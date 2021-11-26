Ковалевски: «Был бы рад увидеть матч Россия — Польша в „стыках“ ЧМ»

Экс-голкипер московского «Спартака» Войцех Ковалевски поделился мыслями касательно жеребьевки стыковым поединков ЧМ-2022:
Был бы рад увидеть матч Россия — Польша в «стыках» ЧМ. Получился бы хороший матч. Все понимают, какая важность этой игры. Сборная Польши часто встречалась со сборной России, всегда встреча получалась яркой.
Противостояние было бы интересным для болельщиков обеих сборных.
Жеребьевка стыковых поединков проходит прямо сейчас в Цюрихе.
Левандовски уже облизывается )))
Левандовски уже облизывается )))