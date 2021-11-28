Фанаты «Зенита» вывесили баннер в память о Германе Зонине

Болельщики петербургского «Зенита» во время игры 16-го тура чемпионата России с ЦСКА развесили на гостевой трибуне баннер в память о скончавшемся накануне на 96-м году жизни известном советском футбольном тренере Германе Зонине.
На нем написано «Герман Зонин. Вечная память…».
В 1972 году Зонин привел к чемпионству в СССР ворошиловградскую «Зарю», тренировал сборную СССР, тбилисское «Динамо», «Зенит». Именно он в конце 70-х годов заложил основу той ленинградской команды, которая в 1980 году завоевала первые медали, а затем первое золото чемпионата СССР в 1984 году.