Грушевский: «Обидно мне за Федю Чалова»

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вчера, 16:21

Известный пародист, болельщик ЦСКА Михаил Грушевский в ходе большого интервью поделился своим мнением о нападающем ЦСКА :

Обидно мне за Федю Чалова. Очень хороший парень! Есть и мастерство, и мозги. Уверен, на тренировках не халтурит. Скорее наоборот! Но все упирается в психологию, неспособность договориться с самим собой по поводу своего места в команде и необходимости его отвоевывать.