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«Ювентус» на своём поле уступил «Аталанте»

вчера, 22:10
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)0 : 1Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)АталантаМатч завершен

«Ювентус» на своём домашнем стадионе уступил «Аталанте» в рамках 14-го тура Серии А со счётом 0:1.

За гостей на 28-й минуте отличился форвард команды Дуван Сапата. Этот мяч стал девятым в чемпионате для колумбийского нападающего. Российский хавбек «Аталанты» Алексей Миранчук провел всю встречу в запасе.

За время игры арбитр встречи показал 9 жёлтых карточек, однако обошлось без удаления.

«Ювентус» так и не смог распечатать ворота соперника, и таким образом, туринцы отстают от «Аталанты», располагающейся на четвёртом месте, уже на 7 очков. Подопечные Массимилиано Аллегри занимают 8-е место в турнирной таблице, набрав 21 очко за 14 туров. Отставание от лидера чемпионата «Наполи» составляет 11 очков.

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Все комментарии
Karkaz
Karkaz
сегодня в 13:55
Ювентус сколько лет подряд выигрывал в одну калитку, хватит!)
Bensurr
Bensurr ответ заDOOMчивый (раскрыть)
сегодня в 13:28
От Мораты вообще пользы нет, хоть бы брал уроки у Роналду как правильно падать а не лезть в офсайды.
galem72
galem72
сегодня в 11:07
Это ещё железяки не было на траве. Так бы, вообще, от разгрома не уйти.
barcamilan
barcamilan ответ Союзник противников (раскрыть)
сегодня в 09:17
даже спартак может победить?
Sparta and K один и все
Sparta and K один и все ответ juvenale (раскрыть)
сегодня в 08:42
Я сбивался со счетов, скольки вот таких матчей вытаскивал Ювентус в прошлом, что позоляло ему быть гегемоном
Sparta and K один и все
Sparta and K один и все ответ Valeriy Lutsak (раскрыть)
сегодня в 08:37
По игре и против Лацио не заслуживали, но две пенки своё дело сделали
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ Bensurr (раскрыть)
сегодня в 07:44
так некому падать.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ Vintaje (раскрыть)
сегодня в 07:43
Ювентус копит денег на него.
ОПС
ОПС
сегодня в 03:19
Провел всю встречу в запасе. Интересное обозначение.
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri
сегодня в 01:20
Аха-ха😂
амурец
амурец
сегодня в 00:44
сдувается Ювентус
Bensurr
Bensurr
сегодня в 00:34
Поставили бы два левых пенальти в ворота Аталанты Ювентус бы выйграла
FERIS
FERIS
сегодня в 00:16
Ничего хорошего в этом сезоне не светит Ювентусу....
Vintaje
Vintaje
сегодня в 00:05
Когда уже Миранчук будет играть хотя бы по тайму за матч?Ему наверное и самому давно понятно что нужно переходить в более слабый клуб
баск
баск
вчера в 23:36, ред.
Небольшой оф-топчик.

Ежели кому интересно- Белененсьеш вышел дома против Бенфики в чемпионате Португалии вдевятером, причём без лавки.
Даже тренера нет.

17 положительных тестов на ковид. Непонятно, почему не отменили матч..
Позорище. Премьер-лига всё-таки, не двор какой-нибудь любительский.

Впрочем, лезть в ставки может и не стоит, т.к. не факт, что матч завершится.

UPD. В поле у хозяев пылит запасной вратарь..
Zhgoon
Zhgoon
вчера в 23:20
Любопытно. Гасперини применил против Аллегри его же тактику. Задушил игру, вытащил откуда-то гол, а затем еще больше задушил. Обычно гасперинцы как казаки-разбойники налетом наскоком пытались брать, а тут прям совсем сдержанно. Два удара в створ за 90 минут это совсем не про «Аталанту». Гасперини начал играть осторожно.
По игре «Ювентус» заслужил как минимум ничью, но это больше вопрос к реализации у игроков, нежели даже к тактике и тренеру. Моменты-то были.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 23:20
Главное дома прихлопнули Челси.после этого можно проиграть Пьянченции - не зазорно. Ахахахаххаха.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 23:17
очень хорошо играла Юве.но не повеЗЛО с пенальти,ну можно было поставить в ворота гасперини.
Nеrаzzurri
Nеrаzzurri
вчера в 23:16
очень интересная и боевая игра была
Phu Quoq
Phu Quoq
вчера в 23:06
Аталанта красавчики
Очень надеюсь , что они все таки выйдут из группы в ЛЧ и весной наведут шороху в плей-офф
a3r3v3
a3r3v3
вчера в 22:55
Перестройка превращается в долгострой
Agamaga........
Agamaga........ ответ УЕСКА (раскрыть)
вчера в 22:48
Нарцисс убежал на ленточке, когда найти толкового напа нельзя было, там кроме Кьезы впереди некому играть.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 22:42
Главное для Аталанты - продать Миранчука !
youtomee
youtomee ответ particular (раскрыть)
вчера в 22:39
ну быть талисманом команды тоже надо заслужить)
Pavel Yakunin
Pavel Yakunin
вчера в 22:35
Напишите, пожалуйста, из-за чего были недовольны Аллегри и Бонуччи в конце? У меня звука не было. Спасибо!
Roger Young
Roger Young
вчера в 22:33
Молодцы Аталанта, что сказать?
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak
вчера в 22:30
Вот только не надо истерик и поливание грязью тренера, игроков , клуб! Ну проиграли и что делать из этого трагедию? А что собственно показала Аталанта?! Да, повезло им забили гол после глупой обрезки и собственно больше ничего и не создали. Ясно одно , что необходимо срочно доукомплектовать состав хотя бы 2-3 качественными игроками . Все будет хорошо нужно только немного набраться терпения и не истерить по поводу поражения. Поражение всегда неприятно , но по игре мы ну никак его не заслуживали . Думаю можно и нужно смело ставить вместо Сандро Пеллегрини и дать хоть один раз сыграть Кайо ну хотя бы тайм , тогда можно будет судить о его классе или наоборот. А так же неплохо было бы в старте увидеть Кина.
particular
particular
вчера в 22:25
Наличие на скамейке россиянина позволило бергамаскам продемонстрировать в выездном поединке лучшие морально-деловые качества и успешность...
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 22:25
В нынешнем мире есть только одна команда ,не способная победить "Ювентус".Это-лидер РПЛ и многократный чемпион Газпрома "Зенит".
протон
протон
вчера в 22:18
После игры с Челси Ювентус казалось бы что соберутся в игре с Аталантой, но видимо не восстановились
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