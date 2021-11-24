Орлов: «Ловрен — легионер, который играет за зарплату. А где был Малком?»

Известный комментатор Геннадий Орлов раскритиковал футболистов «Зенита» после матча против «Мальме».

Ловрен — капитан команды, но он настолько бесстрастно выступает! Это как раз легионер, который просто играет за зарплату. Ну вспомните хотя бы пропущенный гол. Соперник с мячом идет на него, а он просто выставляет ногу как-то безразлично.

Не дай ему пробить! Что ты делаешь? Понимаете, от Ловрена не исходит этого импульса борьбы, не чувствуется азарта, лидерства. Он не капитанит.

А Малком? Вы видели его во втором тайме? Вот и я не особо... Он просто погас, спрятался, пропал.

Вендел дрался, боролся, но он все делает на грани фола. Его же могли и удалить.

Чистяков вообще сыграл на авось. Подумал: была не была, может быть, не заметят очередного фола? Ну что это такое? Мальчишество какое-то!