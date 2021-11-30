Карпин: «Наши футболисты могут играть в футбол. Не отбиваться, а играть»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин после встречи с игроками национальной команды поделился мыслями о настрое на стыковые матчи в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года в Катаре.
Оптимизм? Ничего сверхъестественного не случилось. Дает надежду то, что наши футболисты могут играть в футбол. Не отбиваться, а играть! Моя задача — добиться этого. Эта встреча подтвердила, что это все возможно. Я и в прошлый раз так считал. Без веры нельзя жить. Вера основывается на том, что людям свойственно ошибаться.
Поддержка аудитории? Вы мне не верите, но я ничего не читаю. Например, ко мне подходят люди на улице. Хожу по улице из-за ваших пробок. Вчера с РФС ехал на метро.
Утечка информации? Понятно, откуда уходит информация. Ее особо никто и не скрывал. После осеннего раза сливов из сборной не было. Они просто перестали быть.
Некачественное благоухание веет от этой истории...
Некачественное благоухание веет от этой истории...
Но спустя некоторое время какой нибудь соперник чуть сильнее Мальты и Кипра возвращает эту дубраву с небес на землю и начинаются слезы, размазанная тушь по детским лицам глоров и экспертов с Матч ТВ, рыдания и визги "Всё прАпАло !! пАмагИти". Потом снова две победы над Азербайданом и Фарерскими островами и снова восстановленная репутация и крики "Всех пАбидИм". Потом снова поджопник от команды уровня Чехии...и такой круговорот длится не одно десятилетие, привыкните.
Но спустя некоторое время какой нибудь соперник чуть сильнее Мальты и Кипра возвращает эту дубраву с небес на землю и начинаются слезы, размазанная тушь по детским лицам глоров и экспертов с Матч ТВ, рыдания и визги "Всё прАпАло !! пАмагИти". Потом снова две победы над Азербайданом и Фарерскими островами и снова восстановленная репутация и крики "Всех пАбидИм". Потом снова поджопник от команды уровня Чехии...и такой круговорот длится не одно десятилетие, привыкните.
тренер и команда - одна шайка-лейка ....
тренер и команда - одна шайка-лейка ....
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Карпин что, в Москве ощущает себя инопланетянином? Да и живёт в гостинице. Всё это как-то настораживает...
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Карпин что, в Москве ощущает себя инопланетянином? Да и живёт в гостинице. Всё это как-то настораживает...
Но в свете результатов последних нескольких лет, думаю в очередной раз обделаются по полной.
Но в свете результатов последних нескольких лет, думаю в очередной раз обделаются по полной.