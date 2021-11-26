ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеАнглия. Премьер-Лига 2021/2022

Лэмпард назвал двух лучших футболистов, с которыми играл

вчера, 10:45

Лучший бомбардир в истории «Челси» Фрэнк Лэмпард назвал двух лучших футболистов, с которыми ему приходилось играть.

Мне всегда приходится выбирать между Дрогба и Терри. Джон был лидером, главным в раздевалке. Дидье был игроком для больших матчей. Я не могу выбрать одного из них, поэтому назову двоих.

Лэмпард выступал за «Челси» с 2001 по 2014 год. На его счету 648 матчей и 211 голов в составе лондонского клуба. С 2019 по 2021 год Лэмпард был главным тренером «синих».

Все новости
Конте: «Лукаку — единственный игрок, которого я просил подписать»
Сегодня, 19:27 Комментарии6
Артета: «Я доволен нашей игрой»
Сегодня, 18:57 Комментарии6
Спаллетти: «В России есть клубы, умеющие себя вести. А есть „Спартак“»
Сегодня, 18:41 Комментарии64
Главный тренер ПСЖ о «Золотом мяче»: «Все мои игроки — фавориты»
Сегодня, 17:27 Комментарии10
«Он проделал невероятную работу в „Лейпциге“». Гвардиола — о Рангнике в МЮ
Сегодня, 09:38 Комментарии4
Крыховяк о результатах жеребьевки: «Мы можем победить каждого соперника»
Вчера, 23:05 Комментарии21
Сортировать
Все комментарии
Террпсихора
Террпсихора
вчера в 13:14
Я то думал Кокорин и Мамаев.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 12:44
Терри сильнее по харизмы а Дрогба по игре сильнее по моему видению.
Для меня Дрогба сильнее Роналду,он был как непробиваемый танк,был бы белым получал бы ЗМЯЧИ.
протон
протон
вчера в 12:28
Отличный выбор , Франк .
Они возили всех и взяли все мыслимые награды в мировом футболе .
Как за Барсу , так и на уровне сборных
minai
minai ответ Gor Ter-Aristacessian (раскрыть)
вчера в 10:54
Вы очень проницательны.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 10:50
Дрогба и Терри.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100