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Кавазашвили: «Плевать Дзюба хотел на сборную России и страну в целом»

вчера, 15:56

Бывший голкипер «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился мнением о перспективах нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы в сборной России.

Дзюба взбрыкнул и накакал на голову всей нашей стране. Сидит спокойно, чай попивает с черной икрой. И плевать он хотел на сборную России и страну в целом.

Артём уже давно сильнейший в РПЛ и будет лидером еще как минимум год. Если бы он был в сборной, он бы сыграл гораздо лучше всех тех, кто сейчас в команде. Он умеет всё. И в ближайшее время таких, как Дзюба, у нас точно больше не будет.

Но он не хочет играть в сборной. А если не хочет, то его надо было дисквалифицировать давным-давно. Чтобы он никогда не играл ни в клубе, ни в сборной. Это было бы справедливо.

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Все комментарии
mat73
mat73
сегодня в 07:44
Да забуДьте уже этого зДюбу! Всё, нет его в сборной, нет его и звать его никак!
Vintaje
Vintaje
вчера в 19:33
Да хватит уже пиарить это чудо
порт
порт
вчера в 18:31
Похоже у старого чесотка.
Танк Т34
Танк Т34
вчера в 17:36
Дзюба - лучший???? Колхозу он забивает, а в ЛЧ пенку забить не может......
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 17:33
То, что хотел и хочет Дзюба, знает только Дзюба...
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 17:22
Поплыл Анзорчик - определенно.
E5 E5
E5 E5 ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 17:20
точно !
браматана опять...
E5 E5
E5 E5
вчера в 17:15
анзор вали в свою грузинскую будку и тявкай там!!!
Бубнин
Бубнин
вчера в 16:59
Кавазашвили отправляется на машине времени восстанавливать справедливость..
Заодно прихватив с собой "Спортивный альманах".
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 16:48, ред.
А ещё надо было добавить:
Ешь ананасы,
рябчиков жуй,
день твой последний
приходит, буржуй.

Я вот только не понял причём тут чай и чёрная икра? Зависть?
Ещё недавно все травили Дзюбу и говорили, что ему не место в сборной и дорогу надо дать молодым. А без Дзюбы будет лучше сборной, а теперь обвиняют Дзюбу, что он не хочет играть за сборную. Переобуваются на ходу.
Я не фанат Дзюбы и не ярый его противник, отношусь к нему нейтрально, но скажите почему сначало обгадят, а потом ещё обвиняют во всём?
Сразу вспомнилось как перед Евро-2008 и особенно после первой игры с Испанией (1:4) все в голос кричали, что это самая беспомощная и бесхребетная сборная, а после феерии, что устроила наша команда, эти же кричали, что верили в сборную с самого начала и ждали такой результат.
Не люблю и даже призираю хамелеонов и лицемеров!!!
Константин Белых
Константин Белых ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 16:39
А я вообще не понимаю-этой дубине стоеросовой уже почти 34 года-как можно вообще в таком возрасте звать играть в еврокубки и сборную? Он уже и бегать то не может а на него до сих пор Питер наяривает. Вот только после ЛЧ в очередной раз понятно кто есть кто.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 16:28, ред.
Ну фсё!!!
Теперь когда виноватого за проигрыш в стыках назначили осталась малость....
Посмотреть эти самые стыки...
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 16:21
Да с чего некоторые взяли, что если бы Дзюба был в сборной, то результат матча с Хорватией был бы другой и мы бы были уже в Катаре? Дзюба - игрок зависимый и если до него не будет доставляться мяч он может простоять в центральном круге до финального свистка. И что действительно он умеет лучше всех в сборной - принимать мяч спиной к воротам и укрывать его корпусом и как бонус - делает занятное домашнее видео. И Карпин обязательно пригласит его, если сборной предстоит сойтись в поединке с "Нижним Новгородом"- в этом матче он будет действительно полезен. И как говорится, если Дзюба плюнул на страну, то страна этого не заметит, а если страна плюнет на Дзюбу, то он не то что утонет, его вообще больше не найдут. Что в ближайшем будущем возможно и произойдет.
Oliver S
Oliver S
вчера в 16:21
Страница с Дзюбой в сборной уже перевёрнута, финал карьеры в клубе тоже не за горами. Пора заканчивать тешить его и так громадное чсв и по двадцатому кругу обсуждать: нужен/не нужен сборной, его "стул", меню на завтрак и другие еще менее интересные и важные вещи.
Alexnvr
Alexnvr
вчера в 16:18
Без Рукаки сборная сыграла вполне прилично. Прос....рали Хорватам, ну так на то другие причины. И в Валеру я верю.
Я на стреме
Я на стреме ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 16:16, ред.
я тоже четыре раза перечитал и так и не понял - накакал он на голову всей стране или наплевал? юридически это очень важно
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 16:13
А с какой стати старый грузин называет Дзюбу сильнейшим и несколько лет подряд и на год вперед? Я посмотрел бы сколько бы он забил за Уфу, больше Агаларова.? А сейчас и Соболев играет лучше гораздо. Так что не надо посыпать голову пеплом. Ушел Дзюба, так ведь "баба с возу - кобыле легче" Слишком много капризов и гонору. а как игрок он себя показал и на Евро и в играх с приличными командами в отборе. А забивать Андорре, Мальте и Кипру - не велика заслуга. Так что Анзору надо почаще смотреть футбол, а то совсем отстал.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 16:11
4 раза перечитал....
Опять не понял....
Он похвалил Дзюбу или поругал ???
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 16:08
Что то Анзор все правильно сказал , только видимо фамилию не ту ошибочно назвал.
В марте месяце Кипров , Сан-Марин... не будет . А этот субьект забивает только таким командам или Нижним Новгородам и Тамбовам ....
4RT
4RT
вчера в 16:08
А нам плевать на все эти байки
LOpp
LOpp
вчера в 16:08, ред.
Сидит спокойно, чай попивает с черной икрой.

Конечно, чай попивает, знаем мы Артема))
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 16:08
Снова анзорик насосался.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 16:07
Даже на страну ? Во как загнул. Дожили - судьба целого государства зависит от одного футболиста. Чего только не услышишь от наших бывших.
Cat01
Cat01
вчера в 16:03
Надо подумать ещё не поздно!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 16:01
Сказ о том,как Анзорка,не любил Артёмку!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:00
А ты на этом пиаришься...
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