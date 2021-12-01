Шапи забил 0 голов и отдал 0 ассистов в 11 матчах чемпионата Турции

Форвард «Гиресунспора» Магомед-Шапи Сулейманов показывает не самую хорошую статистику в этом сезоне.
В активе футболиста следующие показатели в чемпионате Турции:
- 11 матчей (9 в старте, 63 минуты в среднем за матч)
- 0 голов (18 ударов, 7 в створ, 1.2 xG)
- 0 ассистов (9 передач под удар, 0.5 xA)
- 8/12 успешных обводок
- 1/7 успешных навесов
- 17 отборов.
Напомним, что права на Шапи принадлежат «Краснодару».
Кроме Сафонова кто-нибудь заиграл? Столько надежд возлагали на Шапи, а по факту оказался мыльным пузырём. Даже в Турции себя не проявляет.
Кроме Сафонова кто-нибудь заиграл? Столько надежд возлагали на Шапи, а по факту оказался мыльным пузырём. Даже в Турции себя не проявляет.
Уткин, Фомин, Сафонов и другие доказывают обратное.
А не столь успешные, равно как и Чалов, продукт нашей Рпл, с её лимитом. Вот и получаем тепличных…(((
Уткин, Фомин, Сафонов и другие доказывают обратное.
А не столь успешные, равно как и Чалов, продукт нашей Рпл, с её лимитом. Вот и получаем тепличных…(((
Такие периоды бывают, помню Руни не забивал больше полугода. Главное продолжать пахать на тренировках и всё будет хорошо!!! Желаю Шапи удачи!!!
Такие периоды бывают, помню Руни не забивал больше полугода. Главное продолжать пахать на тренировках и всё будет хорошо!!! Желаю Шапи удачи!!!