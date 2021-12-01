Рангник хочет подписать в «Манчестер Юнайтед» Холанда и Вернера

Новый главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник обозначил трансферные цели на лето.
После окончания нынешнего сезона немецкий специалист станет консультантом в манчестерском клубе. Рангник хочет подписать в МЮ нападающего «Челси» Тимо Вернера. Именно Рангник оформил переход Вернера в «Лейпциг» из «Штутгарта» в 2016 году. Кроме того, Ральф имеет хорошие отношения с главным тренером «Челси» Томасом Тухелем.
Ещё одной трансферной целью Рангника является нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд. В 2019 году немецкий специалист помог оформить переход Холанда в «Зальцбург» из «Молде». Также он хорошо общается с Альфом-Инге Холандом, отцом норвежского форварда.