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Фанаты «Зенита» вывесили баннер в память о Германе Зонине

28 ноября 2021, 20:38
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)0 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Болельщики петербургского «Зенита» во время игры 16-го тура чемпионата России с ЦСКА развесили на гостевой трибуне баннер в память о скончавшемся накануне на 96-м году жизни известном советском футбольном тренере Германе Зонине.

На нем написано «Герман Зонин. Вечная память…».

В 1972 году Зонин привел к чемпионству в СССР ворошиловградскую «Зарю», тренировал сборную СССР, тбилисское «Динамо», «Зенит». Именно он в конце 70-х годов заложил основу той ленинградской команды, которая в 1980 году завоевала первые медали, а затем первое золото чемпионата СССР в 1984 году.

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Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
28 ноября в 20:47
Таких людей надо помнить...
drug01
drug01
28 ноября в 20:45
Светлая память
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