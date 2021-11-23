«Зенит» должен Лунёву около 50 млн рублей

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вчера, 08:35

Стало известно, сколько именно должен «Зенит» своему бывшему вратарю . Точную сумму назвал агент футболиста Антон Смирнов.

Смирнов утверждает, что у питерской команды есть задолженность по премиальным и отпускным, она составляет примерно 50 миллионов рублей.

Любопытно, что на днях «Зенит» якобы предложил изменить действие запрета на регистрацию игроков при задолженностях перед каким-либо футболистом.