«Химки» и «Краснодар» забили шесть голов на двоих

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вчера, 21:04

В матче 16-го тура чемпионата России «Химки» на своем поле сыграли вничью с «Краснодаром» со счетом 3:3.

В составе хозяев отличились Эльмир Набиуллин, Денис Глушаков и Александр Долгов. За «быков» забивали Виктор Классон, Реми Кабелла и Владимир Ильин.

«Краснодар» первым открыл счет на 6-й минуте, а на 36-й Гжегож Крыховяк не забил пенальти. Во втором тайме «Химки» забили два гола за две минуты (54 и 56) и вышли вперед. На 67-й Кабелла сделал счет 2:2, но уже спустя 4 минуты хозяева снова повели. Поставил точку в матче Ильин точным ударом головой на 80-й минуте.

В турнирной таблице РПЛ «Химки» идут на 14-м месте (14 очков), «Краснодар» — на 5-м месте (25).

В следующем туре «Химки» сыграют с «Арсеналом», а «Краснодар» — с «Сочи».