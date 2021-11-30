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«Пошутил, чтобы разозлить наших». Сёмин о словах Рыбуса про сборную России

вчера, 18:57
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб ПольшаПольша24.03.2022 Не начался

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал слова защитника московского клуба Мацея Рыбуса, который заявил, что сборная Польши сильнее команды России.

Он же просто пошутил, чтобы разозлить наших. Он молодец, все правильно сделал. Это шутка, не более того. Я его хорошо знаю, он любит шутить. Поэтому я уверен, это просто добрый юмор, ничего плохого в этих словах нет.

Что касается того, сильнее ли нас Польша, то на мой взгляд, у нас равные команды, и не нужно забывать, что мы будем играть дома.

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Все комментарии
pomor45
pomor45
вчера в 20:56
Выиграют поляки - шутка дошла. Выиграем мы - шутка не дошла, не хватило чувства юмора..
Caniggia
Caniggia
вчера в 20:51
Рыбус не шутил, он констатировал факт. Но он молодец, это очень даже хорошо, что они так говорят. Надеюсь, что после таких слов, у наших сильнее заиграет самолюбие и чувство собственного достоинства, что послужит дополнительной хорошей мотивацией (надеюсь), а не сменой подгузников и приобретением новых фобий.
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
вчера в 19:58
Почему-то никто даже не думает смеяться над этой шуткой. Многие понимают что это правда. Если бы он сказал что Польша сильнее Бразилии или Германии, то это была-бы точно шутка.
112910415
112910415
вчера в 19:39
как думает, так и сказал
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 19:20
При чем тут пошутил, поляк не может сказать, что сборная Польши сильнее сборной России? Или это у нас Левандовский в атаке?)
RamonCSKA
RamonCSKA
вчера в 19:09
Он прав , стоимость наших 150 млн, Польши 200+, даже состав чехии дороже чем наш
Sigurd Ring
Sigurd Ring
вчера в 19:07
А шутка-то тут в чём?
протон
протон
вчера в 18:59
Да нет, он абсолютно прав
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