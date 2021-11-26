Губерниев — о стыках: «России со всеми будет тяжело. Даже с Македонией»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев поделился ожиданиями от стыковых матчей сборной России в отборе к ЧМ -2022.

Обращать внимание на соперников — путь в тупик. Нам со всеми будет тяжело. Даже с Македонией. Если будет Македония, то потом будет второй матч. Наши шансы оцениваю в пропорции 20 на 80. Но он всё равно есть, мы можем поехать на чемпионат мира. Надеюсь, что мы этим воспользуемся. Но фаворитами мы не являемся. Поэтому нет разницы, кто нам достанется. Со всеми будет непросто.