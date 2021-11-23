«Зенит» должен Лунёву около 50 млн рублей

Стало известно, сколько именно должен «Зенит» своему бывшему вратарю Андрею Лунёву. Точную сумму назвал агент футболиста Антон Смирнов.
Смирнов утверждает, что у питерской команды есть задолженность по премиальным и отпускным, она составляет примерно 50 миллионов рублей.
Любопытно, что на днях «Зенит» якобы предложил изменить действие запрета на регистрацию игроков при задолженностях перед каким-либо футболистом.
Но жаль, что руководство "Зенита" пытается отстрочить выплату задолженности, пытаясь при этом использовать "лазейки", чтобы то ли отстрочить, то ли вообще не выплачивать задолженность своему бывшему игроку, который играл за "Зенит" в период с 2017 по 2021 год... И уж совсем неприлично, для такой богатой команды, которая не испытывает финансовых проблем, решать эту проблему внесением предложения об изменении регламента в РПЛ, а не проще ли было бы решить этот вопрос цивилизованным путём, встретиться, обсудить и выплатить причитающуюся сумму своему бывшему игроку, и "закрыть" эту тему, а не вызывать негатив своими действиями к "Зениту" у болельщиков не только своей команды, но и у болельщиков РПЛ в целом....
Но жаль, что руководство "Зенита" пытается отстрочить выплату задолженности, пытаясь при этом использовать "лазейки", чтобы то ли отстрочить, то ли вообще не выплачивать задолженность своему бывшему игроку, который играл за "Зенит" в период с 2017 по 2021 год... И уж совсем неприлично, для такой богатой команды, которая не испытывает финансовых проблем, решать эту проблему внесением предложения об изменении регламента в РПЛ, а не проще ли было бы решить этот вопрос цивилизованным путём, встретиться, обсудить и выплатить причитающуюся сумму своему бывшему игроку, и "закрыть" эту тему, а не вызывать негатив своими действиями к "Зениту" у болельщиков не только своей команды, но и у болельщиков РПЛ в целом....