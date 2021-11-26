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Семак: «Все команды, которые могут выпасть России в стыках, проходимые»

вчера, 15:10

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от стыковых матчей национальной команды в отборе к ЧМ-2022.

Могут ли быть предпочтения для нашей сборной? Думаю, большой разницы нет, все команды, которые могут выпасть России, проходимые, со всеми можно играть, тем более, что первый матч состоится дома — это уже большое подспорье. Думаю, что не менее важно, кто достанется во втором раунде и где пройдет игра — от этого многое будет зависеть.

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Все комментарии
pomor45
pomor45 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 20:04
Непроходимая в том смысле, что пройти не может.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 22:10
Россия более труднопроходимая , чем Польша ? Или Швеция, или Турция? очередная нелепость. Россия прекрасно проходима и мы это увидим в марте. Не случайно в Польше были рады такому жребию. С справедливо рады.
pomor45
pomor45 ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 21:56
Ну, допустим Мальмё он прошел, оставив шведов на 4 месте, а вот взять у них шанс на продолжение борьбы в плей-офф ЛЧ не смог. Это, конечно, всё равно было не реально, но интрига того стоила.
pomor45
pomor45 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 21:51
Неужели не понял. Он же считает, что из всех команд стыковых игр самой непроходимой является российская. Остальные проходимые - из них и будут определены ещё три участника ЧМ в Катаре.
Бубнин
Бубнин
вчера в 18:02
"Все команды проходимые. Любая из них пройдет нашу сборную".
Stormtrooper-26
Stormtrooper-26 ответ Serg_Diamond (раскрыть)
вчера в 17:42
Проходимые - это значит что мы пройдём через них, точнее, они нас пустят по кругу))
Stormtrooper-26
Stormtrooper-26
вчера в 17:40
"Тренер без яиц" заговорил, надо же) А что там насчёт Мальмё?
протон
протон
вчера в 16:34
Ну да, как группа ЛЧ и про свою команду, так "задачи выходить из группы не было", а как сборная и другого тренера, так "все проходимые"
4RT
4RT
вчера в 16:11
Это же не Лига чемпионов! Вот там одни "монстры" 😁
Sadisto
Sadisto
вчера в 16:03
Мальме тоже был проходимый соперник, да Сергей? Мы помним твою беззубую игру.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 15:57
Возможно на бумаге так а по факту всё наоборот.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 15:49
Если б Богданычу поставили задачу побеждать в ЛЧ...давно бы в пыль покрошил эти Челси-Ювентусы...
А так...по-ленивке Мальмё пошатал слегка...чтоб весной не скучать.....
makkie
makkie
вчера в 15:46
Семак бы с Зенитом все эти сборные ушатал в одну калитку ))))
beefs
beefs
вчера в 15:36
проходимые, только не для нас...
Конь 666
Конь 666
вчера в 15:27
Все группы ЛЧ у Зенита за последние года вполне проходимые.
Dirty_Harry
Dirty_Harry
вчера в 15:26
У человека называющего себя "тренером" спросили, Семак и тренер это слишком разные понятия
Ironigor
Ironigor ответ Я на стреме (раскрыть)
вчера в 15:26
Он уже памперсы намочил !!!)
Futurista
Futurista
вчера в 15:25
Только Карпин, как бывший спартач знает как с аутсайдером обыграть грандов...уверен сюрпризы от сб. России будут...вперед Россия!...
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:24
Семак: «Все команды, которые могут выпасть России в стыках, проходимые».
И это говорит главный тренер команды Зенит, который давиче не мог пройти Мальмё !)))
Мог бы лучше промолчать. Сладкая булочка в еврокубках !!!
Я на стреме
Я на стреме ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 15:24, ред.
макендонцу так стыка охота , что чуть слюни не текут)
Федор Паршунин
Федор Паршунин ответ Я на стреме (раскрыть)
вчера в 15:23
Ну где-то так.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 15:21
Сережа расхрабрился не на шутку. Он считает, что нам все равно с кем играть? Он футбол даже по ТВ не смотрит? Как минимум 4 команды на первом этапе для нас это труба. А на втором все.
Serg_Diamond
Serg_Diamond
вчера в 15:21
"Проходимые" - это не значит, что мы их пройдем, это значит, что надежда умирает последней.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 15:20
С каких пор у нас появилось столько оптимизма
Я на стреме
Я на стреме
вчера в 15:19
наверно по этому все её участники мечтают попасть на Россию
Futurista
Futurista ответ Q-J-G (раскрыть)
вчера в 15:19
Главный проходимец ЕК)...
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 15:17
От автора ничьей с самым слабым противником в Лиге чемпионов "Задача не пройти стыковые матчи, задача - играть в стыковых матчах"
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 15:16
Ну если это сказал сам С.Семак...
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