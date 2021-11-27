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Черевченко — о матче с «Краснодаром»: «Очень весёлая игра»

вчера, 23:08
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки3 : 3Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко отреагировал на ничью с «Краснодаром» в матче 16-го тура РПЛ.

Очень веселая игра. Обилие голов, обилие моментов. Я думаю, что болельщики, которые были на трибунах и смотрели по телевизору, остались довольны игрой. Но я еще раз повторю, что «Краснодар» играющая команда – она всегда нравилась. Это команда, которая хочет играть в футбол и другим командам дает играть в футбол. Счет закономерный.

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Все комментарии
Сп62
Сп62
сегодня в 11:34
Краснодар напоминает Аталанту.
Gahi
Gahi
сегодня в 06:06
Химки удивили, а вот Краснодар в защите сыграли очень плохо. Удачи
valt134
valt134
сегодня в 05:20
Налицо недооценка Быками соперника. Да и быстрый гол сыграл плохую службу. Гончаренко, как тренер, не сумел настроить Краснодар на серьёзную борьбу.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 03:43
Для внутренней кухне пойдет. В еврокубках накажут, порвут.
makkie
makkie
сегодня в 01:11
Возвращение Червиченко прошло удачно - 2 очка в двух матчах с фаворитами набрали, хотя раньше проигрывали.
Причём могли и коней, и быков хлопнуть. Но не свезло!
ABir
ABir
сегодня в 01:10
Краснодар доминировал и забивал трудовые голы, у Химок залетали шальные и не логичные
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 01:03
Дааа,весёлая игра,все поржали!
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 23:58
У быков это старая болезнь. Тренеры меняются, а реализация остается на уровне Кононова.
Caniggia
Caniggia
вчера в 23:51
Счёт неожиданный, учитывая, что Химки любители катать по 0-0. Ну хоть повеселились.
я из Химок
я из Химок
вчера в 23:49
Матч очень понравился! Ни кто не хотел отсидеться в обороне!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 23:46
Конечно, оборона "Краснодара" во втором тайме дала маху, но такие перестрелки в футболе нешуточно доставляют.
Ironigor
Ironigor ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 23:46
А ведь ещё сколько могли забить Краснодар , внутри Быки ☝😜, столько моментов запороли по бычьи !)
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 23:42
Покуражились команды на славу.
протон
протон
вчера в 23:32
Этот новый тренер Химок пока нравится! Страшно представить, во что играла команда при предыдущем. Надеюсь, не сдуется к концу сезона!
Cat01
Cat01
вчера в 23:17
Но важное очко взяли
DEIVID_777
DEIVID_777
вчера в 23:16
Черевченко нужно чаще увольнять, он только как встряхиватель способен давать результат.
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
вчера в 23:12
Да, очень.
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