. По самым скромным подсчетам не менее 180 млн уходит неизвестно зачем. Так и живем.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 13:56
Пенсионеры не знают как доживать до смерти из за нищеты.В странах где богатые клубы-Англия итд и пенсионеры отдыхают,путешествуют по миру.
Онотолий Вассерман
Онотолий Вассерман
вчера в 13:00
А вы думали в сказку попали?,Газпром между прочим спонсор лиги чемпионов...
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 12:33
С таким подходом в Лиге Чемпионов делать нечего.
kasyak7
kasyak7
вчера в 11:43
Откуда у него такая информация? Наверно Миллер чеки предоставил,отчитывается перед Томасоном))
протон
протон
вчера в 11:41
Задача выполнена. На большее было сложно рассчитывать. Я считаю вполне закономерный результат.
протон
протон
вчера в 11:40
Так это 100 миллионов государственных денег, а не своих заработанных. Разница принципиальная
David Young
David Young ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 11:25
.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 11:15
Старались, бились, но против этого оказались бессильны:
oFANATo
oFANATo
вчера в 11:09
Газовые деньги вкаченные в Зенит.....деньги на ветер.....не смогли в равных составах даже самую слабую команду ЛЧ обыграть.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 11:02
В этом и есть проблемы
particular
particular
вчера в 10:59
Соотношение рентабельности выступления Зенита и Мальмё, безусловно, впечатляет :))
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Baggio R. (раскрыть)
вчера в 10:19
серьёзно? только на зарплаты в год уходит под 100млн + трансферы, так что прав он
Аксинья
Аксинья
вчера в 10:18
А ведь Томассон не зря опасался звезду Дзюбу - ведь нужный Зениту результат сделан с его подачи))
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 10:17
Низкий поклон за искренность, газпром вас засудил
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 10:17
В 1993 году бюджеты ведущих команд российской премьер-лиги по данным 6 выглядели следующим образом. ЦСКА - 30 млн долларов, Локомотив - 23, Динамо -18, Спартак -15. Чемпионом в том году стала команда с наибольшим бюджетом. Для ЦСКА тот период времени был наиболее благоприятен в финансовом плане. По спонсорскому соглашению с Сибнефтью за три года с 2004 по 2006 клуб получил 54 млн долларов. А как фарм-клубу "Челси" Абрамович помог Гинеру, по оценкам экспертов, на сумму еще не менее 50 млн. Как результат, команда выиграла золото российского первенства в 2005 и 2006 годах и взяла Кубок УЕФА в 2005-м.

Однако эра финансовой гегемонии ЦСКА длилась недолго. В том же 2005 году Газпром с ярым болельщиком Зенита А. Миллером во главе стал владельцем 100% акций Зенита и принялся накачивать бюджет клуба газовыми деньгами. И если в том сезоне питерская команда с ее по разным оценкам от 20 до 25 миллионами баксов еще не могла на равных тягаться не только с командой Гинера, но и со Спартаком (50 млн), уже перешедшим под эгиду Л. Федуна и даже с федорычевским Динамо (30 млн). То уже в 2007-м потратил только на покупку новичков 35 млн (в том числе приобрел у Шахтера, самого богатого клубв Восточной Европы с бюджетом в 100 млн, А. Тимощука за фантастическую для того времени сумму в 20 млн). Руководство Зенита не решилось раскрыть размер своего бюджета. По официальным данным, самый большой бюджет в том сезоне был у Локомотива - 70 млн долларов ( рекорд за все время российских первенств). Но скорей всего газпромовские вливания уже на тот момент уже превышали эту сумму, и Зенит благополучно, пусть и в огненном последнем туре, вырвал чемпионство в заочном противостоянии со Спартаком.

Статистика «Зенита» показывает картину истины.
Artemon9
Artemon9
вчера в 10:12
Нех в чужой карман лезть.
Bombardier
Bombardier
вчера в 10:12
    Dirty_Harry
    Dirty_Harry
    вчера в 10:10
    Знатно потроллил "чемпиона"
    Baggio R.
    Baggio R.
    вчера в 10:06
    Один раз всего потратили, да и когда это уже было...
    beefs
    beefs
    вчера в 10:00
    а мы забыли когда выигрывали в гостях, но тратим по 100 млн в год......
    Futurista
    Futurista
    вчера в 09:59
    В этом году Рождество слишком рано пришло в Россию...
    тонкий намек на подарки от Санта Клауса из Латвии)...
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