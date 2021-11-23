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«Оренбург» хочет арендовать защитника «Зенита»

вчера, 17:46

Защитник «Зенита» Данила Хотулев попал в сферу интересов «Оренбурга».

По данным источника, «Оренбург» намерен арендовать футболиста в январе.

Весной этого года Хотулев подписал с «Зенитом» новую долгосрочную сделку.

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:23
Сейчас в таком возрасте нужна игровая практика. Удачи.
ДСА
ДСА
вчера в 19:06
Это дорого и не перспективно
ermak6848
ermak6848
вчера в 18:39
Чего парень форму фк ЗЕНИТ протирает, а так польза будет + практика и опыт
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 18:16
Для практики так и нужно, отдавать молодых в аренду.
shlomo
shlomo
вчера в 18:15
Добро пожаловать...если все получится...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:05
Лишь бы в вышку пустили, если пробьётся...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 18:02
"....Весной этого года Хотулев подписал с «Зенитом» новую долгосрочную сделку."
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1292975/hotulev-danila-zenit
Это не оговорка ? Теперь заключение контракта - это сделка? Или это только у Зенита сделка? Кто знает?
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 17:49
Ну и хорошо!
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