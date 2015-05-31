«Мордовия» подтвердила уход Семина

Саранская «Мордовия» официально объявила о расставании с главным тренером Юрием Семиным.
«Сегодня, 31 мая 2015 года, истекает срок трудового соглашения между футбольным клубом „МОРДОВИЯ“ и главным тренером Юрием СЕМИНЫМ. По обоюдному согласию сторон, контракт решено не продлевать.
Футбольный клуб „Мордовия“ искренне благодарит Юрия Павловича за успешную работу в нашей команде, выполнение турнирной задачи в сезоне-2014/2015, и желает ему дальнейших успехов на тренерском поприще», — говорится в заявлении клуба.
«Сегодня, 31 мая 2015 года, истекает срок трудового соглашения между футбольным клубом „МОРДОВИЯ“ и главным тренером Юрием СЕМИНЫМ. По обоюдному согласию сторон, контракт решено не продлевать.
Футбольный клуб „Мордовия“ искренне благодарит Юрия Павловича за успешную работу в нашей команде, выполнение турнирной задачи в сезоне-2014/2015, и желает ему дальнейших успехов на тренерском поприще», — говорится в заявлении клуба.
Отличный результат!
Отличный результат!