ГлавнаяНовостиФинансыРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

«Зенит» должен Лунёву около 50 млн рублей

вчера, 08:35

Стало известно, сколько именно должен «Зенит» своему бывшему вратарю Андрею Лунёву. Точную сумму назвал агент футболиста Антон Смирнов.

Смирнов утверждает, что у питерской команды есть задолженность по премиальным и отпускным, она составляет примерно 50 миллионов рублей.

Любопытно, что на днях «Зенит» якобы предложил изменить действие запрета на регистрацию игроков при задолженностях перед каким-либо футболистом.

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Все комментарии
pendulum47
pendulum47
вчера в 15:34
С людей соберут повыся цену за газ в зиму вот взимали бы с болел бомжевика, а не со всей Роиссии
Hypnoz
Hypnoz
вчера в 15:25
Решили кинуть Лунёва...
Хоть и бабки не свои !
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 15:24
50млн больше, 50 меньше ... Для газпрома это копейки! Деньги то не их тяжелым трудом добыты!
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 14:13
Сущие копейки для Зенита.
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 13:37
Да откуда такие деньги,у клуба,у питерского??!! Тут нам почти всем пользователям сайта надо год работать без проходных что бы ,к такой сумме приблизиться!!!Газпрому-то проще поднял цену на газ ,достаточно на рубль с питерских хрущевок,да и по стране ,со всех тоже и все Лунева гонорар готов!!! Точно из-за него газ подорожает!!!
berda2003
berda2003
вчера в 13:14
наконец-то, увеличили позавчера прожиточный минимум и лунёв разбогател, всё по честному...
LOpp
LOpp ответ Agamaga........ (раскрыть)
вчера в 12:43
я не против конечно, но думаю директор не согласится))
протон
протон
вчера в 12:16
покажите ВВП это. Денег ему брать не откуда на пенсии работающим людям.
протон
протон
вчера в 12:15
Ждут когда молдаване долг за газ вернут, тогда рассчитаются
50 лямов - отпускные и премиальные... Народное достояние
Другим клубам за такое не дают регистрировать новых игроков ).
Если должны, значит отдайте.
санек002
санек002 ответ Gahi (раскрыть)
вчера в 11:18
я здоровье потерял и то столько за всю жизнь не заработал наверное!а тут только отпускных столько!
за
за
вчера в 11:10
Для Зенита это сущие мелочи, а вот репутационные потери намного выше, имхо.
Очередная клякса на лазоревом сюртуке.
112910415
112910415
вчера в 10:53
это причина известной инициативы ?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Антон Белянкин (раскрыть)
вчера в 10:51
Если бы только за это . Да и не любят слишком мягко сказано, скорее презирают.
vova505
vova505 ответ Zubr1 (раскрыть)
вчера в 10:47
Да, странно всё это
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 10:32, ред.
Не факт, что сумма в 50 млн рублей соответствует действительности, возможно Лунёв и его агент преувеличивают эту сумму...

Но жаль, что руководство "Зенита" пытается отстрочить выплату задолженности, пытаясь при этом использовать "лазейки", чтобы то ли отстрочить, то ли вообще не выплачивать задолженность своему бывшему игроку, который играл за "Зенит" в период с 2017 по 2021 год... И уж совсем неприлично, для такой богатой команды, которая не испытывает финансовых проблем, решать эту проблему внесением предложения об изменении регламента в РПЛ, а не проще ли было бы решить этот вопрос цивилизованным путём, встретиться, обсудить и выплатить причитающуюся сумму своему бывшему игроку, и "закрыть" эту тему, а не вызывать негатив своими действиями к "Зениту" у болельщиков не только своей команды, но и у болельщиков РПЛ в целом....
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 10:05
50 млн отпускные и?
Лунев кто такой ?
Буффон столько не получает !
Константин Белых
Константин Белых
вчера в 10:03
Пока вот таким бездарям типа Лунева или Зобнина госкомпании будут платить такое мегабабло футбол у нас никогда из опы не выберется. Что то фрицы не спешат такой мега талант в раму ставить. В Аяксе наверно меньше платят а мастерство не сравнить.
Bombardier
Bombardier
вчера в 10:02
Из принципа не платят?
Zubr1
Zubr1
вчера в 09:59
Такие огромные деньги платят футболистам. Спрашивается - за что.За то,что играют в футбол. Эти деньги добавили бы хоть чуть- чуть сельским учителям, медсестрам и т д. Пользы намного было бы больше.Очнитесь немножко люди. Что творится на белом свете!
Gahi
Gahi
вчера в 09:56
Такую сумму в 50 миллионов рублей голкипер Андрей Лунёв должен парировать мёртвой хваткой вратарского искусства, хотя это будет посложнее чем пенальти. Но ВАР и агент Лунёва подтвердили что в этот момент положение "Вне игры" не было. Так что клубу "Зенит" придётся исполнить общепринятые правила и компенсировать бывшему голкиперу Лунёву причитающиеся ему суммы. Удачи
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы
вчера в 09:54
Здесь озвучена сумма по мнению Лунёва и его агента. Своё мнение есть у Зенита, но оно здесь не представлено. Вряд ли в Зените думают: Не дадим и всё.
Истина скорее всего, где то по середине. Но зарплаты не соответствуют тому что показывают на поле, здесь я согласен.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 09:54
Богатые не любят раставаться с деньгами!
Agamaga........
Agamaga........ ответ LOpp (раскрыть)
вчера в 09:52
Ну так выйди в отпуск сразу на 55 лет! Не устраивает такой вариант?
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 09:43, ред.
Не стоит менять наказание за долги. А то как какой-нибудь Амкар умирает - так накажем по всей строгости. А как Зенит не платит - так давайте правила поменяем. За это питерцев и не любят.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 09:28
В "Зените"...тьфу,-в Газпроме всё продумано и "законно"!
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 09:28
За эти деньги 1000 Суторминых можно купить
pele1981
pele1981
вчера в 09:28
Не скоро с ним рассчитаются!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 09:24
Вот поэтому зенит выступил с предложением не закрывать трансфер клубу если клуб не рассчитался с игроком по решению чинуш РФС.
Futurista
Futurista ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 09:20
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 09:19
Пускай раскошевливаются,платить надо во время.
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