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Депутат Госдумы — о болельщиках ЦСКА: «Fan ID спасёт от таких ситуаций»

вчера, 11:15
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)0 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала новость о задержании болельщиков ЦСКА после матча с «Зенитом».

Как инцидент с болельщиками скажется на имидже лиги? В каждой стране есть моменты с болельщиками, которые она решает, как считает нужным. Главное — безопасность. Если окружающие не пострадали, то их отпустят, а виновников добавят в определенные списки. Столько людей было задержано только для выявления зачинщиков.

Не знаю, беспредел ли это. Тут ситуация как в школе, когда учителю кнопку под сидение подложили — все молчат и никто не признается. Мы же русские, своих не сдаем. Значит, всем двойки, а в данном случае — задержания. Это коллективная ответственность. Видимо, болельщики сказали, что не выдадут зачинщиков и повязали в итоге всех. Сейчас найдут виновного, который будет наказан. Закон о FAN ID как раз недавно был принят в первом чтении.

Спланированная акция для продвижения закона? Слушайте, да он уже во всей Европе работает. Другой вопрос, как на это отреагируют в Европе, а там скажут: «Вам давно надо было это сделать». Главный вопрос, почему не работали камеры? Тогда можно было бы не задерживать всех и понять, кто совершил проступок. Но это ответственность ЦСКА и организаторов матча, а не полиции.

Возможно, нам теперь придется в Госдуме доработать, чтобы камеры не отключались. Нужно, чтобы работали как часы. Отчасти FAN ID спасет от таких ситуаций в будущем, точно значительно улучшит ситуацию. Ведь когда у буйного человека есть какие-то рамки, это его отрезвляет и успокаивает окружающих.

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Все комментарии
mr.bra
mr.bra
вчера в 16:51
господи, насколько же правительство, считает людей, тупыми ослами...
Дудинчанин
Дудинчанин
вчера в 16:48
Депутатам надо поставть коды, и смотреть кто куда едит и где берет
Зеленыйслоник
Зеленыйслоник ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 15:59
Коллект. ответственность-любимый прием различных вертухаев.
13 RUS
13 RUS
вчера в 15:01
Фаеры в попе пронесли, всё. Тюрма каторга...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 14:16
Типичный ответ человека, который за все хорошее против всего плохого. Для исключения подобных вещей нужно ввести очень жесткий контроль на входе на трибуну. Это не так сложно, т.е. только фанатские трибуны - зоны повышенного риска. На ВИП и центр трибуны файеры не носят. А что касается видеокамер, то возможность идентификации зачинщиков с их помощью сильно ограничена и близка к нулю при том задымлении, что было вчера. Так что выход один - исключить допуск лиц на трибуны, проносящих туда запрещенные вещи. Технически это вполне решаемо. А все остальное - это иллюзия.
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж ответ Серж 129 (раскрыть)
вчера в 13:59
Нет. Это инструмент в руках фашистов.
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
вчера в 13:58
Да знаем к чему все это было. Людей жалко, а вот ФК ЦСКА еще не скоро отмоется.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 13:49
Главная забота Госдумы...
makkie
makkie ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 13:39
    B.Y.O.B.
    B.Y.O.B.
    вчера в 13:29
    Кстати, может Журову вместе с Рашкиным депутатской неприкосновенности лишить. Применить коллективную ответственность, так сказать)
    B.Y.O.B.
    B.Y.O.B.
    вчера в 13:28
    "Мы же русские, своих не сдаем. Значит, всем двойки, а в данном случае — задержания. Это коллективная ответственность."

    И эти люди нам законы пишут... Если уж кивать на Европу, то там после таких слов политическая карьера Журовой сразу бы закончилась. Впрочем, вряд ли бы она у нее там вообще началась.
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    вчера в 13:04
    В спартаке после каждого матче такое происходит, даже похлеще просто не афишируют.
    МапС
    МапС
    вчера в 12:56
    Спасет? Скорее избавит стадионы от болельщиков.
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    вчера в 12:06
    Вчера сама игра по зрелищности была ниже среднего, а тут еще задержания. О какой коллективной ответственности говорит депутат, я не понимаю. Если рядом со мной человек зажег фаер, то я должен нести за него ответственность? Видимо за ремонт видеокамер и безопасность на стадионе болельщики тоже несут ответственность. И так футбол в РПЛ зрелище не для слабонервных, а теперь с введением ID-пропусков м подобных инцидентов, даже человек, интересующейся футболом в России, пять раз подумает, в сердцах махнет рукой и останется дома смотреть его по телеканалу Матч под эпические комментарии Черданцева. Я за за безопасность на стадионов, но введение подобных пропусков с опостылевшими QR - кодами уже начинают пованивать концлагерем. Причем свято верю, что при должной постановки вопроса безопасность на стадионе можно организовать при помощи электронных средств наблюдения за трибунами и профессиональной работе стюардов, а не перекладывать их на плечи болельщиков, отдавших деньги за крайне сомнительное зрелище.
    112910415
    112910415
    вчера в 12:05
    пожурила Журова
    zamsb
    zamsb
    вчера в 12:05
    Фанаты с фаерами совершили не проступок, а административное правонарушение называемое на языке административного производства "мелкое хулиганство". И эти "56ы" должны ответить за свои деяния.
    Futurista
    Futurista
    вчера в 12:04
    4RT
    4RT
    вчера в 11:53
    Fan id + QR code = Сидите дома
    Strashniy
    Strashniy
    вчера в 11:52
    Журову вон из депутатов!
    MopkoBHuk
    MopkoBHuk
    вчера в 11:50
    С таким футболом фанаты сами перестануть ходить на стадион
    Серж 129
    Серж 129
    вчера в 11:50
    полицейские это фашисты хватит их прикрывать то что они делали это беспредел и фашизм
    lobsterdam
    lobsterdam
    вчера в 11:47
    Депутаты-конькобежцы знают толк в политике и как надо с народом обращаться...
    53zty23e5ygs
    53zty23e5ygs
    вчера в 11:46
    Туфта всё это
    Кайзеркрюгер
    Кайзеркрюгер
    вчера в 11:39
    Спасёт ещё как. Первое наказание штраф 50к, второе - запрет на посещение на полгода, третье - пожизненный запрет.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 11:28
    Наказать самым суровым образом...
    mihaluch
    mihaluch
    вчера в 11:25
    Госдума гнёт свою линию.
    Cat01
    Cat01
    вчера в 11:22
    Это заразная болезнь
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    вчера в 11:16
    Это не спасёт!
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