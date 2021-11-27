«Бавария» минимально обыграла «Арминию» и вернула себе 1-е место

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вчера, 22:39

Мюнхенская «Бавария» в матче 13-го тура Бундеслиги на своём поле минимально одолела «Арминию», располагающуюся на предпоследнем месте.

Подопечные Юлиана Нагельсманна долго не могли открыть счёт и первый тайм завершился вничью 0:0.

Стоит отметить, что за весь матч футболисты «Арминии» ни разу не смогли попасть в створ ворот «Баварии» и владели мячом менее 30 % игрового времени.

Единственный гол в этой встрече был забит на 71-й минуте. Отличился Лерой Сане с передачи Томаса Мюллера.

Благодаря этой победе мюнхенцы снова вышли на 1-ю строку в чемпионате, опережая на одно очко дортмундскую «Боруссию». «Арминия» продолжает идти на 17-й строчке, набрав 9 очков в тринадцати играх.