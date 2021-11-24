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Орлов: «Ловрен — легионер, который играет за зарплату. А где был Малком?»

вчера, 15:40
МальмеЛоготип футбольный клуб Мальме1 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Известный комментатор Геннадий Орлов раскритиковал футболистов «Зенита» после матча против «Мальме».

Ловрен — капитан команды, но он настолько бесстрастно выступает! Это как раз легионер, который просто играет за зарплату. Ну вспомните хотя бы пропущенный гол. Соперник с мячом идет на него, а он просто выставляет ногу как-то безразлично.

Не дай ему пробить! Что ты делаешь? Понимаете, от Ловрена не исходит этого импульса борьбы, не чувствуется азарта, лидерства. Он не капитанит.

А Малком? Вы видели его во втором тайме? Вот и я не особо... Он просто погас, спрятался, пропал.

Вендел дрался, боролся, но он все делает на грани фола. Его же могли и удалить.

Чистяков вообще сыграл на авось. Подумал: была не была, может быть, не заметят очередного фола? Ну что это такое? Мальчишество какое-то!

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Все комментарии
Bombardier
Bombardier
сегодня в 10:33
Все они были в одном месте.
Виталий Саблин
Виталий Саблин
сегодня в 10:32
Где, где... В п**де! 😆😀😃
Конь 666
Конь 666
вчера в 22:01, ред.
И Малком за зарплату, там же и был...
ARMENIAN
ARMENIAN
вчера в 20:38
а за что ещё можно играть в Зените?
pomor45
pomor45
вчера в 20:36
Не только эта игра, а и все проведённые Зенитом в ЛЧ убеждают меня в том, что леги такого уровня клубу не нужны. В ЛЧ их не видно, а в ЧР надо и без них справляться. Если нет денег ,или ФФП УЕФА не позволяет, приобрести легов уровня ЛЧ, то и никаких не надо. Да, в общем-то, и в РПЛ тоже.
Санчо Панса
Санчо Панса
вчера в 17:58
Теряет веру и надежду Геннадий Сергеевич, ох теряет! Хотя он сказал все по делу.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 17:55
Ты,Ген,не трожь олимпионика,
какой ни есть,а всё герой,
а Ловрена сошлите к коникам ,
для смеху нужен там такой!
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 17:42
семак -великий тренер, ведь это он , с его согласия, приобретали этих, кого критикуют за то, что они играют (только!) за зарплату.
протон
протон
вчера в 17:33
Ловрен просто вышел на уровень РПЛ, какие к нему вопросы?
протон
протон
вчера в 17:29
Извините, а кто в Зените играет не за зарплату?
Надеюсь, в ближайшее время хорвата продадут и найдут хорошую замену.
Выпускать Ловрена видать приходится из-за з/п и звёздного статуса. Когда этот товарищ на поле, всегда есть тревога за сохранность ворот.
Но при этом равнодушным его бы не назвал.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ zyxel410 (раскрыть)
вчера в 17:05
Именно это я имею в виду. Из госказны деньги приято получать , а из частного кармана их принято зарабатывать. В Европе зарабатывают, а у нас платят. Поэтому все легионеры и деградируют помаленьку.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 17:00
Они !умирают" за деньги, т.к. знают, что если умирать не будут, то свое не получат. А у нас получат в любом случае, т.е. из госказны платить не жалко и приятно (не свои ведь)
Asper
Asper ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 17:00
Н-да, знатный автобус против Мальмё можно было б въ..ть
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 16:59
господин Орлов вы вообще про что говорите Ловрен такой Малком сякой Чистяков так сыграл а всё почему??? вы же уже пожилой человек а рассуждаете как первоклассник, довожу тогда вашему мозгу что всё это в Зените происходит потому что в команде нет тренерской твёрдой руки тренерской мысли наконец всё идёт как идёт по накатанной лишь бы чего не вышло
Futurista
Futurista ответ Asper (раскрыть)
вчера в 16:58
Жаль только что 36960 Суторминых сразу выпустить на поле нельзя)...
Asper
Asper ответ ildar_3871 (раскрыть)
вчера в 16:54
Но-но, каких пять.
Малком на трансфермаркете стоит 22 млн евро, значит за него можно взять 22м*84/50000 =
36960 Суторминых.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 16:50
Про слона в посудной лавке ничего не сказал. Он даже не вспотел, когда оператор показывал его. Ероха вышедший на замену во втором тайме через 10 мин был хоть выжимай. А "шикарный".. бледный всю игру.
Что ещё хотите?! Каких побед в ЛЧ?
Огромный шкаф падающий от соперника мелкого его в разы от небольшого толчка.
Смотришь на них и в голове не укладывается, как команды РПЛ, ещё до игры, раздвигают булки флагману.
Или они чувствуют себя лодочками возле Титаника?). Ещё до матча?
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 16:47
" Умирают" же легионеры за свои клубы в ведущих чемпионатах Европы. Да и в нашем чемпионате многие из них отдают игре все силы. Дело, очевидно, в другом. А вот в чём, надо спросить у самих "филонов", только они найдут десяток причин, по которым у них не идёт игра. Причём эти причины будут привходящие, не зависящие от них.
pendulum47
pendulum47 ответ Нелетучий голландец (раскрыть)
вчера в 16:45
уже ушла эпоха таких. Сейчас только бизнес, ничего личного!
Сантус
Сантус
вчера в 16:44
Малком просто уже готовился драть Челси..)
ДСА
ДСА
вчера в 16:43
Похоже премиальных за выход в Лигу Европы просто нет.
Нелетучий голландец
Нелетучий голландец
вчера в 16:43
А кто у нас играет за эмблему на груди?
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 16:40
Геннадий Сергеевич, это вы Миллеру скажите, когда он зарплаты баснословные платит, чтобы заманить легов в Россию и этим самым развращает их. Они не едут помогать клубам, бороться за титулы, они едут получать лёгкое и большое бабло...
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 16:36, ред.
А по-моему, все легионеры, кроме Ловрена, сыграли на достаточно высоком уровне. А вот на наших, отечественных футболистов, без слёз не взглянешь. Не могут же легионеры, в том числе бедолага Малколм, по которому "прошёлся" г-н Орлов, тянуть за собой всю российскую братию.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 16:35
Довели деда до ручки.
112910415
112910415
вчера в 16:34
Малком прикидывал, как Челси обыграет
не надо его критиковать
zyxel410
zyxel410 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 16:30
Ну в Европе огромное количество легионеров, но ведь играют же как-то. А Газпром...ну коненчо да, но с другой стороны зачем им напрягаться, если в чемпионате можно вполноги играть и быть наверху.
viv
viv
вчера в 16:28
Вот и Орлов прошёлся по трусливой игре Зенита против гранда Мальмё.
makkie
makkie
вчера в 16:22
Довели Орлова, уже в открытую критикует Зенит!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 16:20
Гена Орлов рассуждает как наивный шестиклассник. А были в истории случаи с древних времен, когда легионеры , по сути наемные работники ,или госарбайтеры умирали за работодателя ? Не было такого и не будет. Патриотизма от легионеров не дождаться. Не та материя. Тем более сытые и перекормленные Газпромом легионеры. За что боролись, Гена, на то и напоролись
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