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Аршавин: «У Азмуна есть желание уйти из „Зенита“»

вчера, 21:15

Директор департамента развития молодежного футбола по спортивным вопросам «Зенита» Андрей Аршавин высказался о будущем нападающего Сердара Азмуна.

Да, у Азмуна есть желание уйти. Но тут обе стороны ведут себя открыто и честно. Игрок хочет уйти — клуб хочет такого нападающего оставить. Азмун остается профессионалом, он хорошо провел первый круг. Но мы не может силком заставить Сердара остаться.

Азмуна в «Зените» может заменить только иностранец. Важно найти его. В России я не вижу похожего игрока.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:34
в Фиорентине есть подходящий парень, и даже русскоязычный !
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 04:45
Заменить его действительно не кем.
ОПС
ОПС
сегодня в 03:19
Уйдет конечно.
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 00:22
А Шавка за что деньги получает ?
Он же целый директор по развитию ?
Так подготовь молодежь на смену, или только бухать умеешь ?
Gahi
Gahi
сегодня в 00:07
Если Азмун уйдёт из команды то "Зениту" уже сейчас нужно думать кем его можно будет заменить в "Зените".
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Q-J-G (раскрыть)
вчера в 22:39
Свободным агентом не выгодно и Рубину, как и то, если он уйдет в Лион. В контракте прописан процент от сделки Рубину. В общем Азмун, на вес золота). Так что не все так просто. Будем посмотреть, что из всего, этого получится.
А Азмун молодец. Как и КББ. Он нашел и привез его в РПЛ. Где мог он оказаться? Как сложилась бы его карьера? Одному Богу известно.
Dima salev
Dima salev ответ SinonSinon (раскрыть)
вчера в 22:37
Те кто не понимает футболе не пишите пожалуйста. Рпл и Европа это небо и земля, что Зенит что Рубин это рпл
Zak11
Zak11
вчера в 22:33
Азмун адекватный игрок и понятное дело хочет в Европе поиграть. Но у наших клубов по большей части политика удерживать игрока крупными деньгами. А как же амбиции и мечты? Всё бабло развалили.
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 22:31
Беги, Азмун, беги!
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 22:30
Азмун уже пересидел в Зените
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Q-J-G (раскрыть)
вчера в 22:29
Согласен полностью. Азмун выиграл с Зенитом все что можно, пора перевернуть страницу.
beefs
beefs
вчера в 22:13
это должно было случиться...
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 22:13
Руководство "Зенита" понять возможно, несмотря на то, что у Азмуна летом 2022 года заканчивается контракт и он может уйти бесплатно, но его не продают, хотя были реальные покупатели, "Байер", "Рома", но Азмун насколько ценный игрок, что не исключено, что он доиграет до окончания контракта и уйдёт бесплатно...
Вариант с "Лионом", возможно продадут, а возможно и нет, оставят для ЛЕ...

Но Азмуну в любом случае надо уходить в топ-лигу, он "перерос" РПЛ, Азмуну надо двигаться вперёд, тем более в таком возрасте, 26 лет отличный возраст для игрока его амплуа и он будет востребован и по окончанию контракта с "Зенитом", и в качестве свободного агента у него будет выбор...
Так что может не торопиться с трансфером в "Лион" - зимой, и через несколько месяцев уйти свободным агентом....
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ SinonSinon (раскрыть)
вчера в 22:07
Проходила инфа, что Андрей сказал лишнего в одном из интервью, в общем за правду, что не понравилось руководству. В итоге попал туда, куда попал, имею в виду должность.
А может мне и приснилось).
Конь 666
Конь 666
вчера в 22:07
Должность из 9 слов. Не фигней Андрей занимается, развивает что то
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 22:05
Но не имеет возможности 😉
SinonSinon
SinonSinon
вчера в 22:03
Ну, может, в чем-то Вы и правы
SinonSinon
SinonSinon ответ Dima salev (раскрыть)
вчера в 22:01
Знаете, я хорошо помню, когда в январе 2019 Азмун переходил в Зенит из Рубина не то, что каждый второй, каждый первый комментарий был о том, что Азиун, этот Бердыевский игрок, никогда в жизни не заиграет в Зените, будет, как Бухаров или Полоз, лавку полировать. А вон оно как получилось. Так что , как говорится, будем посмотреть
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ SinonSinon (раскрыть)
вчера в 22:00
Шава сгладил углы, говоря так. Азмун, хочет в Европу, да и др, кто имеют отношение к нему, думаю тоже хотят этого. Он перерос РПЛ и, тем более быть в тени пенька, когда классом намного превосходит его, думаю нет у него большого желания.. Другое дело Зенит. Они понимают, какого Напа потеряют, если Сердар уйдет. Отсюда, возможно, идёт конфликт интересов. А, то, что есть проблема, почему-то не сомневаюсь. Нюх такой).
Кайзеркрюгер
Кайзеркрюгер
вчера в 21:56
Ну раз есть -чего держать? Человек внёс свою лепту в последние чемпионства, достойно играл за клуб, надо достойно распрощаться и пожелать успехов в новом клубе.
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 21:47
пусть идёт сядет на лавку в Лионе зато будет играть или смотреть как играет Месси или Мбаппе
Dima salev
Dima salev
вчера в 21:42, ред.
Азмун больше ни где так не заиграет как в Зените. У него в Зените есть свобода комфорт и кредить доверия.
Уйдя из Зенит можно сказать что поставил крест в карьеру
SinonSinon
SinonSinon ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
вчера в 21:42
Полагаете со стороны Сердара не честно? Или его так «воспитывают»? А, может, реально какой-то дискомфорт? Азмун не был никогда замечен в симуляции. Ни когда прошлым летом в Наполи не отпустили, ни когда этим летом в Лион, Байер и Рому не отпустили. Не зря же Шава говорит, что Сердар профессионал
praporchik zadov
praporchik zadov
вчера в 21:37
Кокорин достойная замена....
SinonSinon
SinonSinon ответ particular (раскрыть)
вчера в 21:34
Нет, как раз работа с молодежью на данном этапе - это правильно для Аршавина. Изучает всю «вертикаль», от Академии до основной команды. Потом, видимо, на спортдира. А пока бы можно была на спртдира иностранца, а не на работу с молодежью, как по мне
протон
протон
вчера в 21:31
Не хотите меня отпускать? Тогда я уйду!
drug01
drug01
вчера в 21:29
Он уже опоздал как Кокорин
oFANATo
oFANATo
вчера в 21:26
Желание есть....имеет право.
Знатог
Знатог
вчера в 21:25
Да, Азмун перерос Зенит.
particular
particular
вчера в 21:24
Вот директором департамента развития молодежного футбола могли пригласить иностранца, но почему-то взяли Аршавина... Раскладец...
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