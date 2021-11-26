«Барселона» выплатит Куману неустойку 10 млн евро, вместо обещанных 12

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вчера, 18:36



«Барселона» достигла соглашения с бывшим главным тренером клуба об условиях расторжения его контракта после его увольнения в конце октября.

После поражения «Барселоны» со счетом 1: 0 от «Райо Вальекано» Куман получил приказ на выход, а его место занял Хави Эрнандес.

Сделка, согласованная между «Барселоной» и Куманом, составляет 10 миллионов евро, что сэкономит каталонскому клубу в общей сложности два миллиона евро.