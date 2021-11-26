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Аленичев заявил, что готов снова возглавить «Спартак»

вчера, 15:34

Бывший тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев высказался о возможном возвращении в московский клуб.

Пошёл бы, если бы повторно пригласили? А почему нет? Сёмин сколько раз возвращался в «Локомотив»? Не вижу тут ничего такого.

Да, наверное, в ближайшее время это невозможно, поскольку клуб, как я понимаю, взял курс на иностранных тренеров. Но в будущем — всё возможно. Это в первую очередь зависит от меня. Сперва нужно вернуться, показать себя, доказать — и только потом можно будет рассуждать о возвращении в «Спартак». Углубляться в спартаковскую тему мне бы не хотелось, чтобы не создавать ненужную шумиху вокруг своего имени и клуба.

Напомним, что Аленичев тренировал «Спартак» с 2015 по 2016 год. За «красно-белых» Дмитрий выступал с 1994 по 1998 год, а также с 2004 по 2006 год.

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Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 18:38
Гуляй ,Вася ( Дима ) !!! А Кононов там назад не собирается ?
quinn-se
quinn-se
вчера в 17:09, ред.
Нет уж, хватит Аленичева в Спартаке, с его-то игрой в 9 защитников... Доктор сказал - в морг, значит в морг. (с)
протон
протон
вчера в 16:33
Аленичев реально себя считает тренером? Ещё с Сёминым себя сравнивает...
ДСА
ДСА
вчера в 16:19
Желающих тренировать Спартак много, особенно желающих получить компенсацию при досрочном увольнении.
Sadisto
Sadisto
вчера в 16:05
Мостовой тоже хочет!!!!!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 16:02
Хочет ещё раз попытать счастье, сделает багаж потом придёт макаронник какой нибудь и вылезет на его багаже.
4RT
4RT
вчера в 16:01
За то ему точно не похрену на Спартак
drug01
drug01
вчера в 16:01
Молодец! Смелое заявление
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:51
Он и будучи игроком возвращался в народную. Почему бы и тренером не вернуться? Федун любит ходить по полю с разбросанными граблями...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 15:50
На свете есть ещё тысяч 10-12 тренеров которых не увольнял Федун.....
Рано ещё на второй круг заходить....
makkie
makkie
вчера в 15:48
Нет уж, спасибо!
Аленичеву нужно опыта в аутсайдерах набираться, где игра попроще и давление не такое большое, как в Спартаке. Первый заход вышел комом. Но стоит сказать спасибо за летние приобретения - Фернандо, Зобнина, Зе Луиша.
trimetil
trimetil ответ Я на стреме (раскрыть)
вчера в 15:43
Да, Аленичев у многих ассоциируется со словом "багаж".
Serg_Diamond
Serg_Diamond
вчера в 15:43, ред.
Тренер "Спартака" - это такая должность, на которой обычно дольше одного сезона не держатся и с которой увольняют даже после чемпионства. Ему это нужно? Мазохист, однако!
Я на стреме
Я на стреме ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 15:41
забыли что ли как Каррера два года на багаже Аленичева почивал ? ))
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:35
А Селихова готова ?)
Futurista
Futurista
вчера в 15:35
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