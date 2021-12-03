В ЦСКА отреагировали на решение фанатов покинуть трибуны в ближайшем матче

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вчера, 14:08

Директор по связям с общественностью ЦСКА Сергей Аксенов прокомментировал решение болельщиков клуба провести акцию и покинуть трибуны во время матча 17-го тура РПЛ с «Крыльями Советов».

Знаем, что наши болельщики, которых ожидается на матче более тысячи, покинут трибуны на 19-й минуте 11-й секунде. Мы видим, что с ними солидарны фанатские объединения других клубов. Конечно, команде будет сложно без их поддержки, но мы понимаем решение болельщиков. Мы всё равно вместе.