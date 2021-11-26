Манчини о Северной Македонии: «Нам выпал тяжёлый жребий»

Наставник сборной Италии Роберто Манчини поделился эмоциями от жеребьевки стыковых матчей ЧМ-2022:
Нам выпал тяжелый жребий. Северная Македония — хорошая команде. Это серьезный соперник.
Напомним, что жеребьевка состоялась сегодня в Цюрихе. Сборная Италии в полуфинале пути С сразится с македонцами. Победитель этой пары сыграет с победителем противостояния Португалия — Турция. Сильнейший из этих четырех сборных получит путевку в финальную стадию ЧМ-2022.
Полуфинальные матчи состоятся 24 марта, финальные — 29 марта.
Все пары соперников жеребьевки стыковых матчей ЧМ-2022 можно посмотреть тут.