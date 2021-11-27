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«Бавария» минимально обыграла «Арминию» и вернула себе 1-е место

вчера, 22:39
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)1 : 0Логотип футбольный клуб Арминия (Билефельд)АрминияМатч завершен

Мюнхенская «Бавария» в матче 13-го тура Бундеслиги на своём поле минимально одолела «Арминию», располагающуюся на предпоследнем месте.

Подопечные Юлиана Нагельсманна долго не могли открыть счёт и первый тайм завершился вничью 0:0.

Стоит отметить, что за весь матч футболисты «Арминии» ни разу не смогли попасть в створ ворот «Баварии» и владели мячом менее 30 % игрового времени.

Единственный гол в этой встрече был забит на 71-й минуте. Отличился Лерой Сане с передачи Томаса Мюллера.

Благодаря этой победе мюнхенцы снова вышли на 1-ю строку в чемпионате, опережая на одно очко дортмундскую «Боруссию». «Арминия» продолжает идти на 17-й строчке, набрав 9 очков в тринадцати играх.

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Все комментарии
Bes Bits
Bes Bits ответ kust07 (раскрыть)
сегодня в 13:28
Ну я бы так не сказал, учитывая проигрыш Аугсбургу, и там у меня поправочка не Боруссия Дортмунд, а Боруссия Мёнхенгладбах)
kust07
kust07 ответ Bes Bits (раскрыть)
сегодня в 11:03
Да ладно тебе,подумаешь,расслабились чуток)
David Young
David Young ответ Bes Bits (раскрыть)
сегодня в 10:44
Тогда и Ред Булл Лейпциг тоже на том же уровне. Но, как по мне, он, как и Боруссия Дортмунд, на один уровень ниже Баварии и других сильнейших мировых топов. Однако многие переоценивают то насколько легко Баварии живётся в Бундеслиге. Там кроме этих двух команд ещё немало кто может дать бой и создать проблемы на пути к чемпионству.
Bes Bits
Bes Bits ответ kust07 (раскрыть)
сегодня в 10:39, ред.
А как же "Баварии нет равных", Боруссия Дортмунд их обыграла с разгромным счётом 5:0, а ещё до этой встречи сыграли в ничью, а перед этой встречи сыграли 2:1 в пользу Боруссов Дортмунд эта команда и есть та самая равная, которая вполне способна их обыграть
kust07
kust07
сегодня в 03:46
Баварии нет равных в Германии
VALENCIA C.F.
VALENCIA C.F.
сегодня в 02:35
Победа в эконом режиме.
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 01:41
Как не обыграли, но обыграли...
Phu Quoq
Phu Quoq
вчера в 23:08
Болел за армян
Жаль, что они не смогли удержать ничью
stanichnik
stanichnik
вчера в 22:47
Один - ноль дома, очень скромно для Баварии.
протон
протон
вчера в 22:41, ред.
Раз в 10 лет и интрига бывает в моно лиге Баварии
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