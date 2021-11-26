Кавазашвили: «Плевать Дзюба хотел на сборную России и страну в целом»

Бывший голкипер «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился мнением о перспективах нападающего «Зенита» в сборной России.

Дзюба взбрыкнул и накакал на голову всей нашей стране. Сидит спокойно, чай попивает с черной икрой. И плевать он хотел на сборную России и страну в целом.

Артём уже давно сильнейший в РПЛ и будет лидером еще как минимум год. Если бы он был в сборной, он бы сыграл гораздо лучше всех тех, кто сейчас в команде. Он умеет всё. И в ближайшее время таких, как Дзюба, у нас точно больше не будет.

Но он не хочет играть в сборной. А если не хочет, то его надо было дисквалифицировать давным-давно. Чтобы он никогда не играл ни в клубе, ни в сборной. Это было бы справедливо.