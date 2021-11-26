Семак: «Все команды, которые могут выпасть России в стыках, проходимые».

Главный тренер «Зенита» поделился ожиданиями от стыковых матчей национальной команды в отборе к ЧМ -2022.

Могут ли быть предпочтения для нашей сборной? Думаю, большой разницы нет, все команды, которые могут выпасть России, проходимые, со всеми можно играть, тем более, что первый матч состоится дома — это уже большое подспорье. Думаю, что не менее важно, кто достанется во втором раунде и где пройдет игра — от этого многое будет зависеть.