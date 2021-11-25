Директорам клубов РПЛ и ФНЛ грозит до 10 лет лишения свободы. «Мертвые души» и исчезнувшие миллиарды

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25 ноября 2021, 16:55

Задержали второго менеджера за год.

Машина правосудия вдруг заработала

«Судьба клуба решилась в кабинетах», — так высокопарно «Тамбов» объявил о собственном закрытии. Непонятно лишь, откуда столько пафоса каждый раз, когда очередной клуб, получавший миллиарды из бюджета, тонет в долгах. «Тамбов» существовал восемь лет. Успел пожить на казенных харчах в низших лигах, где расходы ниже, но за годы набегают большие деньги.

Плюс играли в РПЛ в Саранске, где раньше существовала команда РПЛ . Никакого практического значения для города Тамбова и края существование футбольного клуба, собранного из свободных агентов, не имело. Лучше бы деньги, потраченные на «волков», отдали честным (важное уточнение!) футбольным школам. Так хотя бы дети порадовалось учебе в классных условиях.

Особенно критично к положению «Тамбова» подходишь, когда прокуроры заводят уголовные дела. Вчера был задержан Павел Худяков. Это бывший спортивный директор ФК «Тамбов». Фигурант сразу шести уголовных дел, все из которых вертятся вокруг хищения в особо крупных размерах и мошенничества группой лиц. Пишут о субсидиях в размере 1 миллиарда рублей в год, часть из которых Худяков с подельниками якобы присвоил.

А если посмотреть на официальный отчет РФС , там в разделе «расходы» у «Ассоциации Футбольный клуб „Тамбов“ Тамбовской области» значится сумма в 895 миллионов за один только сезон. Чистые убытки при этом составляли 253 миллиона. И из 611 миллионов «доходы» лишь 38 зарабатывали, а остальные им передавали или от РПЛ , или от налогоплательщиков.

Из 543 миллионов «прочих операционных доходов» значительная часть – субсидии государства. Неплохо, что в деле Хядкова разберется суд. Но тут правильно задавать вопрос. А кто выделял эти самые сотни миллионов, что годами складывались в миллиарды рублей? Когда восемь лет назад выделяли меньше денег в рублях, то за счет огромной разницы в курсе валют получали отличный бюджет в евро. ФК «Тамбов» тянул государственные деньги годами.

Ни один местный чиновник не догадался проверить, куда идут средства. Так что задержание Худякова – маленький шаг, но пока нет проверки людей, которые в ответе за казну, это лишь показательная разовая акция.

В апреле навестили господина Ларина

В России сложно бороться с коррупцией в качестве частного лица. Масштабы такие – и их признают, в том числе, первые лица государства, что любой провинциальный активист получит смертельные угрозы на второй день после публикации любой достойно внимания полиции или прокуратуры информации. Следовательно, смелых уже запугали, а остальным неплохо живется.

Разумеется, велосипед придумали не в Тамбове. Прядкин никогда не занимался аудитом клубов РПЛ , жил по принципу «никого не трогаю – меня никто не тронет». Так и было годами. В РФС же могли контролировать все профессиональные клубы, но Мутко и компания этого не делали. А стоило Толстых декларировать тестовую версию иного подхода, то все крупные спонсоры футбола показательно отвернулись от этого главы РФС , объявили городским сумасшедшим и убрали.

В таком же статусе находился любой, кто годами говорил – в ФК «Чертаново» происходят странные вещи. Надеемся, прокуратура внятно объяснит степень участия и вины Николая Ларина – директора академии «Чертаново», в предполагаемых мошеннических схемах. Также был допрошен спортивный директор футбольного интерната Хабаров, им вменяют мошенничество в особо крупных размерах, тоже грозит до 10 лет лишения свободы, как Худякову.

Академия «Чертаново» получала сотни миллионов рублей из бюджета – 452 за 2019-й и 382 в прошлом году. Прокуратура настаивает, что Ларин и «иные неустановленные лица» выдумывали футболистов – чисто «Мертвые души» Гоголя, и их участие в матчах, чтобы тратить средства из бюджета на собственные нужды. Умилят формулировка про «иные лица», но это явный намек всем, кто крутился вокруг «Чертаново».

Чего сейчас не хочется – чтобы эта история была о переделе сфер влияния. Тут ведь и политики замешаны. Если задерживают Худякова и Ларина, то словно намекают им – собираем ниточки в клубочек. А будете сговорчивыми, всех простим?

Без встряски воровать будут активнее

В кризис единицы всегда воруют активнее, пока почти все остальные стремительно нищают. У Дюкова хватает политического веса, чтобы после задержания пешек перейти к работе с теми, кто стоит за известными посредниками в российском футболе. Вот только у РПЛ и РФС столько ежедневных проблем, что им не нужны новые могущественные враги.

Только суд выносит окончательный вердикт, но имеет право на существование версия, что невозможно воровать бюджетные деньги миллиардами без вовлечения политиков и местных чиновников. Хотя бы мелких для начала, что непосредственно должны контролировать такие мелочи для государства, как миллиард рублей. В провинции ведь не Иваны из сказок сидят, все прекрасно понимают.

Отсюда теория об «откатах», во-первых, криминальным элементам – а они любят футбол, всегда около известных клубов РПЛ и ФНЛ вертятся, во-вторых, местным чиновникам. Без поддержки людей от губернаторов и прочих распределителей бюджета тяжело говорить о воровстве годами без вопросов со стороны проверяющих.

Причем тут воруют не миллиарды евро, поэтому политическая воля позволила бы почистить футбольную систему. Если будет дана команда сделать хотя бы косметический ремонт в хозяйстве, то он будет сделан. Не говорим об известных клубах РПЛ , но хотя бы о ФНЛ и тех, кто пилит сук, на котором сам сидит. Понятно, что истинного порядка не будет, поскольку его нет почти нигде. Но хотя бы попугать средних по размеру воров – дело приятное и общественно полезное.

Не хочется, чтобы нашли одного-двух крайних и успокоились на десять лет – такими методами систему не изменить. Но с чего-то надо начинать. Видели отстранения одиозных рефери руками нового президента РПЛ . Говорят, Хачатурянц продолжит заниматься рефери, ведь у него есть еще пару клиентов на пожизненный бан. Отправляли в суд дела о договорняках в низших лигах, и это тоже нечто новое.

Теперь выдвигают обвинения в мошенничестве в особо крупных размерах. Раз уж тамбовские бабушки и дедушки в этом году не получили парочку аппаратов ИВЛ в реанимациях на потраченные на футбол миллиарды, чтобы выжить, то есть хотя бы выяснят, где пропали их деньги. Парадокс российского футбола в том, что когда говорим о диких доходах игроков, то должны задавать себе жизненный вопрос.

А нет ли рядом с ними мутных личностей, с которыми вынужденно делятся знаменитыми миллионами? И если ответ утвердительный, то у Хачатурянца много работы не только в части реформы несработавшего лимита.