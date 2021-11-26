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«Барселона» выплатит Куману неустойку 10 млн евро, вместо обещанных 12

вчера, 18:36


«Барселона» достигла соглашения с бывшим главным тренером клуба Рональдом Куманом об условиях расторжения его контракта после его увольнения в конце октября.

После поражения «Барселоны» со счетом 1: 0 от «Райо Вальекано» Куман получил приказ на выход, а его место занял Хави Эрнандес.

Сделка, согласованная между «Барселоной» и Куманом, составляет 10 миллионов евро, что сэкономит каталонскому клубу в общей сложности два миллиона евро.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:37
Спасибо. Саша Чёрный уже свой в доску
протон
протон ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 00:37
Офигеть: оставил пепелище, а ему за это десяточку...
протон
протон
сегодня в 00:36
хорошо, что расплатились, пора начинать копить на неустойку для Хави
протон
протон
сегодня в 00:35
Так говорили же, что у Барсы 10 млнов на трансферы. Вот и трансфер Барсы))
Zhgoon
Zhgoon ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 23:02
Ну, с каким-нибудь малоизвестным тренером без опыта можно подписать нулевой контракт. А так всегда есть неустойка. В принципе, скорее всего часть денег будет возвращена, если Куман устроится на работу в ближайшие пару лет.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 20:48
Барса на 2 ляма киданула свою Легенду. Посмотрим,как они поступят с другой легендой,более современной.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 19:13
Как покидал Гвардиола Барсу,в таком случает платить не зазорно а когла этот 11 опустил ниже плинтуса Барсу и ему за это 10 млн,это деградация.
Наоборот от таких тренеров надо требовать,то есть в договоре,чтобы в таких ситуациях тренер обязан компенсировать,если нет тогда тогда тюрьма в Магадане на лет 24.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 18:54, ред.
Хорошо быть главным тренером, "развалил", получил, "свалил"... Лепота.

За то, что всё разрушил, за то, что избавился от игроков, которые бы играли при другом главном тренере, и за всё это получил ещё и десять миллионов евро...

И какие умники составляют такие контракты.... И всё это происходит всё больше и больше... Не хотят учиться ни на своих ошибках, ни на чужих...
И это при том, что клуб практически банкрот... А может поэтому и банкрот, потому что бездари составляют такие контракты....
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 18:43
Как же тупо клубы подписывают контракты с тренерами! Это когда-нибудь изменится?
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 18:40
Куман согласился с барского плеча.
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