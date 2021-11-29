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ЦСКА — о задержании фанатов: «Осуждаем совершивших противоправные действия»

вчера, 07:46
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)0 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Пресс-служба ЦСКА опубликовала официальное заявление по поводу задержания фанатов московского клуба после игры 16-го тура РПЛ с «Зенитом».

Клуб пытается разобраться в ситуации. Мы находимся на связи с правоохранительными органами и нашими болельщиками. Прилагаем все усилия, чтобы помочь тем, кто не был причастен к произошедшему.

К сожалению, впервые за всю историю «ВЭБ Арены» во время матча в таком масштабе была использована пиротехника. Мы осуждаем тех, кто совершил эти противоправные действия, но в то же время считаем, что невиновные страдать не должны. Мы продолжим контактировать с правоохранительными органами, чтобы как можно быстрее разрешить сложившуюся ситуацию.

Клуб также обеспечит бесплатную юридическую консультацию для наших болельщиков.

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Все комментарии
ZjzoRe
ZjzoRe ответ oFANATo (раскрыть)
вчера в 11:26
клуб бросил болельщиков, никакой помощи не оказал. Со вчерашнего вечера я перестал болеть за ЦСКА.
oFANATo
oFANATo
вчера в 10:38
Хорошо что клуб также обеспечит бесплатную юридическую консультацию для наших болельщиков. Но главное разобраться с фаерщиками, что бы не повадно было.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 10:11
протон
протон
вчера в 10:02
Руководство ЦСКА, в первую очередь, должно задать себе вопрос «как так случилось, что столько пиротехники попало на стадион ?».

Ну и то, что не выпускали ВООБЩЕ никого со стадиона, хотя там, как ранее говорило руководство, стоят камеры с целью вычислять «буянящих» фанатов - это провал…
Хотя бы женщин и болельщиков с детьми бы отпустили…

Противно даже от таких действий руководства спустя 4 часа после окончания матча…
санек002
санек002
вчера в 10:01
из-за таких горе болел страдают другие настоящие фанаты!
kust07
kust07
вчера в 09:52
Обнаглели менты,искали бы хулиганов, зачем всех без разбора задерживать.
beefs
beefs
вчера в 09:49
нужно воспитывать своих болел, работать с фанами, все беды от них...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 09:27
Надо вычислить гортску хулиганов и разбираться с ними.
Байкал-38.
Байкал-38. ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 08:41, ред.
А что на трибунах был тротил? Если да, то это уже совсем другое дело, уголовное по ст.222 УК РФ, как минимум. Хорошо, что хоть не взорвали, а то разнесло бы половину трибун и были бы жертвы. Или вы просто не понимаете, что такое тротил и перепутали с пиротехникой?
dеigandre
dеigandre
вчера в 08:38
Эти все продолжают жечь файеры. Весь мир развивается, а эти всё живут в 90-х. Вот с ними по-старинке и решили вопрос.
Пусть на себя обижаются
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 08:35
Заявление ЦСКА удивило и порадовало!
Клуб не стал защищать хулиганов, даже если они болеют за их клуб. Ведь из-за таких страдают все, клуб, нормальные болельщики, игроки и телезрители.
Клубам надо сообща бороться с хулиганами на трибунах, а не защищать их, как делают некоторые клубы.
И самый главный вопрос: "Как столько пиротехники попало на трибуны?"
Скорее всего сотрудники клуба и стадиона стали слишком доверять "своим", а они их тупо подставили.
n76zggz2r6hs
n76zggz2r6hs
вчера в 08:29
УК нужно чтить
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 08:27
Как пронесли столько тротила?
mihaluch
mihaluch
вчера в 08:23
Полицаи разберутся фашисткими методами.
shlomo
shlomo
вчера в 08:01
Могут у нас перегнуть палку...
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 07:55
Под раздачу попали все: и правые и неправые.
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