Ди Мария: «Месси заслуживает „Золотой мяч“ за победу на Кубке Америки»

1637953545

26 ноября 2021, 22:05

Нападающий сборной Аргентины и французского клуба «Пари Сен-Жермен» считает, что его новый одноклубник и партнёр по сборной заслуживает «Золотой мяч» по итогам прошедшего года:

Да, я думаю, что да. У него был важный год в его карьере. Он наконец выиграл Кубок Америки после всего того, что происходило в сборной в последние годы. Только за это он вполне заслуживает «Золотой мяч».

Церемония вручения «Золотого мяча» 2021 должна состояться 29 ноября в театре Шатле в Париже. Список номинантов был объявлен 8 октября.