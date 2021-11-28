«Интер» на выезде обыграл «Венецию»

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сегодня, 00:51

«Интер» в матче 14-го тура Серии А на выезде одолел «Венецию».

Счет открыл хавбек Хакан Чалханоглу, а второй мяч в этом поединке записал на свой счет Лаутаро Мартинес.

Благодаря этой победе миланцы обосновались на третьей строчке в чемпионате (31 пункт). «Венеция» же занимает 15-е место (15 очков).

В следующем туре «Интер» сыграет со «Специей», а «Венеция» — с «Аталантой».