Каррера: «Думаю, „Спартак“ сможет выйти из группы в Лиге Европы» .

Бывший тренер «Спартака» оценил шансы московского клуба на выход из группы в Лиге Европы.

Думаю, «Спартак» сможет выйти из группы. Их игра в Лиге Европы убедительна. А успех в матче с «Наполи» поможет исправить ситуацию в чемпионате.