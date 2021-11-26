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Ковалевски: «Был бы рад увидеть матч Россия — Польша в „стыках“ ЧМ»

вчера, 19:13

Экс-голкипер московского «Спартака» Войцех Ковалевски поделился мыслями касательно жеребьевки стыковым поединков ЧМ-2022:

Был бы рад увидеть матч Россия — Польша в «стыках» ЧМ. Получился бы хороший матч. Все понимают, какая важность этой игры. Сборная Польши часто встречалась со сборной России, всегда встреча получалась яркой.

Противостояние было бы интересным для болельщиков обеих сборных.

Жеребьевка стыковых поединков проходит прямо сейчас в Цюрихе.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
вчера в 20:40
Ковалевски предсказал победу нашим и Левандовски им не поможет.
Brooklyn888
Brooklyn888
вчера в 20:12
"Мечты сбываются"
Zak11
Zak11
вчера в 19:59
С поляками можно играть. Равная у нас группа. Шансы есть абсолютно у каждой сборной. Тем интереснее
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:54
Ничего страшного Польша из себя не проявляет без Левандовски. Так что пройдём Польшу , делайте скрины .
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 19:29
Войцех оказался прав. Пожалуй, полякам повезло.
Федор Паршунин
Федор Паршунин ответ makkie (раскрыть)
вчера в 19:27
Мда
Kolenok
Kolenok
вчера в 19:26
Накаркал!
Caliostro
Caliostro
вчера в 19:26
Вот тебе и Польша!!!! Можно сливать воду!
makkie
makkie
вчера в 19:23
Ха-ха, Польша и выпала в стыках!
Левандовски уже облизывается )))
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 19:19, ред.
Ох не уверен я, что мы смогли бы пройти Польшу...Для меня предпочтительней турки.
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