В ЦСКА отреагировали на решение фанатов покинуть трибуны в ближайшем матче

Директор по связям с общественностью ЦСКА Сергей Аксенов прокомментировал решение болельщиков клуба провести акцию и покинуть трибуны во время матча 17-го тура РПЛ с «Крыльями Советов».
Знаем, что наши болельщики, которых ожидается на матче более тысячи, покинут трибуны на 19-й минуте 11-й секунде. Мы видим, что с ними солидарны фанатские объединения других клубов. Конечно, команде будет сложно без их поддержки, но мы понимаем решение болельщиков. Мы всё равно вместе.
Ранее болельщики ЦСКА принесли извинения руководству армейского клуба за эмоциональные заявления после игры с «Зенитом» в 16-м туре РПЛ (0:2) касательно задержания фанатов.
И все при своих...
И все при своих...
Игры у коней нет совсем , ни игры ни тренерской мысли ....
Крылья их разорвут на сотню маленьких жеребят !
Игры у коней нет совсем , ни игры ни тренерской мысли ....
Крылья их разорвут на сотню маленьких жеребят !
Клуб вынужденно играет роль с плохим сценарием в неудачной постановке...
Клуб вынужденно играет роль с плохим сценарием в неудачной постановке...
Всем здоровья.
Всем здоровья.