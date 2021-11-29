Депутат Госдумы — о болельщиках ЦСКА: «Fan ID спасёт от таких ситуаций»

Депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала новость о задержании болельщиков ЦСКА после матча с «Зенитом».

Как инцидент с болельщиками скажется на имидже лиги? В каждой стране есть моменты с болельщиками, которые она решает, как считает нужным. Главное — безопасность. Если окружающие не пострадали, то их отпустят, а виновников добавят в определенные списки. Столько людей было задержано только для выявления зачинщиков.

Не знаю, беспредел ли это. Тут ситуация как в школе, когда учителю кнопку под сидение подложили — все молчат и никто не признается. Мы же русские, своих не сдаем. Значит, всем двойки, а в данном случае — задержания. Это коллективная ответственность. Видимо, болельщики сказали, что не выдадут зачинщиков и повязали в итоге всех. Сейчас найдут виновного, который будет наказан. Закон о FAN ID как раз недавно был принят в первом чтении.

Спланированная акция для продвижения закона? Слушайте, да он уже во всей Европе работает. Другой вопрос, как на это отреагируют в Европе, а там скажут: «Вам давно надо было это сделать». Главный вопрос, почему не работали камеры? Тогда можно было бы не задерживать всех и понять, кто совершил проступок. Но это ответственность ЦСКА и организаторов матча, а не полиции.

Возможно, нам теперь придется в Госдуме доработать, чтобы камеры не отключались. Нужно, чтобы работали как часы. Отчасти FAN ID спасет от таких ситуаций в будущем, точно значительно улучшит ситуацию. Ведь когда у буйного человека есть какие-то рамки, это его отрезвляет и успокаивает окружающих.