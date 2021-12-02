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Каскарино: «Вернер — такое же разочарование для „Челси“, как и Торрес»

вчера, 09:21

Бывший футболист «Челси» Тони Каскарино раскритиковал нападающего «Челси» Тимо Вернера.

«Челси» должен был обыгрывать «Манчестер Юнайтед», но у них есть проблема — Тимо Вернер. У «синих» достаточно денег, чтобы заменить Вернера, когда они решат, что он должен уйти. Тимо — такое же разочарование для «Челси», как и Фернандо Торрес.

Торрес выступал за «Челси» с 2011 по 2014 год. За лондонский клуб он провёл 172 матчей, забив 45 голов.

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Все комментарии
Evgeny Moreman
Evgeny Moreman
вчера в 22:09
Самое главное разочарование ,кто этот человек по имени Каскарино?
Франц Кафка
Франц Кафка
вчера в 15:54
Что Торрес, что Вернер - оба помогли Челси взять ЛЧ!
Вернер хорошо открывался, делал забегания, освобождал зоны для других, НО с прицелом хреново у парня. Вот еще и забивал, вообще цены не было бы ему!
Все таки, мне кажется, он получает незаслуженно много критики.
ДСА
ДСА
вчера в 11:16
Челси просто не их клуб.
Evgeny Moreman
Evgeny Moreman
вчера в 10:39
Шанс все же есть у Вернера ,проявить себя,в церковь там сходить или к бабке повитушке ,сглазили парня ,видно,
Bombardier
Bombardier
вчера в 10:29
Есть такая проблема.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 10:29
Торрес, пожалуй чаще попадал по воротам, чуток чаще.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 09:24
Это его мнение.
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