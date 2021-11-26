ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеЛига Европы 2021/2022

Наумов: «В будущем Худяков сможет заменить Гильерме в „Локомотиве“»

вчера, 13:14
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)0 : 3Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)ЛациоМатч завершен

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился мнением об игре 17-летнего голкипера Даниила Худякова в матче группового этапа Лиги Европы против «Лацио» (0:3).

Это хороший вратарь. Ему ещё надо пропустить свой мешок мячей, но по нему видно, что он спокойный и уравновешенный, для голкипера это очень важно. Дай бог, вырастет в хорошего вратаря.

Я думаю, он сможет в будущем заменить Маринато Гильерме, все данные для этого есть. Он высокий, имеет хорошую реакцию, смело играет. Если не остановится в мастерстве и звёздочку не подхватит, то должен стать первым номером «Локомотива».

Все новости
Мостовой: «Получается, РПЛ сильнее Серии А»
Сегодня, 20:46 Комментарии40
Валуев: «Сборная России способна пройти Польшу»
Сегодня, 15:44 Комментарии16
Кавазашвили: «С радостью вошел бы в тренерский штаб сборной России»
Сегодня, 15:36 Комментарии19
Мор: «Мы играем дома и имеем хорошие шансы пройти Польшу»
Сегодня, 15:27 Комментарии2
Колосков: «Если „Спартак“ уступит „Уфе“, все опять будут увольнять Виторию»
Сегодня, 14:59 Комментарии10
Фетисов: «Нет разницы, играть с Италией или с Польшей»
Сегодня, 13:21 Комментарии13
Сортировать
Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 15:01
Уже можно менять,пора!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 13:54, ред.
Наконец то объяснил....
А то мы то все подумали что он - замена Смолову....
B.Y.O.B.
B.Y.O.B. ответ mihaluch (раскрыть)
вчера в 13:41
И тем не менее на протяжении почти десятка лет Игорь был объективно лучшим в России. И в сборной, пока не подрос Сафонов, равноценной замены ему не было
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 13:33
Молодец мальчик, не растерялся да и пенальти второй мог отбить.
mihaluch
mihaluch
вчера в 13:28
И напропускает столько сколько пропустил Акинфеев.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 13:15
А пока получил свою треху.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100