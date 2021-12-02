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Куртуа: «Бензема заслуживал выиграть „Золотой мяч“»

вчера, 10:21

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа не согласен с итогами голосования за «Золотой мяч».

Бензема заслуживал выиграть «Золотой мяч». Но игроки, которые выигрывают эту награду, получают её только потому, что они выиграли Кубок Америки, чемпионат Европы или Лигу чемпионов. Это всегда так. Люди, которые отдают голоса, видят только это, они не смотрят на результаты футболиста за весь календарный год.

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ амурец (раскрыть)
вчера в 16:45
Или гоблина))
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ Алексей Солдатов 1 (раскрыть)
вчера в 16:44
А ты не обратил внимание на то, что Реал Мадрид постоянно сливает этот второсортный Кубок Испании?! Забил на 7 голов меньше? Ты о чем вообще? Ты посмотри, сколько Месси забил топ командам за год, и сколько наколотил Карим Бензема.
амурец
амурец
вчера в 13:18
Заслуживал, но ЗМ превратили в цирк одного клоуна
Алексей Солдатов 1
Алексей Солдатов 1
вчера в 12:40
Так забавно, кто заслужил))
Бензема уже))
Лина чемпионате забил на 7 голов меньше, с Францией провалился, ничего не выиграл кубок и то взяла хромая Барселона)
протон
протон
вчера в 12:25
это шоу всё больше на цирк похоже!)))
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 12:18
Карим заслуживает срок за шантаж, а не ЗМ. Он и близко не подошёл к Левандовски чтобы претендовать на ЗМ.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 12:14
Заслуживал любой из десятки кроме гнома.
stanichnik
stanichnik
вчера в 11:11
Еще долго страсти будут бушевать
VЕNOМ
VЕNOМ
вчера в 10:36
Понят что проплатили мячик для карлана.Это же надо все претенденты забивают,а диарея не может.
sv_1969
sv_1969
вчера в 10:30
Пора закрыть эту тему
Gahi
Gahi
вчера в 10:30
Все кругом хотят, но почему-то выбирают совсем другого. Удачи
oFANATo
oFANATo
вчера в 10:25
Много кто заслуживал....но опять получил Месси.
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