Рангник хочет подписать в «Манчестер Юнайтед» Холанда и Вернера

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вчера, 15:32

Новый главный тренер «Манчестер Юнайтед» обозначил трансферные цели на лето.

После окончания нынешнего сезона немецкий специалист станет консультантом в манчестерском клубе. Рангник хочет подписать в МЮ нападающего «Челси» . Именно Рангник оформил переход Вернера в «Лейпциг» из «Штутгарта» в 2016 году. Кроме того, Ральф имеет хорошие отношения с главным тренером «Челси» Томасом Тухелем.

Ещё одной трансферной целью Рангника является нападающий дортмундской «Боруссии» . В 2019 году немецкий специалист помог оформить переход Холанда в «Зальцбург» из «Молде». Также он хорошо общается с Альфом-Инге Холандом, отцом норвежского форварда.