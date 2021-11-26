Манчини о Северной Македонии: «Нам выпал тяжёлый жребий»

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вчера, 20:12

Наставник сборной Италии поделился эмоциями от жеребьевки стыковых матчей ЧМ -2022:

Нам выпал тяжелый жребий. Северная Македония — хорошая команде. Это серьезный соперник.

Напомним, что жеребьевка состоялась сегодня в Цюрихе. Сборная Италии в полуфинале пути С сразится с македонцами. Победитель этой пары сыграет с победителем противостояния Португалия — Турция. Сильнейший из этих четырех сборных получит путевку в финальную стадию ЧМ -2022.

Полуфинальные матчи состоятся 24 марта, финальные — 29 марта.