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Канчельскис — о лимите: «Занимаются какой-то ерундой из года в год»

вчера, 15:42

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением о возможном изменении лимита на легионеров в РПЛ.

Убрать полностью лимит не разрешили, теперь продавливается идея системы «10+15». Но толку особо от этого нет. Переставляют кровати местами. Каждый раз придумывают чушь из-за боязни полностью отменить лимит.

Занимаются какой-то ерундой из года в год. «10+15» — это шило на мыло. Так ничего не изменится. Те, кто выступает за эту систему, просто не хотят понимать, что это бессмысленно. Мы же сами себя душим, убиваем наш футбол всеми этими лимитами.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 08:05
полумеры позволяют надеяться на полурезультаты !
David Young
David Young ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 16:56
.
Аксинья
Аксинья ответ протон (раскрыть)
вчера в 16:55
Сильнейшие это значит богатейшие, так и сейчас нашу страну представляют именно они (московско-питерские), а всякие Краснодары и Рубины будут отодвинуты...
ДСА
ДСА
вчера в 16:33
Лимит иностранцев приводит к повышению уровня зарплат.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 16:30
В невозможности отмены лимита найден след Володьки:
Бубнин
Бубнин
вчера в 15:58
Олимпиада - это не ерунда!
протон
протон
вчера в 15:50, ред.
Изменит очень многое. В Еврокубках будут играть сильнейшие на данный момент, а не как сейчас, 8 легов и троих русских засовывают, потому что больше 8 нельзя в клубах легов держать. Точнее можно, но в ПЛ они играть не могут. А держать легов не давая им игровой практики, тот еще прикол. Мы сами не ФИФА и не УЕФА ни кто-либо еще наши клубы загнали в лимиты на Евро кубки. И все эти футбольные чинуши этого не понимают. Отсюда и весь провал еврокубковый. 10+15 просто лучше нынешнего и ничего более. Из 10 легов которые могут выйти в те же евро кубках, один не в форме, один дисквалифицирован, один травмирован, и вот из 10 осталось 7. И в чем разница тогда с лимитом в его нынешнем виде? Если хотят уж так этот лимит удерживать, должна быть возможность 12-15 легов в составе держать, пусть единоразово 8-10 могут выходить в той же ПЛ, но для глубины состава, для конкуренции в Евро кубках это очень нужно. И да, не забываем нынешнее время когда вообще по пол команды попадали на карантин...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 15:47
Ну надо же создавать видимость работы)
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