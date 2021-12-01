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Рангник хочет подписать в «Манчестер Юнайтед» Холанда и Вернера

вчера, 15:32

Новый главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник обозначил трансферные цели на лето.

После окончания нынешнего сезона немецкий специалист станет консультантом в манчестерском клубе. Рангник хочет подписать в МЮ нападающего «Челси» Тимо Вернера. Именно Рангник оформил переход Вернера в «Лейпциг» из «Штутгарта» в 2016 году. Кроме того, Ральф имеет хорошие отношения с главным тренером «Челси» Томасом Тухелем.

Ещё одной трансферной целью Рангника является нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд. В 2019 году немецкий специалист помог оформить переход Холанда в «Зальцбург» из «Молде». Также он хорошо общается с Альфом-Инге Холандом, отцом норвежского форварда.

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Все комментарии
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 18:14
началось... как бы он за полгода не на@уевертил и не разогнал полкоманды! Защиту надо с полузащитой укреплять, а он еще напов хочет брать!Куда их ставить? Тем более таких как ненужный в Челси и нефартовый Вернер и неподъемный по цене 150-170 млн. Холланд! Нового Погбу или Лукаку хочет нам на шею повесить? Почеттино придет и разберется с ним, надеюсь.
4RT
4RT
вчера в 17:26
А мог бы их в Локо подписать, вот бы тогда питерские дали бы газу! 😁
a3r3v3
a3r3v3
вчера в 17:17
Своих "немцев" решил собрать.
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 16:41
Хотеть, не значит подписать.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 16:38
Вернера смогут купить лишь если он не нужен будет Тухелю. За хорошие деньги можно было бы, слишком много брака по реализации у него, корявость перед воротами второй сезон к ряду. Единственное, что на фланге слева не плох.
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы
вчера в 16:32
Очевидно на подмену Баринову. Когда тот подустанет или в сборную России уедет.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 16:28
Губа не дура у Рангника.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 16:03
МЮ только испортит Холанда, как бомбардира. Ему в Реал нужно.
Федор Паршунин
Федор Паршунин ответ Gor Ter-Aristacessian (раскрыть)
вчера в 16:00
Держись. Мои соболезнования.
Oliver S
Oliver S
вчера в 15:42
У МЮ на данный момент около десятка сильных нападающих/игроков атаки и всего 1(!) топовый защитник, подумали бы лучше об укреплении тылов.
stanichnik
stanichnik ответ Gor Ter-Aristacessian (раскрыть)
вчера в 15:37
Держись.Искренне соболезную твоему горю.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 15:34
Сразу много хочет
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