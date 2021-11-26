Кавазашвили: «Плевать Дзюба хотел на сборную России и страну в целом»

Бывший голкипер «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился мнением о перспективах нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы в сборной России.
Дзюба взбрыкнул и накакал на голову всей нашей стране. Сидит спокойно, чай попивает с черной икрой. И плевать он хотел на сборную России и страну в целом.
Артём уже давно сильнейший в РПЛ и будет лидером еще как минимум год. Если бы он был в сборной, он бы сыграл гораздо лучше всех тех, кто сейчас в команде. Он умеет всё. И в ближайшее время таких, как Дзюба, у нас точно больше не будет.
Но он не хочет играть в сборной. А если не хочет, то его надо было дисквалифицировать давным-давно. Чтобы он никогда не играл ни в клубе, ни в сборной. Это было бы справедливо.
Ешь ананасы,
рябчиков жуй,
день твой последний
приходит, буржуй.
Я вот только не понял причём тут чай и чёрная икра? Зависть?
Ещё недавно все травили Дзюбу и говорили, что ему не место в сборной и дорогу надо дать молодым. А без Дзюбы будет лучше сборной, а теперь обвиняют Дзюбу, что он не хочет играть за сборную. Переобуваются на ходу.
Я не фанат Дзюбы и не ярый его противник, отношусь к нему нейтрально, но скажите почему сначало обгадят, а потом ещё обвиняют во всём?
Сразу вспомнилось как перед Евро-2008 и особенно после первой игры с Испанией (1:4) все в голос кричали, что это самая беспомощная и бесхребетная сборная, а после феерии, что устроила наша команда, эти же кричали, что верили в сборную с самого начала и ждали такой результат.
Не люблю и даже призираю хамелеонов и лицемеров!!!
Ешь ананасы,
рябчиков жуй,
день твой последний
приходит, буржуй.
Я вот только не понял причём тут чай и чёрная икра? Зависть?
Ещё недавно все травили Дзюбу и говорили, что ему не место в сборной и дорогу надо дать молодым. А без Дзюбы будет лучше сборной, а теперь обвиняют Дзюбу, что он не хочет играть за сборную. Переобуваются на ходу.
Я не фанат Дзюбы и не ярый его противник, отношусь к нему нейтрально, но скажите почему сначало обгадят, а потом ещё обвиняют во всём?
Сразу вспомнилось как перед Евро-2008 и особенно после первой игры с Испанией (1:4) все в голос кричали, что это самая беспомощная и бесхребетная сборная, а после феерии, что устроила наша команда, эти же кричали, что верили в сборную с самого начала и ждали такой результат.
Не люблю и даже призираю хамелеонов и лицемеров!!!