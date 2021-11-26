Ди Мария: «Месси заслуживает „Золотой мяч“ за победу на Кубке Америки»

Нападающий сборной Аргентины и французского клуба «Пари Сен-Жермен» Анхель Ди Мария считает, что его новый одноклубник и партнёр по сборной Лионель Месси заслуживает «Золотой мяч» по итогам прошедшего года:
Да, я думаю, что да. У него был важный год в его карьере. Он наконец выиграл Кубок Америки после всего того, что происходило в сборной в последние годы. Только за это он вполне заслуживает «Золотой мяч».
Церемония вручения «Золотого мяча» 2021 должна состояться 29 ноября в театре Шатле в Париже. Список номинантов был объявлен 8 октября.
2018 году такая ж аналогичная ситуация была как у Лёвы (у Месси больше всех г+п, Золотая Бутса, Чемпион Испании), но занял лишь 5-е место, где вы были тогда? Если судите по г+п, то отдайте Месси 9 ЗМ, за 9 сезона было больше всех г+п...
2018 году такая ж аналогичная ситуация была как у Лёвы (у Месси больше всех г+п, Золотая Бутса, Чемпион Испании), но занял лишь 5-е место, где вы были тогда? Если судите по г+п, то отдайте Месси 9 ЗМ, за 9 сезона было больше всех г+п...
Индивидуально он стал лучшим бомбардиром Ла Лиги.
Хваленный Карим не догнал его.
Индивидуально он стал лучшим бомбардиром Ла Лиги.
Хваленный Карим не догнал его.
Вместе с Золотым мячом вручить диплом и пенсионное удостоверение !)))
Вместе с Золотым мячом вручить диплом и пенсионное удостоверение !)))
Для Доннаруммы приз имени Льва Яшина, а Месси - Золотой мяч.
Для Доннаруммы приз имени Льва Яшина, а Месси - Золотой мяч.