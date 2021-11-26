Лэмпард назвал двух лучших футболистов, с которыми играл

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вчера, 10:45

Лучший бомбардир в истории «Челси» назвал двух лучших футболистов, с которыми ему приходилось играть.

Мне всегда приходится выбирать между Дрогба и Терри. Джон был лидером, главным в раздевалке. Дидье был игроком для больших матчей. Я не могу выбрать одного из них, поэтому назову двоих.

Лэмпард выступал за «Челси» с 2001 по 2014 год. На его счету 648 матчей и 211 голов в составе лондонского клуба. С 2019 по 2021 год Лэмпард был главным тренером «синих».