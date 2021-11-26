ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеОтбор ЧМ-2022. Европа

Губерниев — о стыках: «России со всеми будет тяжело. Даже с Македонией»

вчера, 12:31

Известный комментатор Дмитрий Губерниев поделился ожиданиями от стыковых матчей сборной России в отборе к ЧМ-2022.

Обращать внимание на соперников — путь в тупик. Нам со всеми будет тяжело. Даже с Македонией. Если будет Македония, то потом будет второй матч. Наши шансы оцениваю в пропорции 20 на 80. Но он всё равно есть, мы можем поехать на чемпионат мира. Надеюсь, что мы этим воспользуемся. Но фаворитами мы не являемся. Поэтому нет разницы, кто нам достанется. Со всеми будет непросто.

Все новости
Мостовой: «Получается, РПЛ сильнее Серии А»
Сегодня, 20:46 Комментарии40
Валуев: «Сборная России способна пройти Польшу»
Сегодня, 15:44 Комментарии16
Кавазашвили: «С радостью вошел бы в тренерский штаб сборной России»
Сегодня, 15:36 Комментарии19
Мор: «Мы играем дома и имеем хорошие шансы пройти Польшу»
Сегодня, 15:27 Комментарии2
Колосков: «Если „Спартак“ уступит „Уфе“, все опять будут увольнять Виторию»
Сегодня, 14:59 Комментарии10
Фетисов: «Нет разницы, играть с Италией или с Польшей»
Сегодня, 13:21 Комментарии13
Сортировать
Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 14:41, ред.
Если бы Губерниев сморозил глупость, ваш коллаж был бы к месту, да и то на один процент - для тех, кто ведётся на пошлость. Но в данном случае он прав, а потому, кроме отторжения и сожаления, ваша картинка никаких иных эмоций не вызывает.
Goosfraba
Goosfraba
вчера в 14:26
Хочу верить и надеюсь)
Bivaliy67
Bivaliy67
вчера в 13:57
Там наверное также говорят: "Македонии со всеми будет тяжело, даже с Россией"...
Провокатор
Провокатор ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 13:50
Журнала "Крокодил (дезоморфин)"
Ironigor
Ironigor ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 13:46, ред.
Это какая-то супер модель журнала Крокодил ???)))))
Дружище Респект тебе ➕ ➕ ➕ !!!👍✊
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 13:46
В стыках слабых соперников не бывает...
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 13:37
В стыках нашей сборной несомненно будет тяжело со всеми противниками. Но не так тяжело, как смотреть на Губерниева:
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 13:31
Без губастого никак.
протон
протон
вчера в 13:31
Удачи нашей сборной в стыковых матчах
Я на стреме
Я на стреме ответ pele1981 (раскрыть)
вчера в 13:28, ред.
после интервью с норвежским тренером Дима стал поосторожней. и без лыжной смазки на контакт не идёт
4RT
4RT
вчера в 13:09
Если так бояться стыков,то на ЧМ вообще делать нечего. Статисты там не нужны
pele1981
pele1981
вчера в 13:07
Если так говорит сам Губя, то значит что шансы есть!))))
Mangur
Mangur
вчера в 13:00
Безусловно так
beefs
beefs
вчера в 12:50
на этом этапе слабых нет, читайте Тарасову...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 12:33
С Македонией будет особенно тяжело....
Ибо мы будем думать что сильней....до игры...

А с остальными как с Хорватией...только бы не проиграть...
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 12:32
России со всеми будет тяжело. Даже с Македонией.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100