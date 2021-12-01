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Шапи забил 0 голов и отдал 0 ассистов в 11 матчах чемпионата Турции

вчера, 21:50

Форвард «Гиресунспора» Магомед-Шапи Сулейманов показывает не самую хорошую статистику в этом сезоне.

В активе футболиста следующие показатели в чемпионате Турции:

- 11 матчей (9 в старте, 63 минуты в среднем за матч)
- 0 голов (18 ударов, 7 в створ, 1.2 xG)
- 0 ассистов (9 передач под удар, 0.5 xA)
- 8/12 успешных обводок
- 1/7 успешных навесов
- 17 отборов.

Напомним, что права на Шапи принадлежат «Краснодару».

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:10
прибавлять надо, однако
Антон Белянкин
Антон Белянкин
сегодня в 05:20, ред.
Шапи деградировал за 2 года. Обидно. Очередной потерянный талант.
ДСА
ДСА
сегодня в 04:57
Его статистика впечатляет.
Рагнарёк
Рагнарёк
сегодня в 02:14
Шапи, это Володька! Ну где там рывочки?
Землянин
Землянин
сегодня в 01:51
Не густо
makkie
makkie
вчера в 23:53
Супер-воспитанники Краснодара )))

Кроме Сафонова кто-нибудь заиграл? Столько надежд возлагали на Шапи, а по факту оказался мыльным пузырём. Даже в Турции себя не проявляет.
Конь 666
Конь 666 ответ протон (раскрыть)
вчера в 23:15
Он соответствует уровню клуба, но это не беда. Отдавали для регулярной практики, и он ее получает.
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
вчера в 23:10
Дальше фнл или чемпионат Литвы
протон
протон
вчера в 23:03
Ну не знаю, когда он туда перешёл, этот клуб кажется был на последнем месте. Сейчас смотрю они приподнялись, при этом Шапи регулярно играет. Если бы он был очень плох, врятли бы он получал игровое время
дурман
дурман
вчера в 22:59
Ясно с какой страны парень
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ bacek15 (раскрыть)
вчера в 22:56
Получается ,что не умеет . Как же у нас любят выдавать желаемое за действительное !
Ayawrik
Ayawrik ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 22:51
Доказать что и кому?
YVG
YVG
вчера в 22:30
Кто-то еще сильно похваливал.
bacek15
bacek15
вчера в 22:25
Первый трансфер за бугор. Не у всех получается сразу выдавать хороший результат. Привыкнет-заиграет. В футбол играть Шапи умеет.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 22:23
Гном за 15 матчей забил один гол и получил ЗМ, у Шапи впереди 4 матча и большие шансы.
санек002
санек002 ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 22:23
у всех наших такая тактика!в россии ты почти мессии в европе саня кокорин
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 22:21
Цель Шапи понятна - ему не надо обгонять Роберта Левандовски, ему достаточно оставить позади Саню Кокорина и пока вроде удается.
Cat01
Cat01
вчера в 22:14
Результаты плачевны
Vladimir808
Vladimir808 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 22:13
Чёрная ненависть прямо у Вас к Галицкому.)
Уткин, Фомин, Сафонов и другие доказывают обратное.
А не столь успешные, равно как и Чалов, продукт нашей Рпл, с её лимитом. Вот и получаем тепличных…(((
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 22:10
Плохая статистика. Но может не адаптировался еще к чемпионату Турции. Посмотрим может еще заиграет.
Vladimir808
Vladimir808
вчера в 22:07
Шапи молод, школа есть, талант есть.
Такие периоды бывают, помню Руни не забивал больше полугода. Главное продолжать пахать на тренировках и всё будет хорошо!!! Желаю Шапи удачи!!!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 22:07
Сдулся парень совсем. Пошел по стопам Жигулева, Комличенко, Игнатьева. Что то выпускники академии Галицкого не на высоте.
Caniggia
Caniggia
вчера в 22:01
Статистика топ!
STVA 1
STVA 1
вчера в 21:58
отличная стата))))
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:56
Что и требовалось доказать.
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