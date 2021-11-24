Первушин — о Худякове: «Всё было нормально, ничего не предвещало беды»

Бывший тренер «Тамбова» прокомментировал новость о задержании экс-спортдиректора клуба Павла Худякова.

Впервые слышу о задержании Павла Худякова. Нахожусь в лёгком шоке. Для меня это неприятная новость. Конечно, слышал, что бывших руководителей обвиняют в хищениях. Когда со всех сторон говорят об этом… Не могу сказать: верю или нет.

С Павлом Худяковым говорил 10-12 дней назад. Всё было нормально, ничего не предвещало беды.