«Реал» вступил в переговоры с Кессье

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вчера, 15:56

Мадридский «Реал» намерен подписать из «Милана». У игрока летом 2022 года истекает действующий контракт с итальянцами. «Милан» по-прежнему пытается уговорить полузащитника подписать новое трудовое соглашение с клубом, но безуспешно.

Уже ближайшей зимой Кессье сможет заключить с новым клубом предварительное соглашение. Это означает, что летом 2022 года он в праве перейти в любую команду абсолютно бесплатно.

Ранее футболист назвал одному из клубов-претендентов на его подписание желаемую зарплату.