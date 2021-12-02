Салах отказался комментировать своё место в рейтинге за «Золотой мяч»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах после матча 14-го тура Английской Премьер-Лиги против «Эвертона» (4:1) отказался отвечать на вопрос журналиста о низком рейтинге в списке претендентов на «Золотой мяч». Египтянин занял седьмое место в голосовании.
Без комментариев. У меня нет комментариев [смеётся].
В нынешнем сезоне Салах провёл 19 матчей за «Ливерпуль», записав на свой счёт 19 голов и 7 результативных передач.
Молодец Салах!!!
Молодец Салах!!!
Ржачное фото
Ржачное фото
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