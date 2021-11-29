ЦСКА — о задержании фанатов: «Осуждаем совершивших противоправные действия»

Пресс-служба ЦСКА опубликовала официальное заявление по поводу задержания фанатов московского клуба после игры 16-го тура РПЛ с «Зенитом».

Клуб пытается разобраться в ситуации. Мы находимся на связи с правоохранительными органами и нашими болельщиками. Прилагаем все усилия, чтобы помочь тем, кто не был причастен к произошедшему.

К сожалению, впервые за всю историю « ВЭБ Арены» во время матча в таком масштабе была использована пиротехника. Мы осуждаем тех, кто совершил эти противоправные действия, но в то же время считаем, что невиновные страдать не должны. Мы продолжим контактировать с правоохранительными органами, чтобы как можно быстрее разрешить сложившуюся ситуацию.

Клуб также обеспечит бесплатную юридическую консультацию для наших болельщиков.