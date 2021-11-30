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Карпин: «Наши футболисты могут играть в футбол. Не отбиваться, а играть»

вчера, 21:34

Главный тренер сборной России Валерий Карпин после встречи с игроками национальной команды поделился мыслями о настрое на стыковые матчи в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года в Катаре.

Оптимизм? Ничего сверхъестественного не случилось. Дает надежду то, что наши футболисты могут играть в футбол. Не отбиваться, а играть! Моя задача — добиться этого. Эта встреча подтвердила, что это все возможно. Я и в прошлый раз так считал. Без веры нельзя жить. Вера основывается на том, что людям свойственно ошибаться.

Поддержка аудитории? Вы мне не верите, но я ничего не читаю. Например, ко мне подходят люди на улице. Хожу по улице из-за ваших пробок. Вчера с РФС ехал на метро.

Утечка информации? Понятно, откуда уходит информация. Ее особо никто и не скрывал. После осеннего раза сливов из сборной не было. Они просто перестали быть.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 13:13
Хочется чтоб реально играли, пусть даже проиграют, но чтоб было в борьбе
протон
протон
сегодня в 13:12
Вот такие у нас игроки, что тренеру приходится на веру принимать, что они в принципе могут играть в футбол
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 12:37
Вообще-то, если наши ребята варятся в футбольном соусе с младых ногтей, т.е. с ДЮСШ и далее, то научиться играть в футбол они просто обязаны. Почему они научились только отбиваться, вот в чём вопрос.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 12:26
Не добавляет оптимизма, в футбольные дела, отсутствие сборников из Северной Пальмиры на московской встрече с Карпиным в отеле... Ровно как и европейских наших звезд - не нашли евриков на билет до Москвы?
Некачественное благоухание веет от этой истории...
n272nm
n272nm
сегодня в 11:50
Валера Карпин преуспел только в одном - такого количества интервью в исполнении главного тренера сборной я не припомню. Объяснил бы кто-нибудь Валере, что ему не интервью нужно раздавать, а тренировать. Он, правда, явно не тренер уровня сборной, но пусть хотя бы попытается.
Диванные войска
Диванные войска
сегодня в 11:44
После каждой победы над Мальтой или Кипром мы слышим про прекрасные перспективы, суперигроков, светлое будущее, футбольную страну и потрясающего Дзюбу сошедшего с фотокарточки героев Marvel.
Но спустя некоторое время какой нибудь соперник чуть сильнее Мальты и Кипра возвращает эту дубраву с небес на землю и начинаются слезы, размазанная тушь по детским лицам глоров и экспертов с Матч ТВ, рыдания и визги "Всё прАпАло !! пАмагИти". Потом снова две победы над Азербайданом и Фарерскими островами и снова восстановленная репутация и крики "Всех пАбидИм". Потом снова поджопник от команды уровня Чехии...и такой круговорот длится не одно десятилетие, привыкните.
112910415
112910415
сегодня в 10:59
почему-то появилась надежда
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 10:42
Валерам ВЕРИМ !!!
Kosmos58
Kosmos58
сегодня в 10:01
Валерий, а почему не играют? Правильно! Потому что соперники не дают! Нужно смириться с нынешним поколением футболистов! В Катар все равно не попадём, так что смотрим в будущее с надеждой на новых Бесчастных, Аршавиных ...
PiterGrad
PiterGrad
сегодня в 09:47
пока их будут тренеровать в клубах такие как семак до березуцкий...они всегда будут отбиваться и рукаплющить...
ZA POROGA
ZA POROGA
сегодня в 09:40
напряженно тренироваться нет необходимости - всего лишь послушать игроков - и так придут победы ..
тренер и команда - одна шайка-лейка ....
cska1948
cska1948 ответ Caniggia (раскрыть)
сегодня в 09:35
С играющим в пол ноги соперником можно только жестоко обманутся в реальной силе своей команды. Что и произошло в 2012 году. Сколько было восторгов после победы над итальянцами и куда всё делось, когда начались официальные игры.
Caniggia
Caniggia ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 09:02
Это да. Но товарняк с сильной командой, дал бы возможность, что-то посмотреть, исправить, отработать в своей игре, да и просто почувствовать на себе, что такое сильная команда и быть готовыми к этому в официалке. В любом случае, такой товарняк пошел бы нам на пользу перед Польшей. Я только это хотел сказать.
cska1948
cska1948 ответ Caniggia (раскрыть)
сегодня в 08:37
История всё таже! Настоящая сила команды определяется не в товарняках, а в официальных матчах.
Caniggia
Caniggia ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 08:18
Как такое забыть? Но то была совершенно другая история и я бы не стал проводить параллели.
cska1948
cska1948 ответ Caniggia (раскрыть)
сегодня в 07:58
Сборная России в заключительном товарищеском матче перед Евро-2012 разгромила национальную команду Италии со счетом 3:0. И что? Помните, как на том Евро сыграла наша сборная?
cska1948
cska1948
сегодня в 07:50
"...Хожу по улице из-за ваших пробок..."
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Карпин что, в Москве ощущает себя инопланетянином? Да и живёт в гостинице. Всё это как-то настораживает...
Caniggia
Caniggia
сегодня в 07:29
Кажется, Валера им опять поверил. А зря! Только новое молодое поколение, не испорченное чувством собственной неполноценности, деньгами и страхами после упоминания имени любой мало-мальско известной в Европе футбольной фамилии, сможет что-то изменить в лучшую сторону. И матч молодёжки с Испанией это доказал. А пока что мы продолжим трусливо отбиваться от Словакии, Хорватии и Польши.
112910415
112910415
сегодня в 07:07
спортсмены наврали ему, что могут
Ислам0926
Ислам0926
сегодня в 06:32
У наших футболистиков все упирается в психологию ,наши всех боятся даже вспомните первый тайм с Кипром один забили и начали играть на удержание пока хорошии втык не получили после первого тайма а когда забили 3 мяча то наши стали кудесниками мяча,по мне Кузяев и Мостовой на данный момент лучшие в сборной
sir_Alex
sir_Alex ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 06:15
И кальян 😂
valt134
valt134
сегодня в 03:45
Могут играть в футбол??? Так почему же не играют??? Это как и Солнцеликий 20 лет гундит, что мы «впереди Планеты Вся...» Так почему же мы в 63???
1bear
1bear
сегодня в 02:28
могут играть???ну не знаю - может не хотят ???
Phu Quoq
Phu Quoq
сегодня в 01:38
Если что то могут, то пусть покажут в матче с Поляками и кто там будет следующий
Но в свете результатов последних нескольких лет, думаю в очередной раз обделаются по полной.
smitt
smitt
сегодня в 01:27
Какой-то истеричный комментарий. По делу два слова, без дела сто. Какие наши пробки? Кто в них виноват, журналисты? Или люди простые? Что значит «утечка информации»? Мы должны в общем-то знать что происходит с НАШЕЙ командой, играющей за НАШИ дкньги. неверювалера
minai
minai
сегодня в 00:58
В Сплите это было заметно.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 00:12
Смелая игра в футбол от Карпина пока не впечатляет.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 23:59
Пока что могут со слов Карпина, а как могут в действительности, увидим со сборной Польши...
зигзаг
зигзаг
вчера в 23:24
Завязывай Валера с фантастикой
Robinson
Robinson
вчера в 22:43
Если только в фифу на плейстейшен
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