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Грушевский: «Обидно мне за Федю Чалова»

вчера, 16:21

Известный пародист, болельщик ЦСКА Михаил Грушевский в ходе большого интервью поделился своим мнением о нападающем ЦСКА Фёдоре Чалове:

Обидно мне за Федю Чалова. Очень хороший парень! Есть и мастерство, и мозги. Уверен, на тренировках не халтурит. Скорее наоборот! Но все упирается в психологию, неспособность договориться с самим собой по поводу своего места в команде и необходимости его отвоевывать.

Российский футболист сыграл за ЦСКА 16 игр в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги, отличившись в них тремя забитыми голами. Лучшим сезоном в чемпионате для футболиста является сезон РПЛ 2018/2019. За 30 игр того сезона Фёдор отличился в чемпионате 15 раз и отдал на своих партнёров 8 результативных передач.

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Все комментарии
boniel3
boniel3
вчера в 23:34
Отьезд в Европу был обыкновенной аферой.Никто его там не ждал.А по игре Чалов наредкость заурядный футболист.Если ты по настоящему классный игрок,а не отбывающий номер на поле,должен доказывать забитыми голами.Есть,правда,момент наличие хорошего тренера,который умеет строить игроков,но видимо Федору и здесь не повезло.
Mi6
Mi6
вчера в 22:55
Гинер с Гончаренко загубили парня
suiw
suiw
вчера в 22:44
Федя подумал: не отпустили в Европу, кормите здесь
isamsn
isamsn
вчера в 21:25
Давно пора в аренду отдать для смены обстановки, получения опыта игры в другом коллективе и с другим тренером.
David Young
David Young ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 19:04
Полностью с Вами согласен.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ David Young (раскрыть)
вчера в 19:03
В команде есть психолог увы, его работа с Фёдором не даёт результата. Восток дело тонкое, ( товарищ Сухов). Психология наука пока ещё тоньше. Фёдору надо менять команду (аренда), Новый коллектив, психолог может помогут преодолеть элементарное невезение. имхо.
морозз
морозз
вчера в 18:53
Перемудрил в своё время Гинер с Бабаевым …можно было его продать за большие деньги в Европе и способствовать его успешной карьере! Вместо этого оставили в нашем болоте и потеряли молодого, перспективного футболиста!
112910415
112910415
вчера в 18:41
куда-то всё пропало
Ironigor
Ironigor ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 18:38
Обыкновенный балласт для ЦСКА !
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 18:36
Федя сейчас лишь на уровень ФНЛ тянет.
makkie
makkie
вчера в 17:58
Плюшевой этот Чалов какой-то.
Нет спортивной злости, играет как Бог на душу положит. Значит ни в какую Европу не уедет, а будет пылить в РПЛ, забивая по 3-4 гола за сезон.
Это не только Чалова касается, но и других российских игроков.
Serg_Diamond
Serg_Diamond
вчера в 17:27
Свое мастерство и мозги нужно на деле показывать. А если не хватает характера, то ничего хорошего из этого не выйдет - пиши пропал
David Young
David Young
вчера в 17:09
Значит надо улучшать психологический аспект.
mihaluch
mihaluch
вчера в 17:08
В ЦСКА начал в ЦСКА и закончит свой футбольный путь.
YVG
YVG
вчера в 16:38
Нужно было Федю вовремя в Ювентус отдавать, а не гробить игрока в середняке РПЛ.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 16:35
Возможно ему нужен тренер-психолог да и сам должен стремиться улучшить свою работу.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 16:32
Валить надо было,когда была такая возможность,как Головин!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 16:28
Пожалуй Федя с ярмарки едет, даже несмотря на возраст. Так бывает и довольно часто. Психология штука тонкая, там, что то сломается, или просто треснет и все, не восстановишь. Надо спокойно перейти в Кайрат, или Омонию (Кипр), или Бургас ( Болгария) и спокойно там доигрывать
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