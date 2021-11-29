ОМОН массово задерживает фанатов после игры ЦСКА — «Зенит»

Сотрудники правоохранительных органов проводят массовые задержания фанатов после игры ЦСКА — «Зенит» в рамках 16-го тура РПЛ.
Отмечается, что задерживают болельщиков москвичей за использование пиротехники.
Встреча ЦСКА и «Зенита» закончилась победой гостей со счетом 2:0.
странный концлагерь какой-то. Это уже переходит вообще все границы. Забирать всех подряд это вообще как?
Надеюсь последует реакция от фанатских группировок, нельзя же оставаться в данной ситуации нейтральными, нельзя так с фанатами, они создают антураж своими шоу
странный концлагерь какой-то. Это уже переходит вообще все границы. Забирать всех подряд это вообще как?
Надеюсь последует реакция от фанатских группировок, нельзя же оставаться в данной ситуации нейтральными, нельзя так с фанатами, они создают антураж своими шоу
Вот к примеру в Спартаке не только не хотят влиять на ситуацию, а ещё словестно заступаются за хулиганов. Правда никто их не слушает и наказывают преступников.
Если человек нарушил закон, то должен отвечать не смотря на цвет кожи, на вероисповедание, за кого болеешь, сколько зарабатываешь и т.д.
Клубы должны вместе с органами чистить трибуны от таких вот вредителей!
Вот к примеру в Спартаке не только не хотят влиять на ситуацию, а ещё словестно заступаются за хулиганов. Правда никто их не слушает и наказывают преступников.
Если человек нарушил закон, то должен отвечать не смотря на цвет кожи, на вероисповедание, за кого болеешь, сколько зарабатываешь и т.д.
Клубы должны вместе с органами чистить трибуны от таких вот вредителей!
Затаились, молчат и даже не пытаются повлиять на ситуацию.
Затаились, молчат и даже не пытаются повлиять на ситуацию.