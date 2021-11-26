Ковалевски: «Был бы рад увидеть матч Россия — Польша в „стыках“ ЧМ»

Экс-голкипер московского «Спартака» поделился мыслями касательно жеребьевки стыковым поединков ЧМ -2022:

Был бы рад увидеть матч Россия — Польша в «стыках» ЧМ . Получился бы хороший матч. Все понимают, какая важность этой игры. Сборная Польши часто встречалась со сборной России, всегда встреча получалась яркой.

Противостояние было бы интересным для болельщиков обеих сборных.