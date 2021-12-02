Куртуа: «Бензема заслуживал выиграть „Золотой мяч“»

Голкипер «Реала» не согласен с итогами голосования за «Золотой мяч».

Бензема заслуживал выиграть «Золотой мяч». Но игроки, которые выигрывают эту награду, получают её только потому, что они выиграли Кубок Америки, чемпионат Европы или Лигу чемпионов. Это всегда так. Люди, которые отдают голоса, видят только это, они не смотрят на результаты футболиста за весь календарный год.