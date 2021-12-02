Каскарино: «Вернер — такое же разочарование для „Челси“, как и Торрес»

Бывший футболист «Челси» Тони Каскарино раскритиковал нападающего «Челси» Тимо Вернера.
«Челси» должен был обыгрывать «Манчестер Юнайтед», но у них есть проблема — Тимо Вернер. У «синих» достаточно денег, чтобы заменить Вернера, когда они решат, что он должен уйти. Тимо — такое же разочарование для «Челси», как и Фернандо Торрес.
Торрес выступал за «Челси» с 2011 по 2014 год. За лондонский клуб он провёл 172 матчей, забив 45 голов.
Вернер хорошо открывался, делал забегания, освобождал зоны для других, НО с прицелом хреново у парня. Вот еще и забивал, вообще цены не было бы ему!
Все таки, мне кажется, он получает незаслуженно много критики.
Вернер хорошо открывался, делал забегания, освобождал зоны для других, НО с прицелом хреново у парня. Вот еще и забивал, вообще цены не было бы ему!
Все таки, мне кажется, он получает незаслуженно много критики.