ГлавнаяНовостиПротоколыИталия. Серия А 2021/2022

«Интер» на выезде обыграл «Венецию»

сегодня, 00:51
ВенецияЛоготип футбольный клуб Венеция0 : 2Логотип футбольный клуб Интер (Милан)ИнтерМатч завершен

«Интер» в матче 14-го тура Серии А на выезде одолел «Венецию».

Счет открыл хавбек Хакан Чалханоглу, а второй мяч в этом поединке записал на свой счет Лаутаро Мартинес.

Благодаря этой победе миланцы обосновались на третьей строчке в чемпионате (31 пункт). «Венеция» же занимает 15-е место (15 очков).

В следующем туре «Интер» сыграет со «Специей», а «Венеция» — с «Аталантой».

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Все комментарии
drug01
drug01
сегодня в 07:39
Молодцы так играть
Phu Quoq
Phu Quoq
сегодня в 02:49
В плей-офф ЛЧ вышли, в Серии А в тройке
Интер держит уровень
Очень интересно , как в след.матче сыграют с Реалом
Буду болеть за нерадзури
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri
сегодня в 01:15
Интеристы с победой!
протон
протон
сегодня в 01:04
С победой Интер! Так держать.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:53
Ничего неожиданного ! С ПОБЕДОЙ Интер !
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