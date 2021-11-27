Черевченко — о матче с «Краснодаром»: «Очень весёлая игра»

Главный тренер «Химок» отреагировал на ничью с «Краснодаром» в матче 16-го тура РПЛ .

Очень веселая игра. Обилие голов, обилие моментов. Я думаю, что болельщики, которые были на трибунах и смотрели по телевизору, остались довольны игрой. Но я еще раз повторю, что «Краснодар» играющая команда – она всегда нравилась. Это команда, которая хочет играть в футбол и другим командам дает играть в футбол. Счет закономерный.