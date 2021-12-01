Жертва «Спартака» во главе Серии A и богатенький «Ньюкасл» без побед. Лучшие и худшие команды топ-5 чемпионатов

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вчера, 12:05

Статистический экскурс.

Чемпионат Англии

Лучшая команда: «Челси» — 31 очко (9В 3Н 1П)/«+1» от ближайшего конкурента

Худшая команда: «Ньюкасл» — 7 очков (0В 7Н 7П)/«-6» от спасительной строчки

Лучшая атака/худшая атака: «Ливерпуль» — 39 голов/«Норвич» — 8 голов

Лучшая оборона/худшая оборона: «Челси» — 5 голов/«Ньюкасл» — 30 голов

- «Челси» после ничьей с обезглавленным «Манчестер Юнайтед» (1:1) в прошедший уикенд сохранил лидерство в турнирной таблице, но сколь-нибудь значимого задела у команды Томаса Тухеля нет: «Манчестер Сити» в 1 очке позади, «Ливерпуль» отстает на 2 балла. Эта «большая тройка» и поведет борьбу за титул в Премьер-Лиге.

- Фанаты «Ньюкасла» с надеждой ждут зимнего трансферного окна, когда новые богатые хозяева смогут помочь тонущей команде мощными трансферами, а пока у «сорок» ровно 0 побед в АПЛ со старта сезона: 50% поражений и 50% ничьих.

- Средняя результативность «Ливерпуля» после 13 матчей АПЛ составляет ровно 3 гола за игру. Команда Юргена Клоппа лишь в одной встрече отличилась меньше двух раз (1:1 против «Челси»).

- «Норвич» с приходом на тренерский мостик Дина Смита оттолкнулся от дна и стал бороться за место под солнцем, но по-прежнему остается самой скупой на голы командой в Премьер-Лиге, причем 5 из 8 голов «канареек» забил один человек — финский форвард Теему Пукки.

- «Челси» пропустил всего лишь 5 голов со старта сезона. Если «синие» и пропускают, то только один мяч за игру, а вот по количеству сухих матчей «Ливерпуль» и «Ман Сити» наравне с лондонцами — по 8. В противовес им есть «Ньюкасл» и «Уотфорд», ни разу не сумевшие сохранить свои ворота в неприкосновенности.

Чемпионат Испании

Лучшая команда: «Реал» — 33 очка (10В 3Н 1П)/«+4» от ближайшего конкурента

Худшая команда: «Леванте» — 7 очков (0В 7Н 8П)/«-5» от спасительной строчки

Лучшая атака/худшая атака: «Реал» — 34 гола/«Хетафе» — 10 голов

Лучшая оборона/худшая оборона: «Атлетик» — 10 голов/«Леванте» — 28 голов

- В прошедшее воскресенье «Реал» в центральном матче тура взял верх над «Севильей», что позволило команде Карло Анчелотти закрепиться на вершине турнирной таблицы. Второе место занимает действующий чемпион «Атлетико», работающий над защитой титула.

- У занимающего последнее место в Примере «Леванте» 0 побед, зато есть результативные ничьи с обеими мадридскими командами — (3:3) с «Реалом» и (2:2) с «Атлетико». Странный аутсайдер.

- «Реал» забил больше всех в Ла Лиге, а два футболиста «королевского клуба» лидируют в списке бомбардиров чемпионата Испании: Карим Бензема — 11 голов, Винисиус Жуниор — 9.

- Самая надежная оборона не у «Атлетико», как все привыкли, а у «Атлетика» из Бильбао, причем с лучшим показателем пропущенных мячей баски идут в середине таблицы (делят места с 8-го по 10-е), а в последних пяти матчах у них нет побед.

Чемпионат Италии

Лучшая команда: «Наполи» — 35 очков (11В 2Н 1П)/«+3» от ближайшего конкурента

Худшая команда: «Салернитана» — 8 очков (2В 2Н 11П)/«-3» от спасительной строчки

Лучшая атака/худшая атака: «Интер» — 34 гола/«Салернитана» — 11 голов

Лучшая оборона/худшая оборона: «Наполи» — 7 голов/«Специа» — 32 гола

- Не перестаем удивляться, как «Спартак» умудрился дважды обыграть в Лиге Европы «Наполи», который единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии. А еще у команды Лучано Спаллетти самая надежная оборона в Серии A – всего лишь 7 пропущенных голов в 14 матчах. От «Спартака» пропустили 5 мячей в двух встречах.

- В чемпионате Италии не осталось команд без побед или без поражений, зато есть бескомпромиссная «Фиорентина», у которой 0 ничьих после 15 встреч (8В 7П). И Александр Кокорин здесь совсем не при делах: у российского форварда 29 игровых минут в Серии A со старта сезона, зато в составе «фиалок» лучший снайпер итальянской лиги — серб Душан Влахович (12 голов).

Чемпионат Германии

Лучшая команда: «Бавария» — 31 очко (10В 1Н 2П)/«+1» от ближайшего конкурента

Худшая команда: «Гройтер Фюрт» — 1 очко (0В 1Н 12П)/«-12» от спасительной строчки

Лучшая атака/худшая атака: «Бавария» — 42 гола/«Арминия» — 9 голов

Лучшая оборона/худшая оборона: «Бавария» и «Фрайбург» — 13 голов/«Гройтер Фюрт» — 39 голов

- «Бавария» лидирует в Бундеслиге, мюнхенцы забили больше всех голов и пропустили меньше всех (наравне с «Фрайбургом»). И в этом нет никакого сюрприза. Напротив, удивляет, что «Бавария» всего лишь на одно очко впереди ближайшего преследователя (дортмундской «Боруссии») и потерпела уже два поражения (от «Айнтрахта» и «Аугсбурга»).

- Кстати, дортмундская «Боруссия» сумела обойтись без ничьих в 13 матчах: 10 побед и 3 поражения.

- «Гройтер Фюрт» — самый безнадежный аутсайдер во всех топ-5 европейских лигах: «трилистники» потерпели 12 поражений в 13 встречах. А ведь в начале прошлого века были сильнейшей командой Баварии и трижды становились чемпионами Германии.

Чемпионат Франции

Лучшая команда: «Пари Сен-Жермен» — 40 очков (13В 1Н 1П)/«+12» от ближайшего конкурента

Худшие команды: «Сент-Этьен» и «Мец» — 12 очков (2В 6Н 7П)/«-1» от спасительной строчки

Лучшая атака/худшая атака: ПСЖ — 35 голов/«Лорьян» и «Труа» — 13 голов

Лучшая оборона/худшая оборона: «Ренн», «Ницца» и «Марсель» — 12 голов/«Бордо» — 32 гола

- В Лиге 1 нет даже намека на чемпионскую интригу: в чемпионате еще не наступил даже экватор, а ПСЖ уже на 12 очков впереди.

- Но если не обращать внимание на улетевших в космос парижан, то стоит отметить высокую плотность сразу в нескольких «горячих точках» турнирной таблицы Лиги 1. Отчаянной обещает получиться борьба за выживание: внизу пять команд идут в радиусе одного очка друг от друга.