Семшов: «Огорчает, что „Зениту“ никто не может составить конкуренцию в РПЛ» .

Бывший футболист «Зенита» Игорь Семшов прокомментировал победу питерской команды над ЦСКА.
Очень скучный матч, по большому счету даже невнятная игра, не такая цельная игра была у «Зенита», но они все равно выиграли. Конечно, огорчает тот факт, что «Зениту» никто не может составить конкуренцию, я думаю, что все ждут матч «Динамо» — «Зенит».
ЦСКА сейчас не тот соперник, который может противостоять «Зениту», мы видим, что в последних четырех матчах команда потерпела три поражения и один раз сыграла вничью, команда только в стадии становления с новым тренером. Должно пройти время, поэтому в данной ситуации команда ничего не могла показать, хотя были моменты, если бы забили и сравняли, то могло все измениться.