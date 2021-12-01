«Манчестер Юнайтед» ведет активные переговоры по Влаховичу

Английский «Манчестер Юнайтед» собирается усилить атаку команды. Боссы клуба заинтересованы в подписании Душана Влаховича из «Фиорентины». Отмечается, что стороны уже ведут активные переговоры и близки к достижению соглашения.
МЮ предложил за игрока, который демонстрирует в Серии А впечатляющую статистику, 70 млн евро. «Фиалок» устраивает эта сумму, поскольку Влахович отказался подписывать новый контракт с командой.
Переход может состояться уже ближайшей зимой.
Он никогда не говорил, что он лучший игрок, что он играет лучше всех, он говорил, что я только учусь....
Он всегда радовался победам в КП других участников КП....
И сейчас, когда он победитель финала КП за ноябрь месяц, я искренне рад его заслуженной победе, как рады и все участники Лиги "Коротко о главном"!!!
Добра, здоровья, удачи тебе, Дружище, от всех участников Лиги "Коротко о главном" и новых побед в КОНКУРСЕ ПРОГНОЗОВ!!!
ГРУППА ЯШИНА Л.
Пользователь Выигрыш
1. ЦСКА Ironigor Приз худи или футболка и vip-статус 11634
https://www.youtube.com/watch?v=Tg4EJgAaMks
Он никогда не говорил, что он лучший игрок, что он играет лучше всех, он говорил, что я только учусь....
Он всегда радовался победам в КП других участников КП....
И сейчас, когда он победитель финала КП за ноябрь месяц, я искренне рад его заслуженной победе, как рады и все участники Лиги "Коротко о главном"!!!
Добра, здоровья, удачи тебе, Дружище, от всех участников Лиги "Коротко о главном" и новых побед в КОНКУРСЕ ПРОГНОЗОВ!!!
ГРУППА ЯШИНА Л.
Пользователь Выигрыш
1. ЦСКА Ironigor Приз худи или футболка и vip-статус 11634