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«Реал» вступил в переговоры с Кессье

вчера, 15:56

Мадридский «Реал» намерен подписать Франка Кессье из «Милана». У игрока летом 2022 года истекает действующий контракт с итальянцами. «Милан» по-прежнему пытается уговорить полузащитника подписать новое трудовое соглашение с клубом, но безуспешно.

Уже ближайшей зимой Кессье сможет заключить с новым клубом предварительное соглашение. Это означает, что летом 2022 года он в праве перейти в любую команду абсолютно бесплатно.

Ранее футболист назвал одному из клубов-претендентов на его подписание желаемую зарплату.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 16:41
Наверное смогут уговорить остаться,если он им нужен!
Василий 50
Василий 50
вчера в 16:00
Если бесплатно, то можно
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