Салах отказался комментировать своё место в рейтинге за «Золотой мяч»

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вчера, 09:02

Нападающий «Ливерпуля» после матча 14-го тура Английской Премьер-Лиги против «Эвертона» (4:1) отказался отвечать на вопрос журналиста о низком рейтинге в списке претендентов на «Золотой мяч». Египтянин занял седьмое место в голосовании.

Без комментариев. У меня нет комментариев [смеётся].

В нынешнем сезоне Салах провёл 19 матчей за «Ливерпуль», записав на свой счёт 19 голов и 7 результативных передач.