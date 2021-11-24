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Первушин — о Худякове: «Всё было нормально, ничего не предвещало беды»

вчера, 15:07

Бывший тренер «Тамбова» Сергей Первушин прокомментировал новость о задержании экс-спортдиректора клуба Павла Худякова.

Впервые слышу о задержании Павла Худякова. Нахожусь в лёгком шоке. Для меня это неприятная новость. Конечно, слышал, что бывших руководителей обвиняют в хищениях. Когда со всех сторон говорят об этом… Не могу сказать: верю или нет.

С Павлом Худяковым говорил 10-12 дней назад. Всё было нормально, ничего не предвещало беды.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 10:33
как верёвочке ни виться ...
Василий 50
Василий 50
вчера в 15:49
Это не беда, а просто справедливость.
mihaluch
mihaluch
вчера в 15:41
Под покровительством Путина это не воровство а лишённый вор.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 15:33
Тренеру хоть что-то перпало?
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 15:30
«Всё было нормально, ничего не предвещало беды»
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Думали не поймают.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 15:22
Это так.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:22, ред.
Это воровство, а не беда...
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