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Салах отказался комментировать своё место в рейтинге за «Золотой мяч»

вчера, 09:02

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах после матча 14-го тура Английской Премьер-Лиги против «Эвертона» (4:1) отказался отвечать на вопрос журналиста о низком рейтинге в списке претендентов на «Золотой мяч». Египтянин занял седьмое место в голосовании.

Без комментариев. У меня нет комментариев [смеётся].

В нынешнем сезоне Салах провёл 19 матчей за «Ливерпуль», записав на свой счёт 19 голов и 7 результативных передач.

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 18:49
мне вот интересно,как проходит эта процедура. но предполагаю,что закрытое голосование, будь то открытым, результаты были совсем другие. Не считаю Салаха претендентом "1 на это место.но если учесть кто его занял,то Мо вообще парень из другой вселенной. Бедуин забивает почти что в каждой игре.пока один каталонец-парижанин не понятно чем занимается.
League1
League1
вчера в 18:09
Достаточно посмотреть, кто занял первое место. И всё, нет комментариев. Потому что теперь вообще оказаться в этом рейтинге стало просто стыдно.
vova505
vova505
вчера в 17:30
Ну и правильно!
Молодец Салах!!!
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 16:42
Лучше бы спросить у этих Икспертов, которые голосовали!
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 12:32
Этот "приз" давно уже полный фальшак,контрафакт,контрабандный товар,подлежащий утилизации.
kasyak7
kasyak7
вчера в 12:16
стыдно стало
Kosmos58
Kosmos58 ответ VЕNOМ (раскрыть)
вчера в 12:10
Мяч-то золотой, вот только обладатель его липовый!
протон
протон
вчера в 11:45
А что ему еще сказать? все и так поняли что была клоунада.
xxraps
xxraps
вчера в 10:43
Я думаю что он должен проставиться за то что вообще попал в 10-ку.
Naim Nabiev 1
Naim Nabiev 1
вчера в 10:31
а тут нечего комментировать более щедрый покупатель заплатил за золотого мяча
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 10:27
и правильно сделал, нечего расстраиваться по этому цирку, в который превратили ЗМ
112910415
112910415
вчера в 10:16
и это верная реакция
kust07
kust07
вчера в 10:12
Салах засмеялся вспомнив картинку Левандовского с золотым граммофоном.
Ржачное фото
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 10:02
Он надеялся на более высокое место.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 09:41
Ну, по результату то понятно какие это "эксперты", слишком громкое слово, моё мнение
Bombardier
Bombardier
вчера в 09:39
Сб. Египта так себе, остаётся выиграть ЛЧ с "Ливерпулем", чтобы претендовать на ЗМ.
VЕNOМ
VЕNOМ
вчера в 09:31
Все смеются над липовым мячом))))))))))
sv_1969
sv_1969
вчера в 09:29
И правильно сделал... Зачем впустую воздух сотрясать... На соккере есть кому это делать)))
cska1948
cska1948 ответ Ilya Seedyakin (раскрыть)
вчера в 09:27
Разве журналист не может быть экспертом? Или на эксперта где-то специально обучают и выдают диплом?
cska1948
cska1948
вчера в 09:25
О том, почему соискатель занял то или иное место в голосовании надо спрашивать у тех, кто голосовал, а не у тех за кого голосовали.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 09:22
Те, кого ты называешь экспертами, 14ки-журналисты
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 09:21
Все правильно, парень продолжает доказывать своё претендентсво на следующий, чего париться о прошедшей клоунаде
stanichnik
stanichnik
вчера в 09:15
Его место на совести экспертов, принимавших участие в голосовании.
mihaluch
mihaluch
вчера в 09:15
У него и без того результативность высокая.
за
за
вчера в 09:12
Он не определился с ответом, выбирая из вариантов:
- послать на ...
- послать в ...
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