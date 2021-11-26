Наумов: «В будущем Худяков сможет заменить Гильерме в „Локомотиве“»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился мнением об игре 17-летнего голкипера в матче группового этапа Лиги Европы против «Лацио» (0:3).

Это хороший вратарь. Ему ещё надо пропустить свой мешок мячей, но по нему видно, что он спокойный и уравновешенный, для голкипера это очень важно. Дай бог, вырастет в хорошего вратаря.

Я думаю, он сможет в будущем заменить Маринато Гильерме, все данные для этого есть. Он высокий, имеет хорошую реакцию, смело играет. Если не остановится в мастерстве и звёздочку не подхватит, то должен стать первым номером «Локомотива».