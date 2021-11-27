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«Химки» и «Краснодар» забили шесть голов на двоих

вчера, 21:04
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки3 : 3Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

В матче 16-го тура чемпионата России «Химки» на своем поле сыграли вничью с «Краснодаром» со счетом 3:3.

В составе хозяев отличились Эльмир Набиуллин, Денис Глушаков и Александр Долгов. За «быков» забивали Виктор Классон, Реми Кабелла и Владимир Ильин.

«Краснодар» первым открыл счет на 6-й минуте, а на 36-й Гжегож Крыховяк не забил пенальти. Во втором тайме «Химки» забили два гола за две минуты (54 и 56) и вышли вперед. На 67-й Кабелла сделал счет 2:2, но уже спустя 4 минуты хозяева снова повели. Поставил точку в матче Ильин точным ударом головой на 80-й минуте.

В турнирной таблице РПЛ «Химки» идут на 14-м месте (14 очков), «Краснодар» — на 5-м месте (25).

В следующем туре «Химки» сыграют с «Арсеналом», а «Краснодар» — с «Сочи».

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Все комментарии
амурец
амурец
сегодня в 00:45
Весело было
я из Химок
я из Химок ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 23:38
Давно ждал когда он выйдет на поле!!! Он , как это не печально, основа Химок! Красавчик! С его выходом игра изменилась! Обсалютно разные таймы, у обоих команд!
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 23:24
Вот такие матчи приятно смотреть зрителям, накал борьбы до последнего.
112910415
112910415
вчера в 23:20
браво, Химки !
Phu Quoq
Phu Quoq
вчера в 23:10
Когда прочитал эту новость, поймал себя на мысли:
Блин, а Химки то тоже играют в Премьер лиге
Почему то думал, что они в ФНЛ
-Хостинский-
-Хостинский-
вчера в 23:08
Забивай пенальти и матч шел бы к логическому завершению, но нет , Краснодар не ищет легких путей
andrefino13
andrefino13 ответ Alexnvr (раскрыть)
вчера в 23:00
Капелло надо купить, у РФС надо спросить, как выгодней, а у Путина, как сделать, чтобы Усманов все косяки оплатил.
ermak6848
ermak6848
вчера в 22:56
Отличный матч - я в восторге...
112910415
112910415
вчера в 22:20
Химки опять с правильным тренером !
Alexnvr
Alexnvr ответ За адекватность (раскрыть)
вчера в 22:13
Отвечу старой избитой фразой - Ханчарэнка должен быть уволен(с). Галицкому надо разориться на нормального тренера. С таким подбором игроков и так играть - нет слов одни слюни (то же самое про Зенит).
andrefino13
andrefino13 ответ протон (раскрыть)
вчера в 22:05
Вы про Химки? Так при нём всегда все команды, хорошо играли, я не знаю почему выгоняют, но знаю почему хорошо играют.
andrefino13
andrefino13
вчера в 21:55
Странный матч... Как и почти все в нашем РПЛ.
Потому странное нежелание во что бы то ни было посмотреть в прямом.
Сложилось впечатление, что Краснодар во что бы то не стало, насмерть, играл в ничью.
Никого не обвиняю, но посмотрите матч под чуть другим углом.
Я очень хочу ошибаться, пи.. ц, как.
Смотрю другие матчи, то-же сомнения, один Зенит чего стоит, отрыв солидный, и на тебе, три подряд поражения, сейчас у ЦСКА шансов нет, лимит исчерпан))). И сейчас миллионы, а может это то, а не это... 😀
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 21:42
Я не смотрю матчи в которых не играет Ростов. А этот матч по драматургии видимо был хорош
протон
протон
вчера в 21:30
Играйте так, как сегодня и победы обязательно придут
Не думал, что это скажу, но Глушаков в свои 34 года заслуживает вызова в сборную. Он уже не первый раз выходит и ход матча переворачивает. И в атаку бегает и в обороне хорошо отрабатывает. Мне кажется, с Хорватией во втором тайме он бы помог. По крайней мере, хуже Фомина сыграть было просто невозможно.
Если Крыховяков так будет играть, то можэ Польше и не проиграем!
протон
протон
вчера в 21:29, ред.
Такой футбол нам нужен!!! Шикарный матч!
Шикарный второй тайм для нейтрального болельщика)))
Спасибо команде, что дважды проявили характер, могли и вырвать победу, но голеностоп Давидяна помешал)
Играть в Краснодаре в начале сезона, а потом играть ноябрьский матч в Москве - это полный бред со стороны РПЛ, который стоил командам 3!!!! травм.
Сегодня было видно, что очень тяжело игрокам из-за погоды, за то Классон выдал наверное лучший свой матч в сезоне и наконец забил.
Химки показали отличный футбол, реализовали всё, что было
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 21:28
Чёрный день Сафонова, а мне Денис Глушаков после травмы понравился.
НЕ СТАРЕЮТ ДУШОЙ ВЕТЕРАНЫ !!!
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 21:27
Червиченко вернулся !
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
вчера в 21:23
Повеселили команды.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 21:22
А мне даже Химки больше понравились. У Краснодара какая то нервная игра. Да и Сафонов сегодня не блистал. Судья тоже понравился. спокойно и уверенно отработал.
4RT
4RT
вчера в 21:20
Повеселили от души 😁
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 21:20
В РПЛ делать прогнозы и играть на ставках дело отчаянных игроков с созвездия Альдебаран).
После матча с ЦСКа чудесное преображение Химок по другому и не скажешь, или Краснодар всему тому виной.
Всех с очком! Все лучше, чем без очка.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 21:18
Витя явил миру свой тренерский гений и опять отскочил.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 21:16
Хороший матч. Повеселили команды зрителей атакующим футболом. Краснодар конечно должен был делать счет 2:0 в первом тайме и спокойно доводить матч до победы но катастрофическая реализация пенальти в команде. Они что там их не тренируют чтоли? 5 из 9 не забили в этом сезоне, реализация ниже 50%. Это антирекорд. Два промаха у Кордобы, по одному было у Кабелья и Классона а теперь еще и Крыховяк не забил с точки. Надо Гончаренко что то с этим делать, искать штатного пенальтиста. Может Сафонова попробовать раз полевые не справляются? Он и в воротах хорош, тащит, еще и бомбардиром будет)
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 21:14
Как химчанен болел за Химки, С возвращением тренера игра команды стала лучше в нападении ( 3 гола для команды редкость) , защита хромает но Ланкратов молоток , игра хороша, жаль, что только очко взяли. Удачи Химкам во втором круге.
Ayawrik
Ayawrik ответ makkie (раскрыть)
вчера в 21:11, ред.
кто бы говорил тут
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 21:10
Ну очень боевая ничья!
makkie
makkie
вчера в 21:09
Дворовый футбол какой-то, без обороны ))
За адекватность
За адекватность
вчера в 21:07
А веселенький получился матч. Оборона "Краснодара" сегодня явила собой свои "лучшие образцы". Ну ладно с обороной давно все понятно, но интересно где были все остальные когда пропускали второй мяч? Футболисты "Химок" условно час перепасовывают мяч перед завершающим ударом, а перед ними мечутся одни защитники, все остальные где-то там решили пивка попить и не торопятся возвращаться. Исполнение пенальти уже наверное становится притчей во языцех наравне с обороной. Сафонову что ли доверьте в дальнейшем приводить приговор в исполнение, может у него с этим делом получше. Ладно еще смогли дважды отыграться. Но опять же какую игру хочет поставить "Краснодару" ВМГ остается тайной за семью печатями. Пока на мой взгляд она строится, как уже писал ранее, по принципу - как пойдет. В итоге реально боевая ничья при не шибко интересном первом и зубодробительном втором таймах. Как обычно личное мнение.
particular
particular
вчера в 21:05
Приличненькая перестрелка в динамичной игре.
Осечка Крыховяка могла дорого стоить Краснодару...
Рад за Вовку Ильина! Реми Кабелла - мотор!
Смачная и ядрёная ничья получилась!
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