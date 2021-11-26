Лэмпард назвал двух лучших футболистов, с которыми играл

Лучший бомбардир в истории «Челси» Фрэнк Лэмпард назвал двух лучших футболистов, с которыми ему приходилось играть.
Мне всегда приходится выбирать между Дрогба и Терри. Джон был лидером, главным в раздевалке. Дидье был игроком для больших матчей. Я не могу выбрать одного из них, поэтому назову двоих.
Лэмпард выступал за «Челси» с 2001 по 2014 год. На его счету 648 матчей и 211 голов в составе лондонского клуба. С 2019 по 2021 год Лэмпард был главным тренером «синих».
Для меня Дрогба сильнее Роналду,он был как непробиваемый танк,был бы белым получал бы ЗМЯЧИ.
Для меня Дрогба сильнее Роналду,он был как непробиваемый танк,был бы белым получал бы ЗМЯЧИ.
Они возили всех и взяли все мыслимые награды в мировом футболе .
Как за Барсу , так и на уровне сборных
Они возили всех и взяли все мыслимые награды в мировом футболе .
Как за Барсу , так и на уровне сборных