ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеОтбор ЧМ-2022. Европа

Манчини о Северной Македонии: «Нам выпал тяжёлый жребий»

вчера, 20:12
ИталияЛоготип футбольный клуб Италия-:-Логотип футбольный клуб Северная МакедонияСеверная Македония24.03.2022 Не начался

Наставник сборной Италии Роберто Манчини поделился эмоциями от жеребьевки стыковых матчей ЧМ-2022:

Нам выпал тяжелый жребий. Северная Македония — хорошая команде. Это серьезный соперник.

Напомним, что жеребьевка состоялась сегодня в Цюрихе. Сборная Италии в полуфинале пути С сразится с македонцами. Победитель этой пары сыграет с победителем противостояния Португалия — Турция. Сильнейший из этих четырех сборных получит путевку в финальную стадию ЧМ-2022.

Полуфинальные матчи состоятся 24 марта, финальные — 29 марта.

Все пары соперников жеребьевки стыковых матчей ЧМ-2022 можно посмотреть тут.

Все новости
Конте: «Лукаку — единственный игрок, которого я просил подписать»
Сегодня, 19:27 Комментарии6
Артета: «Я доволен нашей игрой»
Сегодня, 18:57 Комментарии6
Спаллетти: «В России есть клубы, умеющие себя вести. А есть „Спартак“»
Сегодня, 18:41 Комментарии64
Главный тренер ПСЖ о «Золотом мяче»: «Все мои игроки — фавориты»
Сегодня, 17:27 Комментарии10
«Он проделал невероятную работу в „Лейпциге“». Гвардиола — о Рангнике в МЮ
Сегодня, 09:38 Комментарии4
Крыховяк о результатах жеребьевки: «Мы можем победить каждого соперника»
Вчера, 23:05 Комментарии21
Сортировать
Все комментарии
Кайзеркрюгер
Кайзеркрюгер
вчера в 23:31
Смешно)
Zhgoon
Zhgoon
вчера в 22:58
У Италии с реализацией какой-то голяк. Могут влететь даже Северной Македонии.
Сантус
Сантус
вчера в 22:17
Учитесь стелить соломку...)
Мишима
Мишима
вчера в 22:04
Надеюсь все таки Португалия поедет на ЧМ, как никак последний ЧМ для Роналду.
pomor45
pomor45
вчера в 22:03, ред.
Блефует. Было бы возможно предложить поменяться на Польшу, отказался бы наотрез.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 21:45
Наверно нашу сборную хотел
juvenale
juvenale
вчера в 21:03, ред.
Италия походу минус второй ЧМ подряд
Zak11
Zak11
вчера в 20:41
Кажется, пора возвращаться Пандеву в сборную
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
вчера в 20:15
Смеётся. Но потом будет не до смеха.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100