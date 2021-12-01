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«Манчестер Юнайтед» ведет активные переговоры по Влаховичу

вчера, 13:15

Английский «Манчестер Юнайтед» собирается усилить атаку команды. Боссы клуба заинтересованы в подписании Душана Влаховича из «Фиорентины». Отмечается, что стороны уже ведут активные переговоры и близки к достижению соглашения.

МЮ предложил за игрока, который демонстрирует в Серии А впечатляющую статистику, 70 млн евро. «Фиалок» устраивает эта сумму, поскольку Влахович отказался подписывать новый контракт с командой.

Переход может состояться уже ближайшей зимой.

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Все комментарии
juvenale
juvenale
вчера в 18:26
ну вот теперь понятно где он будет играть
David Young
David Young ответ ОРЛОВЕЦ (раскрыть)
вчера в 14:54
Чтобы улететь в Чайку.
David Young
David Young
вчера в 14:54
Надеюсь что туда он не перейдёт.
ДСА
ДСА
вчера в 14:15
Теперь МЮ не устраивает сумма в 70 млн.
1bear
1bear
вчера в 14:11
не верю в МЮ - только трата огромных денег во всей АПЛ,а МЮ без хорошего тренера обречён стать середняком...
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 13:57, ред.
Поздравляю с заслуженной победой в КП - моего Друга, который в финале в группе Льва Яшина в честной борьбе выиграл финал КП - за ноябрь месяц!

Он никогда не говорил, что он лучший игрок, что он играет лучше всех, он говорил, что я только учусь....
Он всегда радовался победам в КП других участников КП....
И сейчас, когда он победитель финала КП за ноябрь месяц, я искренне рад его заслуженной победе, как рады и все участники Лиги "Коротко о главном"!!!

Добра, здоровья, удачи тебе, Дружище, от всех участников Лиги "Коротко о главном" и новых побед в КОНКУРСЕ ПРОГНОЗОВ!!!

ГРУППА ЯШИНА Л.
Пользователь Выигрыш
1. ЦСКА Ironigor Приз худи или футболка и vip-статус 11634
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 13:43
Значит может и перейти.
David Young
David Young ответ протон (раскрыть)
вчера в 13:25
Здравствуйте. Рейтинг - Группа Яшина (плюс первое место группы Заболотного), в начале месяца какое-то время видно, затем здесь - там есть все подведения итогов конкурсов - https://www.soccer.ru/categories/271.shtml
протон
протон
вчера в 13:22
Где можно увидеть победителей конкурса?
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
вчера в 13:19
И Сашка тогда расправит крылья
mihaluch
mihaluch
вчера в 13:19
По моему придётся ко двору.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 13:15
Ну имеет право...
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