ГлавнаяНовостиПротоколыИспания. Примера 2021/2022

«Барселона» на выезде обыграла «Вильярреал». Депай и Коутиньо забили

сегодня, 01:21
ВильярреалЛоготип футбольный клуб Вильярреал1 : 3Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Завершился матч 15-го тура Ла Лиги «Вильярреал» — «Барселона». Каталонская команда одержала вторую победу под руководством Хави.

В первом тайме зрители голов не увидели, поэтому самые интересные события матча пришлись на вторую половину игры.

На 48-й минуте встречи полузащитник «сине-гранатовых» Френки Де Йонг вывел «Барселону» вперёд. Самуэль Чуквуэзе сравнял счёт в матче на 76-й минуте.

В концовке встречи Мемфис Депай вернул каталонцам преимущество в 1 гол, забив на 88-й минуте. Точку в матче ударом с 11-метровой отметки в добавленное арбитром время поставил Филиппе Коутиньо.

«Барселона» благодаря выездной победе поднялась на 7-е место в турнирной таблице. Отставание от лидера чемпионата мадридского «Реала» — 7 очков.

«Вильярреал» по итогам 14 туров расположился на 12-й строке.

Все новости
«Интер» на выезде обыграл «Венецию»
Сегодня, 00:51 Комментарии5
«Бавария» минимально обыграла «Арминию» и вернула себе 1-е место
Вчера, 22:39 Комментарии10
«Ювентус» на своём поле уступил «Аталанте»
Вчера, 22:10 Комментарии35
«Химки» и «Краснодар» забили шесть голов на двоих
Вчера, 21:04 Комментарии29
«Алания» поднялась на 4-е место. Итоги 25-го тура ФНЛ
Вчера, 20:15 Комментарии14
«Валенсия» не смогла обыграть «Райо Вальекано». Черышев вышел на замену
Вчера, 20:11 Комментарии6
Сортировать
Все комментарии
Agamaga........
Agamaga........ ответ eleven LC (раскрыть)
сегодня в 14:52
Научила вас кристинка говорить "Гоп" раньше времени.
Что будет ещё неизвестно.
eleven LC
eleven LC ответ Agamaga........ (раскрыть)
сегодня в 14:36
Они то перегрызутся,а вот Барселону как обычно это бывает разгромят в плей-офф
Хотя какой там плей-офф,туда ещё выйти надо,а для этого нужно выиграть у Баварии в Мюнхене,что для нынешней Барсы практически фантастика-так что 1/16 лиги Европы!
Agamaga........
Agamaga........ ответ eleven LC (раскрыть)
сегодня в 12:46
Они между собой перегрызутся)
sash71
sash71 ответ Agamaga........ (раскрыть)
сегодня в 10:58
)))) хотелось бы чтоб так и произошло но я реалист
Funny_Smailik
Funny_Smailik
сегодня в 10:24
Всех кулес с победой! Хави верим, удачи! ☺️
Futurista
Futurista ответ particular (раскрыть)
сегодня в 10:23
Следующий тренер Барсы в лифте...

NOVA
NOVA
сегодня в 09:51
да, вильярреал посыпался во втором тайме, особенно в конце, а так заслуживали хотя бы ничью конечно!! да и сказалось поражение от мю в лч!!
particular
particular
сегодня в 09:34
Лифт пошёл на верх :) Остановки не нужны :)
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 09:00
Победили не по игре.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 08:17
С Бенфикой Барса играла лучше,эта игра не понравилась.
Gahi
Gahi
сегодня в 08:05
Важная победа как для команды так и для самого Хави. Удачи
112910415
112910415
сегодня в 08:01
курочка по зернышку клюёт, да сыта бывает !
mihaluch
mihaluch
сегодня в 07:11
Рано Барсу со счетов списывают.
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 07:10
Неужели Хави начал работать ?
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 04:29
Молодцы. Важную победу одержали над крепким соперником на его поле.
eleven LC
eleven LC ответ Agamaga........ (раскрыть)
сегодня в 03:27
Барса выиграет "ущастого"????
А куда денутся из этого турнира Челси,МанСити,Ливерпуль, Бавария и Реал?
Или их тоже она выиграет
Phu Quoq
Phu Quoq
сегодня в 02:43
Думаю к концу чемпионата Барселона все таки будет в первой четверке
А вот с выходом из группы в ЛЧ можно попрощаться
Для Баварии Барселона все ещё принципиальный соперник, и я уверен что будет основной состав и уничтожение каталонцев
А так как даже ничья не спасет Барселону, то шансов практически нет
амурец
амурец ответ Agamaga........ (раскрыть)
сегодня в 02:35
Скорее всего важен итоговый результат, а не единичные результаты, а в итоге барсу вышвыривали за борт ЛЧ вот это войдёт в историю, а Баварию сможете обыграть только в одном случае, если немцы выставят не боевой состав и играть будут с неохотой (они свои проблемы решили), а так шансов у Барсы нет
Agamaga........
Agamaga........ ответ амурец (раскрыть)
сегодня в 02:25
Шериф обыграл на выезде сливок - это вошло в историю!
Как бы вы не пытались это стереть, переводить стрелки.
Барса и Рому и Ливер громил в первой игре, так что и Баварию можно обыграть.
амурец
амурец ответ Agamaga........ (раскрыть)
сегодня в 02:19
Шериф да хорошая команда дерзкая, но на место ее поставили и Реал уже в алей офф, а будут ли там барсуки еще вопрос, и насчёт 5:1 никто не помнит, а 2:8 помнить будут долго, так же как и про Ливер, Рому и Ювентус, когда эти ребятки посадили барсуков на опу.
Agamaga........
Agamaga........ ответ амурец (раскрыть)
сегодня в 02:12
Баварию 5:1, да и Шериф обыгрывал Реал.
Научил вас криш раньше времени говорить "Гоп".
амурец
амурец ответ Agamaga........ (раскрыть)
сегодня в 02:08
Недавно кого громили? Баварию или Реал? Что то не припомню, барсуков громили это было
протон
протон ответ Agamaga........ (раскрыть)
сегодня в 02:03
Хейтер ы скажут сейчас много чего, например вот Хосеп в топ клубах, а где топовому тренировать не в низших лигах и клубах. никогда никому не угодишь на все 100, найдутся люди сказать
Agamaga........
Agamaga........ ответ амурец (раскрыть)
сегодня в 02:02
Баварию и 5:0 можно выиграть, как обыгрывали сливочных. Недавно их громили. Верю, что и Барса их обыграет!
амурец
амурец ответ Agamaga........ (раскрыть)
сегодня в 01:59
Выиграет Баварию? А победой будет считаться не 2:8, а 2:7
Comentarios
Comentarios ответ Donetsk_the_BEST (раскрыть)
сегодня в 01:57
Да скунча уже без Барселоны. Пора им статус кво доказывать
Donetsk_the_BEST
Donetsk_the_BEST
сегодня в 01:55
Барса опять начинает расстраивать. Хорошо же летели :(
протон
протон ответ Agamaga........ (раскрыть)
сегодня в 01:50
Хави играл под Гвардиоллу, его учения возможно ему помогут . надеюсь, тактика и манера игры, где бы не тренировал Хосеп там всегда давление, прессинг, атака.
Agamaga........
Agamaga........ ответ sash71 (раскрыть)
сегодня в 01:49
Что за мысли? ЛЕ оставь для сливочных, они в следующем сезоне обещают с третьего места в группе выйти в ЛЕ, а Барса выиграет Баварию и пройдёт в плей-офф, если немного повезёт, то и выиграет ушастого!
Agamaga........
Agamaga........ ответ протон (раскрыть)
сегодня в 01:46
Хави нужно время, он пришёл ведь с опытом работы, а Хосеп тренировал молодежку. Это сейчас на протяжении его карьеры в Барселоне легко судить, чем Хави, но идеи у них одинаковые должны быть.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100