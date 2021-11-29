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Семшов: «Огорчает, что „Зениту“ никто не может составить конкуренцию в РПЛ»

вчера, 10:28

Бывший футболист «Зенита» Игорь Семшов прокомментировал победу питерской команды над ЦСКА.

Очень скучный матч, по большому счету даже невнятная игра, не такая цельная игра была у «Зенита», но они все равно выиграли. Конечно, огорчает тот факт, что «Зениту» никто не может составить конкуренцию, я думаю, что все ждут матч «Динамо» — «Зенит».

ЦСКА сейчас не тот соперник, который может противостоять «Зениту», мы видим, что в последних четырех матчах команда потерпела три поражения и один раз сыграла вничью, команда только в стадии становления с новым тренером. Должно пройти время, поэтому в данной ситуации команда ничего не могла показать, хотя были моменты, если бы забили и сравняли, то могло все измениться.

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Все комментарии
kust07
kust07 ответ Garrincha58 (раскрыть)
вчера в 17:17
    Strashniy
    Strashniy
    вчера в 16:53, ред.
    Конкурентов у Зенита нет потому, что даже такие команды, как спартак и цска позволяют ему играть вальяжно и лениво, да еще при этом позволяют ему выигрывать у них с крупным счетом. Да и в Европе пока Зенит выступает лучше всех наших команд, хотя бы результата играть весной добился.
    Bivaliy67
    Bivaliy67 ответ протон (раскрыть)
    вчера в 16:40
    Уф! Есть здесь ещё трезво мыслящие люди.
    Sadisto
    Sadisto
    вчера в 16:12
    Да пусть хоть пешком ходят. Главное, чтобы в Европе показывали результат. А что в итоге? В Российской премьер лиге играют в развалочку и в ЛЧ ничего показать не могут!!!! Это и огорчает.
    Garrincha58
    Garrincha58 ответ ГолдБол (раскрыть)
    вчера в 15:24
      Garrincha58
      Garrincha58
      вчера в 15:19, ред.
      господин Семшов а разве Динамо не конкурент они ещё точно пободаются, а может и Локо на нужные рельсы встанет чемпионат ещё долго будет идти и сейчас не стоит говорить кто что и когда я понимаю москвичи все огорчаются когда Зенит выигрывает но пока так
      Garrincha58
      Garrincha58 ответ kust07 (раскрыть)
      вчера в 15:17
      кого они скупали Дзюба сам сбежал от Спартака Ерохин или Сутормин они что сильные Чистяков тот ещё защитник -дырка а тех когда они купили пачкой так все уже давно в Сочи один Кузяев так себе так его летом никто не захотел покупать и это называется всех скупил вот Спартак забрал себе Зобнина Бакаева Соболева а раньше Джикию и Селихова потом так же сманил Ташаева и Урунова теперь Хлусевича и ты ещё можешь говорить про Зенит ни хр-на вы не рубите в футболе
      kust07
      kust07
      вчера в 14:44
      Зенит скупал самых сильных игроков в клубах,в первую очередь у конкурентов,делая их слабее. На данный момент достойных конкурентов у Зенита нет.
      Ironigor
      Ironigor
      вчера в 13:56
      Семшов: «Огорчает, что „Зениту“ никто не может составить конкуренцию в РПЛ» .
      Ничего удивительного, когда ГАЗПРОМ за Вас !!!)
      Союзник противников
      Союзник противников ответ YVG (раскрыть)
      вчера в 13:47
      ПОчти как "Зенит" в Европе! Финансирование-среднеевропейское,а результат...
      Союзник противников
      Союзник противников ответ YVG (раскрыть)
      вчера в 13:46
      Клуб "Спартак" без Федуна и Заремы останется.А метастазы ГАЗПРОМА пущены во все структуры РФС и РПЛ.И это не лечится...
      Союзник противников
      Союзник противников ответ nikoladolgov (раскрыть)
      вчера в 13:44
      Не надо,пусть смешит Европу,а нам демонстрирует,что "гамбургский счёт" таки существует.
      Союзник противников
      Союзник противников
      вчера в 13:43
      Четыре года ЦСКА "становится" как команда,со вторым клоуном и его помощниками.Олич подал надежду,так сразу и рассчитали.Если становится,то разве что раком. Даже стандарты стали вообще безопасными,а актёры у микрофона рассказывают,как много внёс в это дело никому не известный,но великий специалист в этой области-БАБАЯН. Пока банки не уйдут из клуба,ничего не будет,всё их финансирование-это способ избежать прямого и честного налогообложения.
      Kolenok
      Kolenok ответ ГолдБол (раскрыть)
      вчера в 13:30
      Он и с газпремом "нормуль",только границу России пересекает,сразу рак.. встает!
      Kosmos58
      Kosmos58
      вчера в 13:27
      Это не Зенит хорошо играет, это выигрывают наши с вами деньги, отданные газпрему!!! Но в Европе и это не помогает!
      ГолдБол
      ГолдБол ответ YVG (раскрыть)
      вчера в 13:24
      А что будет если Зенит отрезать от Газпрома, а это гос деньги, в отличие от Лукойла
      ГолдБол
      ГолдБол
      вчера в 13:22
      У Зенита из 15 игр 10 побед, а это составляет 30% не так уж и подавляющего преимущества.
      Дмитрий Климович 3
      Дмитрий Климович 3
      вчера в 12:17
      Может в следующем году всё изменится,вся надежда на новый год!
      yrasikos22
      yrasikos22 ответ Caniggia (раскрыть)
      вчера в 12:10, ред.
      Советую вам на досуге посмотреть какие команды не прошли дальше в Лч,Шахтёр последнее место,Боруссия Доркмунд Лига Европы,Атлетико Мадрид 4 очка последнее место на грани вылета,Милан так же,Лейпциг,у Бенфики и Севильи и Аталанты решающий матч или вылет,так что там говорить про Зенит который попал в группу двух команд Челси и Ювентуса...
      Caniggia
      Caniggia
      вчера в 11:51
      Зенит в РПЛ играет уже открыто и без зазрения совести в развалочку, а иногда вообще пешком. Несмотря на то, что Семак уже сам признаёт, что ему не нравится такой футбол команды! То есть, игроки игнорируют призывы тренера играть более интенсивно, агрессивно, показывать интересный, атакующий и содержательный футбол. Футболисты понимают, что им достаточно и по полю походить, чтобы добыть нужный результат. Очень трудно их заставить играть на более высоком уровне. И это уже старая беда Зенита - в еврокубках они совсем не конкуренты сильным клубам. Разве что Мальмё могут обыграть дома, да на выезде отскочить от них. Надеюсь Зенит начнут, наконец, наказывать в РПЛ за такую вальяжность. И в первую очередь, надежда на Динамо. Ждём их матча.
      yrasikos22
      yrasikos22 ответ YVG (раскрыть)
      вчера в 11:42, ред.
      Если Спартак отрезать от Лукойла то Спартак будет на грани развала и они будут просить Государство для сохранения клуба,так было с хоккейным Спартаком, так же будет и с клубом футбольным,Спартак это всё таки народная команда и не может она побеждать без госс поддержки как в 90е...
      yrasikos22
      yrasikos22
      вчера в 11:36
      Ну почему,Сочи Зенит побеждали,Урал в ничью играли,Арсенал Тульский побеждал...
      YVG
      YVG ответ nikoladolgov (раскрыть)
      вчера в 11:28, ред.
      Бюджет спартака почти такой же, как у Зенита, а спартак регулярно крупно проигрывает Зениту. Вопрос: кто ворует деньги в спартаке на покупку игроков. И что будет, если отрезать спартак от Луккойла?
      nikoladolgov
      nikoladolgov
      вчера в 11:23
      Действительно , очень жаль что в Зените бюджет такой как у всех остальных клубов РПЛ. Отрежьте их от Газпрома и тогда этот Зенит будет барахтаться в Пердиве как всегда !
      YVG
      YVG
      вчера в 11:12
      Зенит даже не играя побеждает, неужели у цска нет никакой гордости.
      kyxy
      kyxy ответ Zak11 (раскрыть)
      вчера в 11:10
      Динамо нападающий и цз нужен, тогда навяжут борьбу
      протон
      протон
      вчера в 11:05, ред.
      Тактика Зенита: выйти в Евро игры ЛЧ, ЛЕ, слить игры заработав денег, и переключить свои силы на внутренний чемпионат, банально? Но работает как часовой механизм.
      ДАША Д
      ДАША Д
      вчера в 11:04
      Нынче вся надежда на Динамо.
      sir_Alex
      sir_Alex
      вчера в 10:55
      "Зенит" своё получает в ЕК. Сполна.
      Zak11
      Zak11
      вчера в 10:51
      Надеюсь Динамо навяжет борьбу. У них есть шансы. Нам нужно будет делать ставку на кубок и на Лигу Европы. В чемпионате слишком много потеряно очков, догнать нереально уже
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