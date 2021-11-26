Самедов назвал самого неудобного соперника для России в стыковых матчах

Бывший футболист сборной России поделился ожиданиями от стыковых матчей национальной команды в отборе к ЧМ -2022.

Все команды в стыковых матчах будут биться и сражаться за выход на чемпионат мира, все хотят туда попасть. Поэтому тяжело сказать, какой соперник самый предпочтительный для нас, все плюс-минус равные. Понятно, что Северная Македония на бумаге выглядит полегче, но на деле даже с ними будет тяжело.

Турция? Может быть: мы хорошо их знаем, но это тоже игровая, тяжелая команда. Самые неудобные — это поляки, с ними будет труднее всего, на них бы не хотелось попасть. В любом случае у меня есть надежда на то, что мы попадем на чемпионат мира через стыковые матчи. Я верю, что у нас получится.