Грушевский: «Обидно мне за Федю Чалова»

Известный пародист, болельщик ЦСКА Михаил Грушевский в ходе большого интервью поделился своим мнением о нападающем ЦСКА Фёдоре Чалове:
Обидно мне за Федю Чалова. Очень хороший парень! Есть и мастерство, и мозги. Уверен, на тренировках не халтурит. Скорее наоборот! Но все упирается в психологию, неспособность договориться с самим собой по поводу своего места в команде и необходимости его отвоевывать.
Российский футболист сыграл за ЦСКА 16 игр в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги, отличившись в них тремя забитыми голами. Лучшим сезоном в чемпионате для футболиста является сезон РПЛ 2018/2019. За 30 игр того сезона Фёдор отличился в чемпионате 15 раз и отдал на своих партнёров 8 результативных передач.
Нет спортивной злости, играет как Бог на душу положит. Значит ни в какую Европу не уедет, а будет пылить в РПЛ, забивая по 3-4 гола за сезон.
Это не только Чалова касается, но и других российских игроков.
Нет спортивной злости, играет как Бог на душу положит. Значит ни в какую Европу не уедет, а будет пылить в РПЛ, забивая по 3-4 гола за сезон.
Это не только Чалова касается, но и других российских игроков.