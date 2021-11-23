«Оренбург» хочет арендовать защитника «Зенита»

Защитник «Зенита» Данила Хотулев попал в сферу интересов «Оренбурга».
По данным источника, «Оренбург» намерен арендовать футболиста в январе.
Весной этого года Хотулев подписал с «Зенитом» новую долгосрочную сделку.
Защитник «Зенита» Данила Хотулев попал в сферу интересов «Оренбурга».
По данным источника, «Оренбург» намерен арендовать футболиста в январе.
Весной этого года Хотулев подписал с «Зенитом» новую долгосрочную сделку.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1292975/hotulev-danila-zenit
Это не оговорка ? Теперь заключение контракта - это сделка? Или это только у Зенита сделка? Кто знает?
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1292975/hotulev-danila-zenit
Это не оговорка ? Теперь заключение контракта - это сделка? Или это только у Зенита сделка? Кто знает?