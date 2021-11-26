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Самедов назвал самого неудобного соперника для России в стыковых матчах

вчера, 14:13

Бывший футболист сборной России Александр Самедов поделился ожиданиями от стыковых матчей национальной команды в отборе к ЧМ-2022.

Все команды в стыковых матчах будут биться и сражаться за выход на чемпионат мира, все хотят туда попасть. Поэтому тяжело сказать, какой соперник самый предпочтительный для нас, все плюс-минус равные. Понятно, что Северная Македония на бумаге выглядит полегче, но на деле даже с ними будет тяжело.

Турция? Может быть: мы хорошо их знаем, но это тоже игровая, тяжелая команда. Самые неудобные — это поляки, с ними будет труднее всего, на них бы не хотелось попасть. В любом случае у меня есть надежда на то, что мы попадем на чемпионат мира через стыковые матчи. Я верю, что у нас получится.

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Все комментарии
Stormtrooper-26
Stormtrooper-26
вчера в 17:46, ред.
А чего все так жаждят получить Македонию в соперники? По мне так эта сборная далеко не такая уж и слабая, в своей группе достойно смотрелась, даже немцев обыграла) И там нет персоналий, они сильны именно командной игрой. С такими сборными у наших вечно случаются конфузы) Как раз-таки Турция и Польша мне видятся наиболее удобными соперниками для россиян.
Ironigor
Ironigor ответ David Young (раскрыть)
вчера в 14:59
Очень сбалансированные команды и что более важно , что с дисциплиной и характером у них всё в порядке .
А вот для наших это беда.
David Young
David Young ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 14:55
Мне лично думается что сборная Австрии и сборная Чехии сильнее и нежелательнее для сборной России из тех против сборная России может вскоре сыграть.
Ironigor
Ironigor ответ David Young (раскрыть)
вчера в 14:53
Я поддерживаю твоё мнение. Видел как сборная Польши без Левандовски или если у него не идёт игра , они становятся обычной сборной без претензий на оригинальность.
shur
shur ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 14:50
...так для России самое что не наесть в точку, дожили, мега-ультра-экстра ,
как в Польше у кого больше, тот и пан( народная пословица)!!!
David Young
David Young
вчера в 14:49
Считаю что сборная Польши не самый неудобный соперник из тех с кем сборная России может вскоре встретиться в очном поединке.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 14:44
Чего все описывают сборную Польши как мега-ультра-экстра соперника ???
2021 год...
15 игр...
Ничья и проигрыш Венгрии....
Ничья и проигрыш Англии...
Две домашнии ничьи в товарняках с Россией и Исландией...
Проигрыш Словакии и Швеции на ЧЕ...
Ничья с Испанией...

Фсё !!!!!!!!
Остальные Андорры-СанМарины не в счёт....
Ни одной победы над командами из первой сотни рейтинга....
0 побед....
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 14:35
Гарантия того, что мы на поляков не попадём в полуфинале или финале равна нулю.
mihaluch
mihaluch
вчера в 14:29
Не говори гоп пока не перепрыгнешь.
Goosfraba
Goosfraba
вчера в 14:23
Все таки лучше Македония...
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 14:18
Для нас нет уже слабых соперников
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 14:17
Для нас сейчас все опасные соперники.
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