ГлавнаяНовостиБолельщики, фанаты, билетыРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

В ЦСКА отреагировали на решение фанатов покинуть трибуны в ближайшем матче

вчера, 14:08
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)-:-Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА14:00 Не начался

Директор по связям с общественностью ЦСКА Сергей Аксенов прокомментировал решение болельщиков клуба провести акцию и покинуть трибуны во время матча 17-го тура РПЛ с «Крыльями Советов».

Знаем, что наши болельщики, которых ожидается на матче более тысячи, покинут трибуны на 19-й минуте 11-й секунде. Мы видим, что с ними солидарны фанатские объединения других клубов. Конечно, команде будет сложно без их поддержки, но мы понимаем решение болельщиков. Мы всё равно вместе.

Ранее болельщики ЦСКА принесли извинения руководству армейского клуба за эмоциональные заявления после игры с «Зенитом» в 16-м туре РПЛ (0:2) касательно задержания фанатов.

Все новости
Источник: sport-express.ru
Матч «Бавария» — «Барселона» пройдёт при пустых трибунах
Вчера, 18:18 Комментарии13
Фанаты ЦСКА: «Мы были неправы в высказываниях в адрес руководства клуба»
Вчера, 11:45 Комментарии16
Болельщики «Динамо» присоединятся к акции в поддержку фанатов ЦСКА
Вчера, 10:15 Комментарии13
Фанаты «Зенита» поддержат протест против задержания болельщиков ЦСКА
02 декабря Комментарии29
Болельщики «Крыльев Советов» покинут трибуны на матче против ЦСКА
02 декабря Комментарии55
Фанаты «Спартака» покинут стадион на 19-й минуте матча с «Ахматом»
02 декабря Комментарии35
Сортировать
Все комментарии
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 18:16
Болельщики ЦСКА приедут в Самару не для того чтобы участвовать в этой глупой акции ( за свои деньги да себя же наказывать!!!) Болельщики КС пусть уходят, их дело.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 17:46
Так Вираж вроде тоже уходят ? Или штрейбрехеры?
112910415
112910415
вчера в 17:28
в нашем непримиримом , расколотом обществе надо ценить проявления людской солидарности !
Конь 666
Конь 666 ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 17:13
Смотри телевизор, не гунди про выезда.
Конь 666
Конь 666 ответ SHMEL (раскрыть)
вчера в 17:12
Вряд ли. Конь крысе не товарищ!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 17:09
Команды сыграют 2 тайма...по 9 минут 35 секунд....
И все при своих...
SHMEL
SHMEL
вчера в 16:20
С самарскими болелами пойдут в кабак или спортбар.
nikoladolgov
nikoladolgov ответ ДАША Д (раскрыть)
вчера в 16:17
Пивка попить , по набережной прогуляться, и вообше ... в Самаре самые красивые девушки !
протон
протон
вчера в 16:00
Активные болельщики не нужны государству, потому как представляют собой уже готовую и организованную силу для беспорядков. Разделяй и властвуй.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 15:01
Как маленькие дети: "Будете меня обижать, я ваш футбол смотреть не буду!"
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 14:49
ЦСКА все равно проиграет, только потом не надо орать что это из за того что ушли фанаты !
Игры у коней нет совсем , ни игры ни тренерской мысли ....
Крылья их разорвут на сотню маленьких жеребят !
particular
particular
вчера в 14:43
Команда играет и с болельщиками, и без них одинаково плохо.
Клуб вынужденно играет роль с плохим сценарием в неудачной постановке...
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 14:38
Фанаты не должны ставить условия клубам .Их дело болеть , соблюдая правила поведения на стадионах. Хулиганов надо серьезно наказывать. Еще Мутко обещал навести порядок на стадионах, а ничего не меняется. Ведь хулиганят единицы, а страдают целые сектора. Пора бы серьезно взяться за наведение порядка.
Всем здоровья.
Futurista
Futurista
вчера в 14:37
"Дружная семья" расколется на 19 мин. 11-й секунде...
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 14:34
Зачем вообще тогда в Самару ехать?
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 14:30
Пусть вообще не приходят а то придут и через 19 минут уйдут.
Cat01
Cat01
вчера в 14:16
Нужен только футбол а не разборки!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 14:11
За их косяки впряглисб...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100