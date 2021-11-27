«Ювентус» на своём поле уступил «Аталанте»

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вчера, 22:10

«Ювентус» на своём домашнем стадионе уступил «Аталанте» в рамках 14-го тура Серии А со счётом 0:1.

За гостей на 28-й минуте отличился форвард команды Дуван Сапата. Этот мяч стал девятым в чемпионате для колумбийского нападающего. Российский хавбек «Аталанты» Алексей Миранчук провел всю встречу в запасе.

За время игры арбитр встречи показал 9 жёлтых карточек, однако обошлось без удаления.

«Ювентус» так и не смог распечатать ворота соперника, и таким образом, туринцы отстают от «Аталанты», располагающейся на четвёртом месте, уже на 7 очков. Подопечные Массимилиано Аллегри занимают 8-е место в турнирной таблице, набрав 21 очко за 14 туров. Отставание от лидера чемпионата «Наполи» составляет 11 очков.