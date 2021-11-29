Семшов: «Огорчает, что „Зениту“ никто не может составить конкуренцию в РПЛ» .

Бывший футболист «Зенита» прокомментировал победу питерской команды над ЦСКА .

Очень скучный матч, по большому счету даже невнятная игра, не такая цельная игра была у «Зенита», но они все равно выиграли. Конечно, огорчает тот факт, что «Зениту» никто не может составить конкуренцию, я думаю, что все ждут матч «Динамо» — «Зенит».