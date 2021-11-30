Карпин: «Наши футболисты могут играть в футбол. Не отбиваться, а играть»

Главный тренер сборной России после встречи с игроками национальной команды поделился мыслями о настрое на стыковые матчи в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года в Катаре.

Оптимизм? Ничего сверхъестественного не случилось. Дает надежду то, что наши футболисты могут играть в футбол. Не отбиваться, а играть! Моя задача — добиться этого. Эта встреча подтвердила, что это все возможно. Я и в прошлый раз так считал. Без веры нельзя жить. Вера основывается на том, что людям свойственно ошибаться.

Поддержка аудитории? Вы мне не верите, но я ничего не читаю. Например, ко мне подходят люди на улице. Хожу по улице из-за ваших пробок. Вчера с РФС ехал на метро.

Утечка информации? Понятно, откуда уходит информация. Ее особо никто и не скрывал. После осеннего раза сливов из сборной не было. Они просто перестали быть.