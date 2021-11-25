Канчельскис — о лимите: «Занимаются какой-то ерундой из года в год»

Бывший футболист сборной России поделился мнением о возможном изменении лимита на легионеров в РПЛ .

Убрать полностью лимит не разрешили, теперь продавливается идея системы «10+15». Но толку особо от этого нет. Переставляют кровати местами. Каждый раз придумывают чушь из-за боязни полностью отменить лимит.

Занимаются какой-то ерундой из года в год. «10+15» — это шило на мыло. Так ничего не изменится. Те, кто выступает за эту систему, просто не хотят понимать, что это бессмысленно. Мы же сами себя душим, убиваем наш футбол всеми этими лимитами.