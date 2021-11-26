Аленичев заявил, что готов снова возглавить «Спартак»

Бывший тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев высказался о возможном возвращении в московский клуб.
Пошёл бы, если бы повторно пригласили? А почему нет? Сёмин сколько раз возвращался в «Локомотив»? Не вижу тут ничего такого.
Да, наверное, в ближайшее время это невозможно, поскольку клуб, как я понимаю, взял курс на иностранных тренеров. Но в будущем — всё возможно. Это в первую очередь зависит от меня. Сперва нужно вернуться, показать себя, доказать — и только потом можно будет рассуждать о возвращении в «Спартак». Углубляться в спартаковскую тему мне бы не хотелось, чтобы не создавать ненужную шумиху вокруг своего имени и клуба.
Напомним, что Аленичев тренировал «Спартак» с 2015 по 2016 год. За «красно-белых» Дмитрий выступал с 1994 по 1998 год, а также с 2004 по 2006 год.
Рано ещё на второй круг заходить....
Рано ещё на второй круг заходить....
Аленичеву нужно опыта в аутсайдерах набираться, где игра попроще и давление не такое большое, как в Спартаке. Первый заход вышел комом. Но стоит сказать спасибо за летние приобретения - Фернандо, Зобнина, Зе Луиша.
Аленичеву нужно опыта в аутсайдерах набираться, где игра попроще и давление не такое большое, как в Спартаке. Первый заход вышел комом. Но стоит сказать спасибо за летние приобретения - Фернандо, Зобнина, Зе Луиша.