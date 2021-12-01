Шапи забил 0 голов и отдал 0 ассистов в 11 матчах чемпионата Турции

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вчера, 21:50

Форвард «Гиресунспора» показывает не самую хорошую статистику в этом сезоне.

В активе футболиста следующие показатели в чемпионате Турции:

- 11 матчей (9 в старте, 63 минуты в среднем за матч)

- 0 голов (18 ударов, 7 в створ, 1.2 xG)

- 0 ассистов (9 передач под удар, 0.5 xA)

- 8/12 успешных обводок

- 1/7 успешных навесов

- 17 отборов.

Напомним, что права на Шапи принадлежат «Краснодару».