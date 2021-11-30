«Пошутил, чтобы разозлить наших». Сёмин о словах Рыбуса про сборную России

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал слова защитника московского клуба Мацея Рыбуса, который заявил, что сборная Польши сильнее команды России.
Он же просто пошутил, чтобы разозлить наших. Он молодец, все правильно сделал. Это шутка, не более того. Я его хорошо знаю, он любит шутить. Поэтому я уверен, это просто добрый юмор, ничего плохого в этих словах нет.
Что касается того, сильнее ли нас Польша, то на мой взгляд, у нас равные команды, и не нужно забывать, что мы будем играть дома.