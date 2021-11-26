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Каррера: «Думаю, „Спартак“ сможет выйти из группы в Лиге Европы»

вчера, 12:18

Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера оценил шансы московского клуба на выход из группы в Лиге Европы.

Думаю, «Спартак» сможет выйти из группы. Их игра в Лиге Европы убедительна. А успех в матче с «Наполи» поможет исправить ситуацию в чемпионате.

Каррера: «Думаю, „Спартак“ сможет выйти из группы в Лиге Европы»

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Все комментарии
Dirty_Harry
Dirty_Harry
вчера в 15:29
Верим в Руя, это хотя бы человек считается в отличие от одного физрука-дилетанта из Питера.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 14:50
Удачи "Спартаку" в матче с "Легией"!
112910415
112910415
вчера в 14:34
может выйти
побеждать надо
Федор Паршунин
Федор Паршунин ответ Лакшери (раскрыть)
вчера в 13:45
При этом раскладе у "Спартака" будет евровесна, только в Лиге Конференций. По личным встречам "Лестер" - победа над "Спартаком" и ничья - преимущество в личных встречах. Но возможно лучше занять либо первое место, либо третье - потому что не вдавался в подробности, но вроде соперники со второго места если выходит - будут полная жесть.
oFANATo
oFANATo
вчера в 13:41
Как гласит народная пословица - "Индюк то же думал, да в суп попал."
Лакшери
Лакшери ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 13:19
Если Наполи выиграет у Лестера, а Спартак сыграет в ничью, 2ое место наверное у Лестера останется?
ДСА
ДСА
вчера в 13:14
Легия уж точно проходной соперник, не то что Наполи.
makkie
makkie
вчера в 13:01
Будет обидно при таких раскладах проиграть Легии и никуда не выйти.
Хотя в Варшаве играть непросто. Полагаю, даже сложнее, чем против Наполи и Лестера в гостях.
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:58, ред.
Что это значит ??? Что не так я написал ???
Почему никто не может мне лайк поставить или жалоба ??? Попал в какую-то цензуру.
shlomo
shlomo
вчера в 12:47
Надежда есть на это...но только надежда...
drug01
drug01
вчера в 12:46
Будем мечтать
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:41
Каррера: «Думаю, „Спартак“ сможет выйти из группы в Лиге Европы» .
Конечно можно согласиться с Каррера и я тоже верю что Спартак в игре с Легией сможет выйти из группы.
Но учитывая то что Легия всё же смогла обыграть Спартак в Москве и вчерашний матч который она хоть и проиграла Лестеру но показала очень хороший футбол и даже в некоторых моментах доминировала на поле кстати Лестера и могла забивать не один мяч в ворота хозяев. Кто видел этот матч, отметят этот факт, что Легия очень крепкий соперник и даст бой Спартаку , тем более что матч будет проходить на их поле . А то что у прошлогоднего чемпионата Польши сейчас не получается во внутреннем чемпионате, это ни о чём. Это два разных турнира и сдаваться сейчас когда у команды появился шанс, Легия точно не будет. И то что у команды есть бойцовский характер мы убедилась и в играх в Москве и во вчерашнем матче с Лестером .
Ну а кто победит в этом матче скоро узнаем . Можно только пожелать Удачи Руи со Спартаком !!! Всем Добра !!!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 12:35, ред.
Можно так говорить...когда у тебя уже 7 очков и тебе остаётся одна игра....с 17-й командой польского чемпионата...
Тяжелей не выйти из группы ))
mihaluch
mihaluch
вчера в 12:28
Выйти может кто угодно.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 12:27
Думать мало надо играть.
протон
протон
вчера в 12:26
Когда начинается разговор о шансах на выход, особенно когда хватит и ничьей, это оооочень плохой знак. Нужно выходить и играть на победу, тогда не нужно будет смотреть на очки соперника.
и зрителям нравится когда команда бьется в атаке , а не просиживается в защите как Локо и Зенит недавно к примеру.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 12:24
"Спартаку" вроде бы осталось самое легкое - как минимум не проиграть "Легии". В первом матче не сказать, что "Спартак" играл на голову лучше, но поражения он точно не заслуживал. Учитывая, что "Легия" очень неудачно играет в чемпионате и находится в зоне борьбы за выживания (взывать о помощи к Черчесову можно только от полной безнадеги), задача кажется если не легко, то вполне выполнимой. Тем более учитывая, что ожидания от "Спартака" в Лиге Европы после двойной победы над "Наполи" и действительно достойными играми с "Лестером", более чем оптимистичные. Но есть одно "но" - именно на таких верняках "Спартак" и мастак сыпаться. Да простят меня болельщики "Спартака", пишу все это чтобы не дай бог не сглазить.
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:24
В Польше видно будет.
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