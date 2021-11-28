Фанаты «Зенита» вывесили баннер в память о Германе Зонине

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28 ноября 2021, 20:38

Болельщики петербургского «Зенита» во время игры 16-го тура чемпионата России с ЦСКА развесили на гостевой трибуне баннер в память о скончавшемся накануне на 96-м году жизни известном советском футбольном тренере .

На нем написано «Герман Зонин. Вечная память…».