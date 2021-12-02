Каскарино: «Вернер — такое же разочарование для „Челси“, как и Торрес»

Бывший футболист «Челси» раскритиковал нападающего «Челси» .

«Челси» должен был обыгрывать «Манчестер Юнайтед», но у них есть проблема — Тимо Вернер. У «синих» достаточно денег, чтобы заменить Вернера, когда они решат, что он должен уйти. Тимо — такое же разочарование для «Челси», как и Фернандо Торрес.