Аршавин: «У Азмуна есть желание уйти из „Зенита“»

Директор департамента развития молодежного футбола по спортивным вопросам «Зенита» высказался о будущем нападающего .

Да, у Азмуна есть желание уйти. Но тут обе стороны ведут себя открыто и честно. Игрок хочет уйти — клуб хочет такого нападающего оставить. Азмун остается профессионалом, он хорошо провел первый круг. Но мы не может силком заставить Сердара остаться.

Азмуна в «Зените» может заменить только иностранец. Важно найти его. В России я не вижу похожего игрока.