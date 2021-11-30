«Пошутил, чтобы разозлить наших». Сёмин о словах Рыбуса про сборную России

Бывший главный тренер «Локомотива» прокомментировал слова защитника московского клуба , который заявил, что сборная Польши сильнее команды России.

Он же просто пошутил, чтобы разозлить наших. Он молодец, все правильно сделал. Это шутка, не более того. Я его хорошо знаю, он любит шутить. Поэтому я уверен, это просто добрый юмор, ничего плохого в этих словах нет.

Что касается того, сильнее ли нас Польша, то на мой взгляд, у нас равные команды, и не нужно забывать, что мы будем играть дома.