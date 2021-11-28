«Барселона» на выезде обыграла «Вильярреал». Депай и Коутиньо забили

Завершился матч 15-го тура Ла Лиги «Вильярреал» — «Барселона». Каталонская команда одержала вторую победу под руководством Хави.
В первом тайме зрители голов не увидели, поэтому самые интересные события матча пришлись на вторую половину игры.
На 48-й минуте встречи полузащитник «сине-гранатовых» Френки Де Йонг вывел «Барселону» вперёд. Самуэль Чуквуэзе сравнял счёт в матче на 76-й минуте.
В концовке встречи Мемфис Депай вернул каталонцам преимущество в 1 гол, забив на 88-й минуте. Точку в матче ударом с 11-метровой отметки в добавленное арбитром время поставил Филиппе Коутиньо.
«Барселона» благодаря выездной победе поднялась на 7-е место в турнирной таблице. Отставание от лидера чемпионата мадридского «Реала» — 7 очков.
«Вильярреал» по итогам 14 туров расположился на 12-й строке.
Делай забил самый нужный гол после которого игра превратилась на навалы. Хави пытается привить всем игрокам дух победителей. По Вильяреалу скажу, что команда сейчас не в лучшей форме хотя играли против Барселоны выше своих возможностей.
У Барселоны еще много работы впереди !
Делай забил самый нужный гол после которого игра превратилась на навалы. Хави пытается привить всем игрокам дух победителей. По Вильяреалу скажу, что команда сейчас не в лучшей форме хотя играли против Барселоны выше своих возможностей.
У Барселоны еще много работы впереди !