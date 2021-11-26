«Барселона» выплатит Куману неустойку 10 млн евро, вместо обещанных 12

«Барселона» достигла соглашения с бывшим главным тренером клуба Рональдом Куманом об условиях расторжения его контракта после его увольнения в конце октября.
После поражения «Барселоны» со счетом 1: 0 от «Райо Вальекано» Куман получил приказ на выход, а его место занял Хави Эрнандес.
Сделка, согласованная между «Барселоной» и Куманом, составляет 10 миллионов евро, что сэкономит каталонскому клубу в общей сложности два миллиона евро.
Наоборот от таких тренеров надо требовать,то есть в договоре,чтобы в таких ситуациях тренер обязан компенсировать,если нет тогда тогда тюрьма в Магадане на лет 24.
Наоборот от таких тренеров надо требовать,то есть в договоре,чтобы в таких ситуациях тренер обязан компенсировать,если нет тогда тогда тюрьма в Магадане на лет 24.
За то, что всё разрушил, за то, что избавился от игроков, которые бы играли при другом главном тренере, и за всё это получил ещё и десять миллионов евро...
И какие умники составляют такие контракты.... И всё это происходит всё больше и больше... Не хотят учиться ни на своих ошибках, ни на чужих...
И это при том, что клуб практически банкрот... А может поэтому и банкрот, потому что бездари составляют такие контракты....
За то, что всё разрушил, за то, что избавился от игроков, которые бы играли при другом главном тренере, и за всё это получил ещё и десять миллионов евро...
И какие умники составляют такие контракты.... И всё это происходит всё больше и больше... Не хотят учиться ни на своих ошибках, ни на чужих...
И это при том, что клуб практически банкрот... А может поэтому и банкрот, потому что бездари составляют такие контракты....