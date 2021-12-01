«Ювентус» впервые с 2019 года одержал две сухие гостевые победы подряд

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вчера, 09:36

Туринский «Ювентус» в 15-м туре Серии А на выезде переиграл «Салернитану» со счётом 2:0. Это вторая подряд сухая победа в гостях для «зебр». В 13-м туре был обыгран «Лацио» с таким же счётом.

Последний раз такая серия у «Юве» была в феврале 2019 года, тогда были обыграны «Сассуоло» (3:0) и «Болонья» (1:0).

После 15 туров «Ювентус» идёт на седьмом месте в Серии А, набрав 24 очка. В последних пяти играх у туринцев 3 победы и 2 поражения.

Напомним, что сейчас вокруг «старой синьоры» разгорается новый скандал.