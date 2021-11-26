Каррера: «Думаю, „Спартак“ сможет выйти из группы в Лиге Европы» .

Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера оценил шансы московского клуба на выход из группы в Лиге Европы.
Думаю, «Спартак» сможет выйти из группы. Их игра в Лиге Европы убедительна. А успех в матче с «Наполи» поможет исправить ситуацию в чемпионате.
Конечно можно согласиться с Каррера и я тоже верю что Спартак в игре с Легией сможет выйти из группы.
Но учитывая то что Легия всё же смогла обыграть Спартак в Москве и вчерашний матч который она хоть и проиграла Лестеру но показала очень хороший футбол и даже в некоторых моментах доминировала на поле кстати Лестера и могла забивать не один мяч в ворота хозяев. Кто видел этот матч, отметят этот факт, что Легия очень крепкий соперник и даст бой Спартаку , тем более что матч будет проходить на их поле . А то что у прошлогоднего чемпионата Польши сейчас не получается во внутреннем чемпионате, это ни о чём. Это два разных турнира и сдаваться сейчас когда у команды появился шанс, Легия точно не будет. И то что у команды есть бойцовский характер мы убедилась и в играх в Москве и во вчерашнем матче с Лестером .
Ну а кто победит в этом матче скоро узнаем . Можно только пожелать Удачи Руи со Спартаком !!! Всем Добра !!!
Конечно можно согласиться с Каррера и я тоже верю что Спартак в игре с Легией сможет выйти из группы.
Но учитывая то что Легия всё же смогла обыграть Спартак в Москве и вчерашний матч который она хоть и проиграла Лестеру но показала очень хороший футбол и даже в некоторых моментах доминировала на поле кстати Лестера и могла забивать не один мяч в ворота хозяев. Кто видел этот матч, отметят этот факт, что Легия очень крепкий соперник и даст бой Спартаку , тем более что матч будет проходить на их поле . А то что у прошлогоднего чемпионата Польши сейчас не получается во внутреннем чемпионате, это ни о чём. Это два разных турнира и сдаваться сейчас когда у команды появился шанс, Легия точно не будет. И то что у команды есть бойцовский характер мы убедилась и в играх в Москве и во вчерашнем матче с Лестером .
Ну а кто победит в этом матче скоро узнаем . Можно только пожелать Удачи Руи со Спартаком !!! Всем Добра !!!