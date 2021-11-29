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ОМОН массово задерживает фанатов после игры ЦСКА — «Зенит»

29 ноября 2021, 00:12
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)0 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Сотрудники правоохранительных органов проводят массовые задержания фанатов после игры ЦСКА — «Зенит» в рамках 16-го тура РПЛ.

Отмечается, что задерживают болельщиков москвичей за использование пиротехники.

Встреча ЦСКА и «Зенита» закончилась победой гостей со счетом 2:0.

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Все комментарии
112910415
112910415
29 ноября в 10:11
перестарались, похоже, правоохранители
протон
протон
29 ноября в 10:08
К сожалению, подобные новости сейчас связаны со всем, автозак теперь можно сказать символ нашего времени.
странный концлагерь какой-то. Это уже переходит вообще все границы. Забирать всех подряд это вообще как?
Надеюсь последует реакция от фанатских группировок, нельзя же оставаться в данной ситуации нейтральными, нельзя так с фанатами, они создают антураж своими шоу
протон
протон
29 ноября в 10:06
Спасибо, что лишний раз подтвердили, что фанклубы в России властям и руководству самих клубов не нужны. Люди поехали морозить задницы на трибунах за свой клуб, а их после везут в ментовку без разбора. Прям антиреклама российского футбола.
SHMEL
SHMEL
29 ноября в 07:11
Засунут пару фаеров в причинное место, чтобы в будущем не повадно было жечь на трибуне.
Байкал-38.
Байкал-38. ответ makkie (раскрыть)
29 ноября в 06:49, ред.
А как собственно они могут повлиять на ситуацию?
Вот к примеру в Спартаке не только не хотят влиять на ситуацию, а ещё словестно заступаются за хулиганов. Правда никто их не слушает и наказывают преступников.
Если человек нарушил закон, то должен отвечать не смотря на цвет кожи, на вероисповедание, за кого болеешь, сколько зарабатываешь и т.д.
Клубы должны вместе с органами чистить трибуны от таких вот вредителей!
ДСА
ДСА
29 ноября в 06:43
ОМОНу лишь бы развлечься.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ ответ makkie (раскрыть)
29 ноября в 06:16
Тебе то откуда известно?
ABir
ABir
29 ноября в 05:45
Зачем надо было проносить и взрывать свои хлопушки?
Октябрь 1917
Октябрь 1917
29 ноября в 03:58
Надо бы пиротехнику засунуть им туда, где ее проносили...
Ironigor
Ironigor
29 ноября в 01:42
А Березуцкого тоже задержали ???)
makkie
makkie
29 ноября в 00:40
Я смотрю руководству цска пофиг на своих болельщиков?
Затаились, молчат и даже не пытаются повлиять на ситуацию.
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny ответ kust07 (раскрыть)
29 ноября в 00:40
го к тебе?
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
29 ноября в 00:35
теперь в москве есть где переночевать?
kust07
kust07
29 ноября в 00:33
Беспредел творят "бездомные"
a3r3v3
a3r3v3
29 ноября в 00:28
В Питере задерживают москвичей, в Москве - москвичей. Завидное постоянство
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
29 ноября в 00:25
Теперь на штрафах чуток заработают!
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
29 ноября в 00:18
Анатолий рад) Теперь есть на что развести Газпром.
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