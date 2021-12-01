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«Ювентус» впервые с 2019 года одержал две сухие гостевые победы подряд

вчера, 09:36
СалернитанаЛоготип футбольный клуб Салернитана0 : 2Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

Туринский «Ювентус» в 15-м туре Серии А на выезде переиграл «Салернитану» со счётом 2:0. Это вторая подряд сухая победа в гостях для «зебр». В 13-м туре был обыгран «Лацио» с таким же счётом.

Последний раз такая серия у «Юве» была в феврале 2019 года, тогда были обыграны «Сассуоло» (3:0) и «Болонья» (1:0).

После 15 туров «Ювентус» идёт на седьмом месте в Серии А, набрав 24 очка. В последних пяти играх у туринцев 3 победы и 2 поражения.

Напомним, что сейчас вокруг «старой синьоры» разгорается новый скандал.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 13:04
Пару лет назад подсчитывали рекорды по количеству побед в чемпионате, беспроигоышные серии и т.д. А теперь достижение два матча без пропущенных мячей. Как сильно сдал Юве...
shlomo
shlomo
вчера в 09:53
Главное не сглазить....
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 09:49
Аллегри возвращает Ювентусу его фирменный стиль.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 09:45
С обороной у них большие проблемы.
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