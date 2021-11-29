ЦСКА — о задержании фанатов: «Осуждаем совершивших противоправные действия»

Пресс-служба ЦСКА опубликовала официальное заявление по поводу задержания фанатов московского клуба после игры 16-го тура РПЛ с «Зенитом».
Клуб пытается разобраться в ситуации. Мы находимся на связи с правоохранительными органами и нашими болельщиками. Прилагаем все усилия, чтобы помочь тем, кто не был причастен к произошедшему.
К сожалению, впервые за всю историю «ВЭБ Арены» во время матча в таком масштабе была использована пиротехника. Мы осуждаем тех, кто совершил эти противоправные действия, но в то же время считаем, что невиновные страдать не должны. Мы продолжим контактировать с правоохранительными органами, чтобы как можно быстрее разрешить сложившуюся ситуацию.
Клуб также обеспечит бесплатную юридическую консультацию для наших болельщиков.
Ну и то, что не выпускали ВООБЩЕ никого со стадиона, хотя там, как ранее говорило руководство, стоят камеры с целью вычислять «буянящих» фанатов - это провал…
Хотя бы женщин и болельщиков с детьми бы отпустили…
Противно даже от таких действий руководства спустя 4 часа после окончания матча…
Ну и то, что не выпускали ВООБЩЕ никого со стадиона, хотя там, как ранее говорило руководство, стоят камеры с целью вычислять «буянящих» фанатов - это провал…
Хотя бы женщин и болельщиков с детьми бы отпустили…
Противно даже от таких действий руководства спустя 4 часа после окончания матча…
Пусть на себя обижаются
Пусть на себя обижаются
Клуб не стал защищать хулиганов, даже если они болеют за их клуб. Ведь из-за таких страдают все, клуб, нормальные болельщики, игроки и телезрители.
Клубам надо сообща бороться с хулиганами на трибунах, а не защищать их, как делают некоторые клубы.
И самый главный вопрос: "Как столько пиротехники попало на трибуны?"
Скорее всего сотрудники клуба и стадиона стали слишком доверять "своим", а они их тупо подставили.
Клуб не стал защищать хулиганов, даже если они болеют за их клуб. Ведь из-за таких страдают все, клуб, нормальные болельщики, игроки и телезрители.
Клубам надо сообща бороться с хулиганами на трибунах, а не защищать их, как делают некоторые клубы.
И самый главный вопрос: "Как столько пиротехники попало на трибуны?"
Скорее всего сотрудники клуба и стадиона стали слишком доверять "своим", а они их тупо подставили.