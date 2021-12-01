«Манчестер Юнайтед» ведет активные переговоры по Влаховичу

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вчера, 13:15

Английский «Манчестер Юнайтед» собирается усилить атаку команды. Боссы клуба заинтересованы в подписании из «Фиорентины». Отмечается, что стороны уже ведут активные переговоры и близки к достижению соглашения.

МЮ предложил за игрока, который демонстрирует в Серии А впечатляющую статистику, 70 млн евро. «Фиалок» устраивает эта сумму, поскольку Влахович отказался подписывать новый контракт с командой.

Переход может состояться уже ближайшей зимой.