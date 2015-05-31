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«Мордовия» подтвердила уход Семина

31 мая 2015, 11:38
 Саранская «Мордовия» официально объявила о расставании с главным тренером Юрием Семиным.

«Сегодня, 31 мая 2015 года, истекает срок трудового соглашения между футбольным клубом „МОРДОВИЯ“ и главным тренером Юрием СЕМИНЫМ. По обоюдному согласию сторон, контракт решено не продлевать.  

Футбольный клуб „Мордовия“ искренне благодарит Юрия Павловича за успешную работу в нашей команде, выполнение турнирной задачи в сезоне-2014/2015, и желает ему дальнейших успехов на тренерском поприще», — говорится в заявлении клуба.
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Sevastopol-www
Sevastopol-www
01 июня 2015 в 09:28
В "Анжи" переберётся)
3емлянин
3емлянин
31 мая 2015 в 18:05
Навёл шороху в чемпе :~))
spartak kursk
spartak kursk
31 мая 2015 в 17:59
Палыч вернётся в ДЭПО?
rusl78
rusl78 ответ ZENIT_Nikdesperado (раскрыть)
31 мая 2015 в 15:28
спам ниже среднего!
rusl78
rusl78
31 мая 2015 в 15:26
Шпалыч реально потрудился на славу!!!
Отличный результат!
uran102
uran102
31 мая 2015 в 15:03
будем ждать его в локо.....
BoneFide
BoneFide
31 мая 2015 в 14:28
Юрий Павлович "выжал" максимум из Саранской команды... Возвращение в российскую элиту выдалось успешным... Оно могло бы быть блестящим, если бы было подобно тому, что сотворил Курбан Бекиевич с Рубином в 2003 году... В советской футбольной истории были примеры Константина Бескова со "Спартаком", Садырина с "ЦСКА"... Семин уже сейчас является легендой отечественного тренерского цеха, очень хотелось бы его увидеть в амбициозной команде, с которой он завоюет трофей...
Санчо Панса
Санчо Панса
31 мая 2015 в 13:56
И Палыч может признать свою работу в Мордовии как успешной! Впервые в истории саранский клуб финишировал в первой восьмерке, что дорогого стоит) Желаю удачи и успехов Юрию Палычу Семину в будущем!
ПатриотЪ
ПатриотЪ ответ ZENIT_Nikdesperado (раскрыть)
31 мая 2015 в 13:49
Думаю, Сёмин не согласится на это.
ZENIT_Nikdesperado
ZENIT_Nikdesperado ответ ПатриотЪ (раскрыть)
31 мая 2015 в 13:37
Я так понимаю, что следующем клубом будет "Спартак"?
Samara163
Samara163
31 мая 2015 в 13:23
По Самаре слух прошёл , что Меркушкин позвал Сёмина в КС. По мне пусть бельгиец останется. И Мордовия и КС оба клуба под губером
RussianHorse
RussianHorse
31 мая 2015 в 13:19
Удачи,Палыч. Правда хороший сезон.Всего на 6 очков меньше спарточка
ПатриотЪ
ПатриотЪ
31 мая 2015 в 13:08
Сёмин уже вряд ли где-то надолго осядет, будет как кузнечик скакать из одной средненькой команды в другую такую же команду...
hjvfybcn
hjvfybcn
31 мая 2015 в 12:59
)
Рубцовский
Рубцовский
31 мая 2015 в 12:48
если идти, то на повышение... Анжи, Крылья и все кто ниже в таблице финишировали повышением не назвать, Кубань если только под большим вопросом, а так я думаю ему в Динамо надо, вместо Черчесова!
SquazzaDew
SquazzaDew
31 мая 2015 в 12:43
Удачи Юрию Павловичу!
nahan
nahan
31 мая 2015 в 12:35
Сёмина уже ждут в Махачкале.
Зенит 2015
Зенит 2015
31 мая 2015 в 12:29
Это всё фигня. Вот смотреть сейчас в телевизоре на отмазки Толстых, который по существу не сказал ничего, неприятно.
drug01
drug01
31 мая 2015 в 12:04
Куда же Палыч?Не ужели совсем как Романцев???????
Sagid_05
Sagid_05
31 мая 2015 в 12:04
Семин в Анжи перешел..
112910415
112910415
31 мая 2015 в 12:02
этапы судьбы
mordvin60
mordvin60
31 мая 2015 в 11:57
Очень жаль
Player1
Player1
31 мая 2015 в 11:54
в локо!
Фиорито
Фиорито
31 мая 2015 в 11:51
Камо грядеши? Куда путь держим, Шпалыч?
Dirty_Harry
Dirty_Harry
31 мая 2015 в 11:48
на повышение пошел, может кубань возглавит
WhiteLuckyBuster
WhiteLuckyBuster
31 мая 2015 в 11:46
мавр сделал своё дело мавр может уходить
ибрагимхалил
ибрагимхалил
31 мая 2015 в 11:45
ждем вестей из махачкалы
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